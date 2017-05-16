16.05.2017

Жизнь как она есть

В таком режиме работает 68-летний Михаил Наумович С., чтобы материально помочь дочери…

Разговорчивый кондуктор

МИХАИЛ Наумович, высокий седой мужчина в оранжевом жилете с надписью «Кондуктор-контролер», продавал билеты в троллейбусе. Общительный, он охотно рассказал о себе: «Раньше я преподавал в техническом вузе. Вышел на пенсию, думал: наконец-то отдохну, поживу на даче, порыбачу, с внуками буду гулять! Да не тут-то было. Семейные обстоятельства так зажали в клещи, что пришлось на старости лет работать. Дочь наша Яся долго не могла выйти замуж. Наконец вышла. Года через два у них родился ребеночек. Дочка сидит с ним дома, муж с утра до вечера вкалывает, а денег все равно не хватает. Мы с женой хотим им помочь, но пенсии у нас маленькие, самим бы кто помог. Вот я и пошел кондуктором, других вакансий нет.

– Вам хорошо здесь платят?

– Я вас умоляю, где сейчас простому человеку платят хорошо? Даже на фронте под пулями солдату платят копейки. Кондуктор на одну ставку получает две с половиной, максимум три тысячи гривен. А чтобы пересмотрели пенсию и увеличили ее, работающий пенсионер должен зарабатывать не менее пяти тысяч в месяц. Вот я и вынужден работать в две смены, с шести утра до девяти вечера, да еще и без выходных.

– В ваши-то годы так напряженно работать?!

– А что поделаешь? Дочке никто не поможет, кроме меня.

Экстремальные ситуации

МИХАИЛ Наумович рассказывает о конфликтных ситуациях, которые часто возникают в троллейбусе:

– Бывают скандальные пассажиры, они как откроют рот, так и выплеснут на тебя поток брани, словно ведро помоев! Нередко мне пытаются подсунуть фальшивые деньги. Качество подделок высокое, на глаз трудно определить фальшивку. Когда в конце смены сдаешь выручку, выясняется, что одна, две, а то и три купюры липовые. Приходится из своего кармана компенсировать ущерб.

Однажды вечером в полупустой троллейбус вошел мужчина в черной куртке и кепке, надвинутой на самые глаза. Покупая у кондуктора билет, пассажир низко наклонил голову. «Не хочет, чтобы я его лицо запомнил», – подумал Михаил Наумович. Интуиция подсказала, что пассажир связан с преступным миром и задумал недоброе. Так оно и случилось. Когда троллейбус подъезжал к остановке, мужчина в кепке неожиданно выхватил пистолет, ткнул дулом под ребра кондуктору и прошипел: «Деньги давай и помалкивай! Пикнешь – прострелю башку!» Забрав у кондуктора деньги, грабитель на остановке выскочил из троллейбуса и скрылся в темноте. Кондуктор по мобилке позвонил в полицию, грабителя вскоре задержали.

– Оказалось, что пистолет у него был пневматический, но разве в такой ситуации поймешь, какой ствол тебе ткнули под ребра? – говорит кондуктор.

Мы попрощались, и он уехал, его смена закончится только в девять вечера. И так каждый день, без выходных и праздников…