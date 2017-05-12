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12.05.2017 День Победы торжественно отметили во всех областях Украины… Незабываемое



В этот день на Соборной площади в Черновцах у памятника воинам-освободителям собралось много людей. Жители города, в том числе коммунисты, комсомольцы, члены партии «Нова держава», пришли с портретами родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Также здесь можно было увидеть фотографии танкистов Никитина и Худякова, освобождавших город от фашистов, полководцев Великой Победы и членов штаба Хотинской подпольной комсомольской организации, расстрелянных в 1942 году. Коммунисты возложили цветы к памятникам советским военачальникам в парке имени Шевченко, к Вечному огню, памятнику Хотинским комсомольцам-подпольщикам, командирам партизанских отрядов и руководителям коммунистического подполья, на могилы участников Великой Отечественной войны Героя Советского Союза И. Козачука, И. Соколова, Я. Широкова.

В цей день на Чернігівщині в сквері імені першого секретаря Чернігівського підпільного обкому КП(б)У, легендарного партизанського командира Попудренка замайоріли червоні прапори. Щоб відзначити святий День Перемоги, збиралися комуністи, радянські офіцери, представники ГО “Жінки України за мир і стабільність”, ветерани, небайдужі чернігівці.

Червонопрапорна колона підійшла до брат­ської могили воїнів-визволителів, далі до могил партизанських вожаків В. Л. Капранова і М. М. Попудренка. Потім її маршрут проліг через Красну площу на Алею героїв до постаментів з погруддями Героїв Радянського Союзу: командуючого фронтом

М. П. Кирпоноса і видатного штурмана дальньої авіа­ції В. В. Сенька; до братської могили радянських воїнів на Валу, потім до могили Невідомого солдата на Пагорбі Слави на Болдиних горах, до монументу «Танк» на проспекті Перемоги і до Пам’ятного знаку страчених фашистами чернігівських підпільників.



В Кировограде (Кропивницкий) тысячи жителей приняли участие в акции «Парад победителей». Участники несли портреты не только своих родных, но и Героев Советского Союза, уроженцев Кировоградской области, партизан и подпольщиков, отдавших жизнь в борьбе с фашистскими оккупантами. В колоннах, направляющихся к Мемориалу воинской славы на Крепостных валах, звучали песни времен Великой Отечественной войны.



В Виннице 9 Мая представители Компартии Украины и ветераны возложили цветы к Вечному огню в Парке Славы. Многие пришли с портретами своих дедов и прадедов, которые погибли, защищая Советскую Родину.

Были развернуты баннеры «БАТЬКИ, МИ НЕ ЗРАДИЛИ ВАС!», «НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ! НІЩО НЕ ЗАБУТЕ!», «ЗІ СВЯТОМ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ!», «ПАМ’ЯТЬ ПРО ПЕРЕМОГУ ЗБЕРЕЖЕМО У ВІКАХ!»

День Перемоги в Сумах проходив масово і піднесено, підтверджуючи, що залишається святом всіх поколінь.

Біля монумента Слави (пам’ятника Альоші) зібрались тисячі сумчан різних поколінь. У багатьох з них в руках квіти і святкові кульки. Особливою увагою оточені колишні фронтовики з багаточисленними нагородами на грудях: вони приймають вітання і букети квітів.

Після мітингу відбулось покладання квітів до Вічного вогню.



В Ровно члены областного и местных комитетов КПУ приняли участие в торжественных церемониях возложения венков и цветов к памятникам, обелискам, братским могилам, другим местам массовых захоронений периода Великой Оте­чественной войны. В торжественных праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, вместе с коммунистами участвовали и представители некоторых общественных организаций прогрессивной направленности.

К собравшимся на Военном Мемориальном комплексе с краткой речью обратился первый секретарь Ровенского обкома КПУ Александр Вознюк. Он, в частности, сказал, что, несмотря на настойчивые попытки режима убрать 9 Мая из календаря, этот день навсегда останется в сердцах и душах людей, для которых память, благодарность, гордость и совесть являются отнюдь не абстрактными понятиями.



В Красноармейске (Донецкая область) на площади Шибанкова 9 Мая начали собираться ветераны, труженики тыла, их родные и близкие. В офисе совета ветеранов перед началом шествия люди общались, вспоминали военные годы, пели песни под баян.

Затем все выстроились в небольшую колонну и под знаменем Победы прошлись к памятнику Василию Шибанкову (комбригу, погибшему при освобождении Красноармейска) и его боевым товарищам. Возле памятника состоялся импровизированный митинг. Участников боевых действий и тружеников тыла поздравила председатель ветеранской организации Валентина Голощапова. «Сегодня мы отмечаем величайший праздник на планете – День Победы над фашизмом, – обратилась Валентина Федосеевна, – 28 миллионов человеческих жизней было потоплено в этой кровавой войне. Наши отцы, деды и прадеды сыграли основную роль в этой Победе. Они освободили не только свою страну, но и всю Европу. И водрузили над рейхстагом флаг Победы, объявив всему миру, что враг повержен!»

У Тернополі 9 Травня також вдячні нащадки святкували День Великої Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Тернопільські комуністи, ветерани, діти війни, воїни-інтернаціоналісти та вдячні молоді люди прийшли у парк Слави. Різні профашистські організації прискіпливо слідкували за проведенням урочистостей, готуючись накинутись на людей, здебiльше похилого віку, за будь-яке не те, з їх точки зору, слово, стрічку або символіку переможців. Але мітинг все ж таки вдалося провести. Присутні вшанували загиблих героїв хвилиною мовчання та поклали до пагорбу Слави живі квіти.



В Николаеве в День Победы демонстранты прошли по памятным местам от мемориала Освободителям Николаева до мемориала ольшанцам и Вечного огня. Они возложили цветы к памятнику и Стеле освободителям Николаева, у памятника Герою Советского Союза В.А. Лягину и, пройдя колонной по центральной улице города – Советской (Соборной), возложили цветы к Вечному огню у мемориального комплекса 68 героям-десантникам дивизии имени К.Ф. Ольшанского.



В Херсоне коммунисты провели запланированную демонстрацию под знаменами Победы, возложили цветы к монументу Славы, почтили память погибших воинов. Жители города тепло приветствовали колонну с красными флагами, аплодисментами отвечали на призывы: «Слава советскому солдату-победителю!», «Слава советскому народу – победителю в Великой Отечественной войне!», «Да здравствует Коммунистическая партия – организатор и вдохновитель Победы в Великой Отечественной войне!», «Спасибо деду за Победу!».



По материалам информагентств.

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