16.05.2017

Невероятно, но факт

Телевизор, компьютер, мобильный телефон давно вошли в нашу жизнь. Но являются ли эти предметы только положительным фактором для человека? Реальная история, которую вы сейчас прочитаете, убеждает, что любое техническое средство может стать инструментом в руках дьявола…

«Веселенький» телевизор

Киевлянка, 27-летняя Вера П. прочитала в Интернете сообщение от женщины по имени Томатико, которая написала: «Ночью включился сам по себе телевизор. Что это может быть? Вчера укладываю детей спать, и вдруг мы слышим, что в тишине зала включился телевизор. Испугалась и я, и дети. Пошла выключила, позже проверила, есть ли таймер какой-то включенный. Нет, все отключено. Пульт лежал спокойно на диване, животных в доме нет. Телевизор – плоский ЛСД. Что это с ним могло случиться?»

Вера рассказала об этом случае своей подруге Анжелике, парикмахеру в салоне красоты. «А я этому не удивляюсь, у меня компьютер с такими же причудами!» – махнула рукой Анжелика.

…В феврале 2017 года Анжелика простудилась и неделю пролежала дома с высокой температурой. Женщина (она это точно запомнила!) выключила компьютер и телевизор, потому что хотелось тишины и покоя. «Ночью снится мне сон, – рассказывает Анжелика, – будто сижу я на стуле в каком-то подвале, передо мной стоит мужчина в черном балахоне и черной маске на голове и вкрадчивым голосом говорит: «Найди камень, положи его в сумку и выйди на улицу! Я покажу тебе, кто твой враг. Ударишь его сумкой по голове!»

Проснулась я и увидела, что компьютер работает, экран светится, а этот вкрадчивый голос доносится из динамика компьютера. Удивилась я, потому что помню: выключала компьютер и несколько дней им не пользовалась. Как же он сам включился? Подошла я к компьютеру, а он вдруг сам выключился. Вот такие чудеса!»

Удаленный доступ

Случайно о «самовключающемся» компьютере узнал опытный инженер Валерий Андреевич Т., 42 года проработавший на военном заводе. Он попросил Анжелику показать ему компьютер, разобрал его, тщательно осмотрел все до малейшей детальки. «Я понял, что это необычный компьютер, – говорит инженер. – Производители установили в нем миниатюрное устройство, меньше булавочной головки, которое позволяет круглосуточно следить за пользователем компьютера, записывать все его разговоры. Предусмотрен удаленный доступ к компьютеру, когда его производитель, возможно, находящийся за тысячи километров от пользователя, в любой момент может включить или отключить компьютер, передать любую информацию. В данном случае компьютер использовался для внушения во время сна, в психологии такой метод называется гипнотерапия. Пользователь компьютера засыпает, в это время, используя код удаленного доступа, кто-то включает компьютер, используя его для сеанса внушения.

Спящему человеку в подсознание вводится определенная программа, о которой он даже не догадывается. Затем человеку можно позвонить по мобильному телефону, произнести кодовую фразу – спящая в подсознании программа активизируется, и человек будет выполнять чью-то волю: пойдет на Майдан делать революцию, перекроет дорогу, кого-то убьет, что-то подожжет. В каждой квартире есть радиоприемник, телевизор, компьютер, мобильный телефон, и никто из нас не знает, не введена ли в эту бытовую технику программа для удаленного доступа?»

Спецслужбы промывают нам мозги

«Для меня в этой истории нет ничего удивительного, – комментирует события психолог-психотерапевт Михаил ДОРФМАН. – Современные средства массовых коммуникаций в свое время создавались государственными спецслужбами. Интернет вырос из военной сети США ARPANET, а у истоков мобильной связи в мире стояла корпорация Motorola, которая последние 50 лет работает в интересах правительства США. Есть данные, что известный сайт «Одноклассники» был создан по инициативе ФСБ России, и подобных примеров можно привести десятки. При помощи телевидения, Интернета, мобильной связи спецслужбы собирают информацию о гражданах, манипулируют их поведением. В любой момент в стране, где у каждого жителя есть телевизор, компьютер или мобильный телефон, спецслужбы могут организовать революцию, сменить правительство… Таковы реалии современного мира, где воевать с атомными бомбами уже стало бессмысленно, а вот воевать за умы, навязывать свои мысли, свое отношение к жизни – это путь к овладению чужими территориями и природными ресурсами. Именно этим и занимаются США последние 50 лет, да и не только они – Россия, Китай, страны Европы тоже активно манипулируют сознанием миллионов людей. Может ли человек этому противостоять? Хочет он жить свободной личностью или согласен быть пешкой в чужих руках? Это зависит от человека, его интеллекта, уровня образованности, жизненной установки. Загляните к себе в душу, проанализируйте свои мысли, желания, цели, и вы поймете, что многое в вашем сознании – не ваше, оно чужое вам, его туда внедрили хитрые манипуляторы, которые хотят незаметно подчинить вас своей воле, заставить делать то, что выгодно им»…

По материалам Интернета подготовил



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.