16.05.2017

Евровидение-2017

13 мая в Киеве завершился 62-й песенный конкурс Евровидение, который обернулся провалом для украинской рок-группы O. Torvald. А вот 27-летний Сальвадор Собрал из Португалии стал безусловным победителем, с существенным отрывом обойдя других фаворитов конкурса и получив победное признание и зрителей, и жюри за лирическую композицию «Любить за двоих».

Триумфатору «славу рокотаху»!

ПОКАЗАТЕЛЬНО, что португальский исполнитель представил свою песню без столь модных на этом песенном конкурсе визуальных и световых эффектов. Взял Сальвадор Собрал исключительно проникновенным голосом, мелодией и обаянием.

В этом плане столь же сдержанным было выступление и второго призера – представлявшего Болгарию воспитанника знаменитой московской детской студии «Непоседы» и ученика Дмитрия Билана, Кристина Костова. Те же тенденции следует отметить и у занявшей четвертое место бельгийки Бланш.

Впрочем, отличились на конкурсе и любители более оригинальных форматов. Покорили, например, зрителей в одинаковой степени хулиганистые, эксцентричные, безудержно веселые и позитивные молдаване и румыны. Первые заняли третье место, вторые – почетное седьмое.

Такого единодушия в мнении о победителе не было на Евровидении давно. Накануне именно на победу Сальвадора поставили букмекеры. Обаятельный и лиричный представитель Португалии получил наивысший балл как от национальных жюри, так и от зрителей конкурса.

Действующие украинские популярные музыканты также по достоинству оценили номер Сальвадора и сулили ему победу. Фаворитом еще до финала назвала Собрала победительница Евровидения-2004 года Руслана. А Святослава Вакарчука настолько поразило выступление португальца, что в своем Twitter-аккаунте он восторженно написал: «Я не могу поверить, что это Евровидение! Пусть Господь Бог благословит вас, гений! Спасибо».

Слава Собралу! Талантам слава!

В чем причина провала?

К СОЖАЛЕНИЮ, Фортуна повернулась спиной к представителям Украины. Это самый низкий результат за всю историю участия нашей страны в Евровидении. Собственно, в ошеломляющий успех O. Torvald верили немногие, но надеялись, что украинцы, как минимум, не затеряются в толпе из 43 конкурсантов. Но, оказалось, можно выступить даже хуже, чем в свое время «Гринджолы».

Жалкие 36 баллов и 24-е место из 26 участников финала.

О шансах группы говорили разное. Верили в успех ее фанаты, а вот специалисты были настроены более сдержанно. Например, член жюри национального отбора, опытнейший продюсер, чующий хит «за километры» Константин Меладзе, поставивший O.Torvald довольно низкий балл в национальном отборе, сказал тогда: «Это было мое мнение по поводу того жанра, с которым они работают и перспектив этого жанра на Евровидении в этом году. Но еще раз говорю: я бы очень хотел ошибаться. Есть такая фраза: «Я сам обманываться рад». Я, правда, искренне буду радоваться, если ребята войдут в десятку или пятерку». Результат оказался, как видим, даже намного скромнее.

Публика устала от тяжелого рока, эпатажной экзотики и диких танцев (это, кстати, продемонстрировал довольно вялый прием нового номера в прежнем стиле Русланы на сцене Евровидения). Не чуем, получается, конъюнктуры, не успеваем отслеживать тенденции. На Евровидении этого не прощают.