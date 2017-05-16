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Выпуск № 54 от 16 мая 2017 г.
 
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   Главная / НОВОСТИ СПОРТА / Триумфальное возвращение

16.05.2017

Успех

В Тунисе состоялся последний в этом сезоне этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин. Для сборной Украины турнир знаменателен тем, что впервые с августа 2016 года на дорожку в рамках международных соревнований вышла Ольга Харлан.

ЛИДЕР национальной команды пропустила практически весь сезон в связи с травмой плеча. После Рио-де-Жанейро-2016 она перенесла операцию и только сейчас окончательно восстановилась. Первым стартом для Ольги была небольшая «репетиция» на всеукраинском турнире сильнейших, где олимпийская чемпионка заняла третье место, а Кубок мира в Тунисе стал для нее первым международным турниром после продолжительного отсутствия.
Харлан стартовала сразу в 1/32 финала, поскольку, несмотря на длительное отсутствие, занимает 5-е место в мировом рейтинге. Первая соперница японка Мисаки Эмура не смогла оказать украинке достойного сопротивления (15:8). Далее с аналогичным счетом была побеждена россиянка Дина Галиакбарова, а за ней француженка Сюзан Будиаф (15:11).
В  финала Ольга обыграла испанку Лючию Мартин-Португес (15:10). А в полуфинале Харлан ждал поединок с олимпийской чемпионкой Яной Егорян из России, которая не пропустила лидера сборной Украины в финал Олимпиады в Рио-де-Жанейро. На сей раз победа была за Харлан (15:12).
В финале ей противостояла призер чемпионатов мира и ЕвропыАнна Мартон из Венгрии. Но и она ничего не смогла поделать с стосковавшейся по победам Харлан. Поединок прошел под ее диктовку и завершился убедительной победой – 15:9.
С чемпионским возвращением, Ольга!

 

Автор: Александр БЕЛЕНЬКИЙ.
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