12.05.2017

Суровые будни

Действия украинских правоохранителей 9 Мая оказались не по нраву выступающим против празднования Дня Победы радикалам, на сторону которых поспешили встать некоторые политики, включая главу МВД и генпрокурора.

Так, министр внутренних дел Арсен Аваков уже 10 мая сообщил на своей странице в социальной сети, что уволил руководство МВД в Днепропетровской области, в областном центре которой 9 Мая произошли столкновения между полицией и радикалами. Правда, при этом он написал о не существующей в природе «Днепровской области». Напомним, что Рада переименовала Днепропетровск в Днепр, но для переименования области нужно конституционное большинство, которого у парламентских декоммунизаторов пока нет, а потому Днепропетровская область продолжает существовать под прежним названием.

Похожий конфуз, кстати, случился со спикером Андреем Парубием, который в ходе парламентского заседания с удивлением узнал, что в Украине нет Кропивницкой области, несмотря на то что областной центр Кировоград вопреки мнению большинства его жителей переименовали- таки в Кропивницкий.

Но вернемся к Днепропетровску. Генпрокурор Юрий Луценко пообещал открыть уголовные дела в рамках расследования «позорного сотрудничества работников Нацполиции с титушками».

«Прокремлевская по сути акция стала возможной из-за самоустранения патриотических организаций и партий от празднования нашей победы», – написал Луценко на своей странице в Facebook.

При этом ни генеральный прокурор, ни министр внутренних дел почему-то не стали рассказывать, что первопричиной инцидента, в результате которого пострадали и работники полиции, стали действия радикалов, на защиту которых теперь встали Луценко и Аваков. Виновными, в их трактовке, оказались не провокаторы, хулиганы и преступники, а те, кто ПОСМЕЛ от них защищаться, и те, кто пресек их действия. Подобная логика кому-то кажется бредом, но для Луценко, например, она характерна уже давно. Много лет назад в немецком аэропорту он пытался убедить в этом тупых европейцев. Те с ним не согласились. А вот мы вынуждены терпеть – он же теперь генеральный прокуратор!

Но куда более одиозным стало заявление скандально известного мэра Днепропетровска Бориса Филатова. «Если ситуация не изменится, в городе будет создан аналог немецкого фрайкора начала ХХ века. Я не хочу развивать эту тему, но уже вижу, как ватные ж… пы разрываются от ужаса. Так, в истории нет ничего нового. И плохо, что она ходит по кругу. Если власть не может защитить людей, то они сами имеют право это сделать», – в присущей ему хамской манере пригрозил Филатов.

В таком же духе высказались и некоторые депутаты Верховной Рады. Скажем, экс-лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош не исключил, что улица может «заговорить стволами», если не будет пресечена деятельность неугодных политиков. А его коллега по парламенту и бывший майдановский сотник Владимир Парасюк потребовал для украинцев свободного доступа к оружию, чтобы «просто отстреливать всю эту оккупационную нечисть». Иных средств и аргументов у подобных деятелей просто нет.

По этому поводу хотелось бы напомнить, что фрайкоры, созданием которых угрожает Филатов, – это название парамилитарных формирований, многие участники которых впоследствии примкнули к национал-социалистам. Именно фрайкоровцы без суда и следствия расстреляли в 1919 году Розу Люксембург и Карла Либкнехта. Санкционировавший это убийство Густав Носке, в чьем подчинении находились фрайкоры, бахвалился: «Пожалуй, кто-то должен стать кровавой собакой. Я не страшусь ответственности».

Правда, уже через год тот же Носке попытался распустить фрайкоры. Крайне правые отказались разоружаться и подняли мятеж, вошедший в историю под названием Капповский путч. Не хотелось бы проводить исторические параллели, но они, увы, напрашиваются сами собой. И единственное, в чем можно согласиться с Борисом Филатовым, так в том, что история действительно имеет свойство ходить по кругу.