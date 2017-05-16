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16.05.2017 Премьер-лига В субботу 13 мая исполнилось 90 лет со дня создания киевского «Динамо». Поздравления сыпались с раннего утра, но под вечер воспринимались уже без особой радости. Виновником тому стал «Олимпик», который, принимая киевлян на их родном стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в статусе хозяина, победил со счетом 2:1.

ВПРОЧЕМ, немалая доля вины за поражение лежит на самих юбилярах. Давно утратив шанс на «золото» чемпионата, они теперь делают ставку на Кубок Укра­ины, финал которого состоится в среду. В связи с этим тренерский штаб решил поберечь нескольких основных игроков. Фатальное решение.

Вот как прокомментировал ход матча главный тренер «Олимпика» Роман Санжар:

– Мы понимали, что будет непросто, ведь киевляне хотели порадовать болельщиков хорошим результатом в день 90-летия клуба. Но у нас свои задачи. Мы активно начали игру, удалось забить быстрый гол (Сергейчук, 8-я минута. – Ред.). Затем мы подсели, устали прессинговать, поэтому были моменты и у наших ворот. Было две штанги, не без доли везения сохранили победный счет.

Во втором тайме понимали, что выйдет Ярмоленко, который усилит игру. Дали задание ребятам играть максимально плотно. Ну и ребята по ходу матча понимали, что не каждый раз удается так играть с «Динамо», поэтому поверили в свои силы, добавили и сыграли очень концентрированно. Во второй половине явных моментов не было. Мы забили второй гол (Гринь, 62-я минута. – Ред.) и довели игру до победы.

Правда, киевляне, атаковавшие последние минуты матча, на последней минуте смогли забить гол престижа (Бурда). Да только горечь поражения это вряд ли подсластило. Не случайно послематчевое интервью Сергея Реброва уместилось в одну минуту.

– Во-первых, я хотел бы поздравить наших болельщиков, всех людей, причастных к этому клубу. Это великая дата, великий праздник. Конечно, говорили об этом ребятам. Хотели сделать подарок нашим болельщикам, но этого не получилось.

Это великий клуб. Хотел бы поздравить людей, которые ковали славу «Динамо». К счастью, я был к этому причастен и имею честь работать в этом клубе. К сожалению, праздника не получилось.

Тем игрокам, которые спрашивают «Почему мы не играем? Почему не в составе?», был дан сегодня шанс. Без разницы – есть турнирная мотивация или нет. Нужно выходить, играть в футбол и доказывать свое место в составе. Сегодня мы этот шанс многим предоставили, но они им не воспользовались.

Еще одним топовым матчем стал поединок «Днепра» с «Карпатами». У днепрян был реальный шанс покинуть предпоследнее место и обойти соперника. И хозяева поля его почти реализовали. Хотя первый тайм закончился нулевой ничьей, второй они начали блестяще.

К 56-й минуте счет после голов Кочергина и Довбика был уже 2:0. И тут у днепрян появилась некая самоуспокоенность, которая стала для них роковой. С 67-й по 74-ю минуту львовяне забили три мяча, решивших исход встречи. При этом совершенно непонятно было, чем в столь опасные моменты занималась оборона.

Так что интрига внизу таблицы, похоже, угасла. Зато она ярче разгорелась в борьбе за бронзу и еврокубковую зону.



Результаты матчей

29-го тура:

«Волынь» – «Сталь» 0.1

«Олимпик» – «Динамо» 2.1

«Заря» – «Александрия» 1.0

«Черноморец» – «Шахтер» 0.3

«Ворскла» – «Звезда» 1.1

«Днепр» – «Карпаты» 2.3

Расписание матчей

30-го тура



20 мая

«Звезда» – «Волынь» 14.00

«Сталь» – «Днепр» 17.00



21 мая

«Карпаты» – «Ворскла» 14.00

«Шахтер» – «Олимпик» 17.00

«Динамо» – «Заря» 19.30

«Александрия» – «Черноморец» 19.30



Но еще раньше 17 мая в Харькове на стадионе «Металлист» в финале Кубка Украины встретятся «Шахтер» и «Динамо». Начало матча, который будут транслировать телеканалы «Украина» и «Футбол», в 21 час.

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