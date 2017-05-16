16.05.2017

Письма сообщают

А в подзаголовок к своему письму в «Рабочую газету» наш подписчик, журналист Эдуард Подольский из Погребища Винницкой области написал: «Де наша «Весна на Зарічній вулиці»? Речь идет о безрадостной судьбе поколения, рожденного в годы «независимости» страны. Судя по редакционной почте, этим озабочены многие читатели.

«Мы еще живы, и нас уже нет»

СНАЧАЛА Эдуард Подольский вкратце излагает полученное им письмо 18-летней девушки по имени Ольга. «Два года как я болею СПИДом, – пишет она. – В больнице таких немало. Теперь я на все смотрю иначе, чем раньше.

Зачем вы, взрослые, нас под «танк» бросили? Зачем смяли сексом, «порнухой», наркотиками? Мы были еще детьми, а нас «папаши» уже тянули в кровать. «Мамаши» получали за нас деньги. Вы виноваты в наших болезнях и наших смертях. Вам хотелось «раскованности», «расслабленности», «воли». Вы развели «голубых», проповедуете «свободные связи». Вы леле­ете все это, удовлетворяете свое беснование. А мы медленно умираем, и не надо нам врать, что ничего с нами не произошло, что мы будем жить… У нас не будет любви, не будет семей, мы не родим детей. Мы еще живы, и нас уже нет. Нас лишили детства и отобрали будущее.

Когда я смотрю на людей преклонного возраста, меня охватывает непонятное чувство. В нем обида, злость, безысходность, страх, зависть, бессилие и невозможность что-либо изменить. Мы не ощущаем понятий «стыд» и «нравственность». Все это пошло со школы, из жизни. Но вы-то знали?! Вы дожили до 70, до 80 лет и больше. А мы умрем молодыми! За что? Четверо моих друзей, вчерашних школьников, умерли. Мы уже хороним друг друга…А нам хочется жить! Лучше целину пахать, на тракторах ездить, чем в иномарках умирать от СПИДа. Куда вы подевали ваши комсомольские стройки? Зачем безжалостно уничтожили романтику нашей жизни? Мы были маленькие, не знали, как рождаются дети, думали, что их находят в капусте или приносят аисты. Пусть бы продолжали находиться в капусте. Не знать бы нам ничего другого как можно дольше. Вы поглумились над нашей моралью еще в зародыше, уничтожив светлые разумные идеи.

И никто вас не будет судить за нас. Вы же никого собственными руками не убивали. Вы растлевали нас, развращали нас «картинками», вашими «произведениями», телеманией и фильмонасилием ужасов и страха. Вы кривлялись в школах, «открывая» нам глаза на то, как «хорошо» этим заниматься не в подвалах, а «цивилизованно», и подносили фильмы, брошюры. Таких насильников нынче не судят – их поддерживают, выбирают во власть!

Вы продолжаете это делать и с другими детьми, которые уже младше нас. Остановитесь! Примите законы и запретите порнорекламу, порнолитературу, наркотики, водку. Мы гибнем, и вы тоже».

КСТАТИ. В 2016 году, по данным Украинского центра контроля за социально опасными заболеваниями Минздрава Украины, было зарегистрировано15.945 случаев ВИЧ-инфекции (из них 2692 ребенка до 14 лет). Всего в Украине за годы независимости официально зарегистрировано 296 503 новых случаев заболевания. Тенденция – по нарастающей.

Вот письма – крики души обреченных. Юлия Ушакова, 17 лет, из Николаева: «Врачи отказываются меня лечить бесплатно. А денег у меня нет. Выход один – с моста и в Буг». Виталий Литвиненко, 24 года, из Шепетовки Хмельницкой области: «Я в отчаянии: в армии подхватил туберкулез. Родители от меня отказались, жена ушла. Государство отвернулось. Как дальше жить? И нужно ли». Александр Святецкий, 21 год, из Коростышева Житомирской области: «На дискотеке в ночном клубе одна «красотка» наградила меня СПИДом. И, наверное, не одного меня. Зачем такие клубы? Закройте их!!!».

