12.05.2017

Вместо эпиграфа: «Порошенко принял Украину страной-победительницей в Великой Отечественной войне, а оставит страной-пособницей гитлеровской Германии» (Ник Kavasar, politikus.ru).

Последствия

Большое возмущение вызвало у узкой части националистической общественности то явление, что празднование 9 Мая не удалось сорвать. А кое-где даже и ветеранам АТО, и «активистам» надавали по сусалам.

Депутат Верховной Рады, экс-лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош заявил о необходимости принять жесткие меры в Днепре (бывший Днепропетровск). Об этом он написал 10 мая на своей страничке в Facebook. Ярош пригрозил, что если Киев будет недостаточно серьезно относиться к произошедшему, то «заговорит улица, а возможно, и стволы».

О том, что «их надо расстреливать из автоматов», говорил Николай Кохановский – руководитель Организации украинских националистов.

Мэр Днепра Борис Филатов принял решение прекратить городское финансирование организаций, оказывающих поддержку ветеранам Великой Отечественной войны. Мэр подчеркнул, что их представители «навсегда» будут выдворены из городского совета. «На следующей сессии городского совета будет выделено городское финансирование союзу ветеранов АТО», – написал он на странице в Facebook

«Если ситуация не изменится, в городе будет создан аналог немецкого фрайкора (добровольческий корпус) начала двадцатого столетия», — пообещал мэр. Кстати, фрайкор в предвоенной Германии наряду со штурмовиками были обычными бандами, из которых потом выросли известные нацистские функционеры.

Арсен Аваков уже уволил начальника главного управления полиции Днепропетровской области Игоря Репешко, начальника городского управления полиции Днепра Андрея Бидыло и их заместителей по обеспечению общественной безопасности. А главу полиции Мелитополя отстранили из-за «незамеченных» георгиевских лент.

Подключилась и прокуратура, причем расследовать будут именно действия Нацгвардии и полиции, а не радикалов. Так что разочарование и неверие во власть проникнет и в ряды правоохранительных органов. Что ж, глупость всегда сама себя точит.

Ситуация складывается странная, хотя и понятная – приказ Нагвардии и полиции сдерживать радикалов явно пришел с самого верха, то есть от Порошенко. Ему, конечно, не хотелось, чтобы гости Евровидения увидели и запечатлели на айфоны, как отморозки избивают стариков и женщин. Теперь Порошенко нужно что-то делать – или окончательно загонять «нациков» под плинтус, или самому там очутиться.

Историзмы из глубин истеризма

Есть на Украине такая детская писательница Лариса Ницой, в биографии которой есть один интереснейший факт: местом ее рождения указана Кировоградская область. Она пишет сказки исключительно на украинском языке. И этот факт накладывает неизгладимый отпечаток на ее деятельность. Недавно она прямо из телеящика сделала «открытие». Оказывается, малограмотного Петра Алексеевича Романова (он же Петр Первый) в Европу свозил и кое-как образовал Иван Мазепа. А поскольку везде жили русины, то Петр и название украл, и назвал Московию Русью.

Вообще Ницой живет наполненной общественной жизнью. То требует удаления русскоязычных надписей к картинам на стенах коридора хирургического отделения детской больницы «Охматдет», то предлагает заменить «головы русских» на станции метро «Университет» (бюсты Александра Пушкина, Максима Горького и Михаила Ломоносова) на скульптуры выдающихся деятелей Украины. Я бы предложил всех троих заменить бюстами Ницой. А иногда сказочница развлекается на освобожденном от разума и этики просторе: швырнет этак вот русскоговорящей кассирше в лицо горсть мелочи, да и произнесет такую фразу: «Она [кассир] заговорит по-украински только тогда, когда у нее убьют кого-то в АТО, только сначала выколют глаза, отрежут пальцы и распорют живот!» Сказочница одним словом, детишек очень любит…

В обширнейшем описании увлечений Ницой (видимо, сама их составляла, поскольку не менее 30 штук придумала) есть и такое: «Мечтает найти время для обучения живописи». Трепещите, Рафаэли!

Иные «сказочники»

Ницой все-таки женщина, хоть и из породы «Фарион», а значит, не очень адекватная… А вы вот почитайте министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в интервью изданию «РБК-Украина»: «Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время».

Ну да, конечно, что-то подзабыли последнее время об исконно украинских землях Кубани и Тюмени. Но есть у нас гиганты мысли, которые помнят все! Хотя при этом убытки терпит исключительно Украина. Вот нам повезло и со сказочницами, и с министрами! Прямо-таки готовый паноптикум...