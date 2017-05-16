16.05.2017

Кумиры спорта



В воскресенье 14 мая на запорожском стадионе «Славутич-арена» состоялся товарищеский футбольный матч между ветеранами клубов «Металлург» и «Днепр», посвященный памяти выдающегося футболиста и тренера, Героя Украины Валерия Васильевича Лобановского.

ИМЕННО с его именем связаны наибольшие успехи в истории киевского «Динамо» и украинского футбола. Среди тренерских достижений Валерия Лобановского – два Кубка обладателей кубков УЕФА, Суперкубок УЕФА, серебряные медали чемпионата Европы по футболу. Об этом напомнил документальный фильм, который демонстрировался на большом экране стадиона перед началом матча. Несмотря на дождливую погоду, поболеть за ветеранов пришли сотни и сотни взрослых и юных запорожцев. Собравшиеся почтили память Валерия Лобановского минутой молчания. Ровно 15 лет назад во время встречи киевского «Динамо» с местным клубом Валерию Васильевичу стало плохо, его доставили в больницу, где через несколько дней Лобановского не стало.

Перед началом матча к игрокам и зрителям обратился городской голова Запорожья Владимир Буряк. Он, в частности, сказал о намерении создать в Запорожье муниципальный футбольный клуб. Мэр поблагодарил организаторов, ветеранов футбола, болельщиков, которые продолжают хранить память о Валерии Лобановском, вклад которого в развитие мирового футбола невозможно переоценить.

По инициативе Запорожской областной федерации футбола, начиная с 2011 года, в память о Валерии Лобановском в Запорожье проводились товарищеские футбольные матчи между командами ветеранов ФК «Металлург» и ветеранов футбола Запорожской области. В этом году при поддержке городской власти игра вышла на более высокий уровень. В классическом днепровском дерби встретились давние соперники – бывшие игроки «Металлурга» и «Днепра». В матче приняли участие известные игроки «Днепра»: Евгений Яровенко, Николай Збарах, Сергей Пучков, Олег Шелаев, Дмитрий Яковенко, запорожского «Металлурга» – Алексей Олейник, Андрей Демченко, Иван Богатырь, Дмитрий Колодин, Юрий Маркин, Леонид и Сергей Ключики. Многие из них неоднократно выступали как соперники на футбольном поле в играх украинской высшей лиги и премьер-лиги. Арбитром матча был судья ФИФА Александр Войтюк.

Напряженная и интересная игра длилась два тайма по 30 минут и завершилась победой запорожцев – 2:0. Голы забили Денис Смирнов и Андрей Демченко.