«Караємось, але не каємось…»

«БЕЗПЕРЕЧНО, – пишет Эдуард Подольский, – такі рядки мало кого залишать байдужими. Наша молодь в роки незалежності зламана. Бо саме в цей період ми забули про все те високоідейне і світле, що спроможне було надихати підростаюче покоління на романтику майбутнього. Натомість прижилося масове безробіття, перебіг до кращих світів у пошуках заробітку на прожиття, розплодилися центри реєстрації безробітних. І це тоді, коли роботи хоч відбавляй в усіх сферах нашого життя. Зникли з екранів талановиті твори вітчизняного кінематографа, на зразках яких зростали покоління за поколіннями, навчаючись на прикладах світлих почуттів героїв справедливості, гуманності, доброти…

Де наша «Весна на Зарічній вулиці»? Куди запроторили такі шедеври кіно, як «Добровольці», «Солдат Іван Бровкін» та «Іван Бровкін на цілині», «Максим Перепелиця», «Поема про море», «Літа молоді», «Спрага», «Повість про перше кохання», «Велика перерва»? Цей ностальгійно-світлий перелік можна i можна продовжувати.

Читаючи рядки сповіді 18-річної дівчини, запитую себе: хто ж усе-таки довів нашу молодь до такого жахливого стану? І сам собі відповідаю: ми, старше покоління. І уточняю: не сивочолі фронтовики, не підкорювачі цілини та перелогових земель, не будівники БАМу та Магнітки. А ті, кому випало допнутися до високих владних крісел, хто заправляє балом на телеканалах і спокусився на різного роду облуддя, яке невиліковною отрутою впивається в душі і серця підростаючого покоління.

Маю на увазі ту мізерну частину старшого покоління, яка колись горлопанила, видаючи себе поборниками правди і справедливості, а, спокусившись тухлими «принадами» капіталізму, зрадила і свої ідеали, і свій народ. Вихована нею також мізерна кількість так званої еліти верховодить у країні, розпоряджаючись державними цінностями за правилом крадіїв та утискувачів безробітної молоді. І все це окошується на нас з вами: караємось, мучимось, але не каємось.

У що наші можновладці перетворили цей злощасний «телеящик»? В живі уроки жорстокості, зухвальства, цинізму, беззаконня, кровопролиття, звірячого ставлення людини до людини. Погляньте на рекламу. Пропагується суцільний непотріб. Більше того, з телеекрана відверто залякують людину небезпекою, недугом, що звалить з ніг у разі непридбання рекламованого медпрепарату. Все це не тільки нагнітає нездорові емоції, а породжує душевні больові синдроми, особливо в людей пригнічених, впливових, вразливих. Невже не зрозуміло, що таким чином ми самі рубаємо сук, на якому сидимо?

Розпачливий лист 18-річної дівчини засвідчує спотворене сьогодення. Зелене пагіння народу не знає дороги до бібліотеки, натомість усе витіснено барами, пивницями, запівнічними генделиками, огидними дискотеками…

Молодь в розпачі. Рятуймо її! Допоки ми ще живі, думаймо про живе. Бо і тих, хто породив цю безглузду вакханалію жорстокості і насилля, рано чи пізно, а неодмінно поглине безодня системи безкарності за долю ще реально можливого врятування сьогодення і майбутнього…»

«Хакеры убивают юных»

ПИСЬМО с таким заголовком поступило совсем недавно, и мы даем его в номер. «У нас страшное горе, – пишут супруги Станислав и Наталья Липовецкие из Винницы, – наши 16-летние близнецы Паша и Саша выпрыгнули из седьмого этажа. В предсмертной записке они написали: «Любимые папа и мама. Мы уходим из жизни ради вас. Поступить так нас вынудили телехакеры, с которыми около года мы играли в странную игру. За выполнение заданий нас поощряли бонусами. Они о нас и вас все расспрашивали. Постепенно усложняли задания, отказаться от их выполнения мы уже не могли. А это задание было последним: мы должны были убить себя или вас. Если откажемся – они уничтожат всю нашу семью. Простите нас и прощайте».

Кто придумал эти забавы? Почему власть позволяет устраивать такие бандитские игры?»

Вопрос поставлен. Кто ответит?

С письмами работал Вадим КОРНИЕНКО.

Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.