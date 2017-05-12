12.05.2017

резонанс

Киеву пригрозили пальчиком

Довольно странным выглядит внезапное прозрение экспертов такой организации, как Amnesty International. В ее официальном заявлении, появившемся 10 мая, осуждается задержание демонстрантов за использование советской символики в Украине. А также напоминается, что закон о декоммунизации нарушает права человека. В заявлении буквально приказывается освободить всех демонстрантов и расследовать все факты насилия в ходе массовых мероприятий 9 Мая. Представители Amnesty International (международная неправительственная организация, основанная в Британии) потребовали от украинских властей обеспечить свободу слова и свободу мирных собраний для ВСЕХ граждан. «Задержание мирных граждан и запрет советской символики недопустимы. Такие мероприятия не только не освобождают Украину от советского наследия, от драконовских законов и практик советских времен, но напротив, сближают с ними нас и нашу страну», — заявила директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук.

Долгое время организации, подобные AI, не замечали истинной сути нынешнего украинского режима. Наша власть, вопреки официальным стандартам, принятым международной общественностью, буквально из кожи вон лезет, дабы еще и еще раз подтвердить свою приверженность самым махровым принципам человеконенавистничества, антигуманизма самого ярого толка. Чтобы даже у самой сомневающейся части народа не оставалось сомнений, что этот режим является официальным наследником бандеровщины и тех политических сил, которые потерпели сокрушительное поражение во Второй мировой войне.

А теперь почитаем прессу

Из того, о чем говорят западные СМИ, до нашего обывателя доходит только мельчайший кусочек тщательно отобранной и «обсосанной» информации, развернутой при этом «нужным боком». Давайте же тупо выхватим хоть несколько суждений и оценок в их первозданном виде из того девятого вала комментариев, которые породило в мире празднование Дня Победы.

США. Washington Post

Ulf Ahl: Запад с неуважением относится к погибшим во Второй мировой! Для России это важнейшее событие, так как 27 миллионов граждан Советского Союза погибли, защищаясь. Неудивительно, что США и ЕС безучастны к этому празднику. Ведь это они свергли демократически избранного президента Украины, а затем развязали экономическую войну против России.

Запад демонстрирует лицемерие и невежество, чем оскорбляет память миллионов, павших во Второй мировой.

New York Times

Galen: Давайте признаем, что русские выиграли Вторую мировую. Я – американец и никак не связан с Россией. Они победили, а мы только закрепили эту победу. Рузвельт не хотел вмешиваться в конфликт ради британцев и воспользовался трудной ситуацией, в которую попали русские. Я не поклонник Советского Союза, но давайте признаем, что именно СССР показал лучшие образцы героизма и примеры для подражания в обустройстве жизни по справедливости…

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Independent

Vinnie: Думаю, многим европейским лидерам не по нраву, что Гитлер потерпел поражение. Обама, Трамп, Кэмерон и Тереза Мэй, Олланд и Меркель поддерживают нацистов на Украине. А Кэмерон вообще выглядел как Гитлер.

Pete Loud: «Но никто не хочет праздновать вместе с Россией…» Все это притворство. Запад же сейчас более озабочен тем, чтобы разжечь пламя третьей мировой, чем отдать должное России за принесенные ею жертвы.

Daily Mail

Truthteller: Нашим лидерам надо задуматься, почему Путина поддерживают 80 процентов населения России. Ни у одного из наших лидеров и близко нет такой поддержки. Им стоит отложить личные чувства и поблагодарить россиян за те жертвы, которые они принесли, будучи нашими союзниками.

Graham5352: Они сражались с немцами на окраине Москвы, чтобы спасти свою страну. Насколько мне известно, ни один немецкий солдат не вступил на британскую территорию. И вообще, почему мир должен благодарить нас за особый вклад в освобождение Европы?

ФРАНЦИЯ. Libеration

Carlosolis: 25 миллионов погибших со стороны СССР. На Восточном фронте было уничтожено 80 процентов немецких солдат. Вот она, неблагодарность европейцев во всей ее красе…

Brolleytus: Что бы было, если бы русские не вмешались на Восточном фронте, когда американцы обломались на Западе в Арденнах?

Le Figaro

MadVin: Гигантский военный парад, типичный для худших коммунистических режимов, фото Сталина. И после этого кто-то осмеливается говорить, что Путин не мечтает о величии и о возвращении СССР… Ну да, ну да…

ИСПАНИЯ. El Pais

Ana Azul: Гибель почти 27 миллионов человек дает русским особое право (не припомню другой подобной жертвы)! Некрасиво со стороны других стран игнорировать такое самопожертвование...

Jose Luis Munoz: Историю рассказывают в фильмах, адаптированных на манер американских. А вся правда в том, что, если бы не Россия и миллионы русских, погибших в борьбе за уничтожение нацистов, мы бы сегодня, возможно, говорили по-немецки.

El Mundo

Leopold69: Благодарность вполне уместна, исторически победу над нацистской Германией одержали русские. Без союзников на это им потребовалось бы на три года больше. Без союзников Сталин дошел бы до самого Лиссабона (и переименовал бы его во Владизапад). Союзники вмешались не для того, чтобы помочь, а в первую очередь, чтобы остановить продвижение Сталина на Запад. И потом в Японии двумя атомными бомбами они заломили руки Хирохито и не допустили вторжения Сталина в эту страну.

ABC.es

Freedom999: В Европе войну выиграли Советы. Пока проходила высадка в Нормандии, на Восточном фронте, в Белоруссии развернулась другая битва, в которой Советская армия противостояла превосходящим по количеству дивизий элитным немецким войскам! Будь они в Нормандии, эти элитные нацистские части сожрали бы союзников с потрохами! Крупнейшие сражения в Европе шли на русском фронте. Лучшие нацистские войска были брошены против русских, и советские войска со всеми ними покончили.

ГЕРМАНИЯ. Bild

Norbert Franke: Пусть празднуют, и прекратите травлю! Не забывайте, что именно русские нас освободили. Конечно, союзники тоже, но только после того, как Россия остановила Гитлера и контратаковала. До этого американцам было наплевать, что происходило на Старом континенте, их главным врагом была Япония.

Suddeutsche Zeitung

Hakan Aydemir: Какая разница, кто сидит на трибуне для почетных гостей, не так ли? Для меня самое главное, чтобы эти танки вдруг не въехали в Берлин. В конце концов, у любого может лопнуть терпение, а Европа ведет себя очень глупо.

Der Spiegel

Raederdieter: На месте Путина я не встречался бы с Меркель 2 мая. Наши политики делают вид, что заботятся о благополучии России или Украины, а тем временем строят планы по их уничтожению. Они делают это по заказу американцев и все свои действия согласовывают с Вашингтоном.

ПОЛЬША. Newsweek

Mihold87@wp.pl: Господин Путин! Современный мир отличается от 1945 года. Но для такого коммуниста, как Вы, и Ваших приятелей этот парад – вся ваша жизнь. Жаль только народ, обычных людей.

Gazeta Wyborcza

Pertowski: Надо почтить память солдат Красной армии, которые пали, освобождая Европу от немецкого фашизма. Если бы не ОНИ, сегодня не было бы ни Польши, ни нас, потому что Гитлер уничтожил бы польский народ. И такова единственная правда, нравится это кому-то или нет.



Подготовлено по новостям ИноСМИ.