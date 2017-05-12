12.05.2017

Международная аналитика

В минувшую пятницу украинский постпред в ООН Ельченко не нашел других возможностей реализации своей инициативности, кроме как потребовать ужесточения «недостаточно эффективных» санкций против КНДР(?!) Есть ли у Украины свои интересы на севере Корейского полуострова, и к каким результатам может привести такое предложение?

Плевки в колодец

За 2015 год Корейская Народно-Демократическая Республика стала крупнейшим покупателем украинской муки, закупив 94 000 тонн – более половины от общего объема нашего экспорта. За январь - август 2016 года этот показатель составлял уже 116 000 тонн. Но зачем, в самом деле, нам покупатели зерна? Украинскому селу и без них живется замечательно, не так ли?

КНДР – одна из двух стран, наряду с Кубой, которая поддерживает заказами умирающее украинское самолетостроение: в 2013-2015 годах для государственной авиакомпании «Эйр Корея» были пострены два новых пассажирских самолета Ан-148 стоимостью более 30 миллионов долларов каждый. Подчеркну: других заказов, кроме двух корейских и трех кубинских, у легендарного когда-то КБ «Антонов» за этот период не было.

Министерство американских дел

За последние годы украинские дипломаты делали немало заявлений, заставлявших граждан краснеть за свою страну.

В корейском вопросе кризис компетентности киевской дипломатии усугубляется еще и тем, что после 1991 года в стране не осталось собственных школ по корееведению. В трех украинских вузах преподают корейский язык для переводчиков, но специалистов, знающих и понимающих менталитет, культуру, экономику и политические реалии страны, у нас просто не готовят. Несмотря на официально установленные дипломатические отношения, украинская дипломатия вообще не работает с Пхеньяном. Если в нормальной ситуации следом за предпринимателями, а то и впереди их идут дипломаты, то украинско-корейская торговля существует не благодаря, а вопреки работе родного МИДа. В результате решения по столь сложному и проблемному региону планеты, как КНДР, принимают люди, видевшие ее, в лучшем случае, на глобусе, на основе «аналитики», любезно предоставленной основными стратегическими противниками Севера – Южной Кореей и США.

Остается надеяться, что фраза "Пхеньян продолжает незаконные действия, пытаясь получить ядерное оружие", была лишь крайне неудачной формулировкой, и для пана Ельченко не являются тайной успешные испытания Кореей ядерного (а в последние годы – и водородного) оружия на протяжении последних 11 лет.

Обращает на себя внимание, что, беспокоясь о ядерной программе весьма далекой от Украины страны, киевские представители демонстративно не замечают причину, вынуждающую корейцев разрабатывать и совершенствовать ракетно-ядерную программу, – ежегодные американско-южнокорейские учения «Ки Ризолв» и «Фоул Игл» у берегов и границ КНДР, открыто отрабатывающие сценарии высадки десанта для захвата Пхеньяна или нанесения «превентивного» удара. Немаловажно, что США до сих пор отказываются подписать мирный договор по итогам Корейской войны. Как бы ни относиться к социальному строю КНДР, наивно ожидать от любого государства отсутствия симметричной реакции на подобную угрозу. В этих условиях новые попытки давления и изоляции – это явно не те действия, которые дадут Пхеньяну ощущение безопасности и убедят его в добрых намерениях окружающих стран.

Хорошие санкции при плохой игре

Отдельным деликатным вопросом является эффективность санкционного давления как способа решения корейского конфликта.

Санкции приняты, как следует из резолюции ООН, с целью воспрепятствовать развитию ракетно-ядерной программы. Проблема этой резолюции, однако, в том, что Северная Корея обладает собственными месторождениями урана. Кроме того, южнокорейские эксперты, исследовавшие поднятые со дна моря отработанные ступени северных ракет, обнаружили, что они также были изготовлены без помощи извне или использования импортных компонентов. Таким образом, санкции изначально и по определению не были способны помешать тому, на что были нацелены, и вводились то ли ради самоуспокоения, то ли с целью «сохранить лицо». На этом фоне попытки противников Пхеньяна «ужесточать санкции», мешая поставлять в страну шампунь или подержанные пианино для музыкальных школ, выглядят уже откровенной истерикой.

Был ли шанс денуклеаризировать корейский полуостров?

Ответ на этот вопрос выглядит удивительно: не только шанс был, но и вся необходимая работа была проделана, и соглашения с КНДР заключены.

Через три года после вывода ядерного арсенала США из Южной Кореи, в 1994 году, было подписано рамочное соглашение между США и КНДР. В Пхеньяне прекращали работу над ядерной программой в обмен на помощь энергоносителями и строительство двух электростанций, использующих «легкую воду», реакторы которых не пригодны для производства оружейного плутония. Участвовать в финансировании проекта KEDO (Korean Peninsula Energy Development Organization) согласились также Южная Корея, Япония и Евросоюз.

Завершить строительство планировалось к 2003 году. Увы, с избранием в президенты Джорджа Буша-младшего в выполнении проекта начались «технические трудности», строительство оказалось завершено только на 34 процента, и его окончание перенесли на 2008 год. А затем Буш, к тому времени уже отметившийся находкой «химического оружия Ирака», объявил Корею «государством-изгоем» и отказался продолжать проект KEDO, который вскоре был официально свернут «из-за невыполнения КНДР своих обязательств».

Наконец, не далее как в 2015 году КНДР предлагала приостановить ядерные испытания в обмен на отмену провокационных военных учений у своих границ и перенос их в более спокойное место. США… отказались.

«При усилении дипломатического и военного давления на КНДР США не готовы к восстановлению диалога с ней. Жесткая позиция США порождает еще более жесткую позицию КНДР… Вариант с параллельным продвижением денуклеаризации полуострова и переходом к минному механизму более всего отвечает потребности в порядке и стабильности всей Северо-Восточной Азии. Шестисторонние переговоры по-прежнему являются неизбежным путем урегулирования ситуации», – отмечает китайский эксперт Цзя Сюйдун из НИИ по международным вопросам (журнал «Китай», №10-2016, с.4).

«Любые оправдательные объяснения США и Южной Кореи по этому вопросу абсолютно неубедительны, – считает его коллега Чжан Цзинвэй. – Фактически своими действиями Штаты подрывают систему глобальной безопасности, подсекая силы ядерного сдерживания. В связи с развертыванием у ее границ системы THAAD Северная Корея просто вынуждена будет продолжать ядерные испытания» («Китай», №8-2016).

Как отмечают международные эксперты, корейский кризис требует не кавалерийских наскоков или твердолобой упертости на занятых позициях, но очень грамотного, взвешенного и деликатного подхода с учетом объективных интересов безопасности всех втянутых в него государств.

Но для нашего МИДа сегодня нет более страшного табу, чем упоминание о безответственном поведении США. Вместо того чтобы использовать статус нейтральной страны для разрядки напряженности на Корейском полуострове, усадить стороны за стол переговоров и выступить посредником, тем самым повысив и свой международный авторитет, киевская дипломатия усугубляет конфликт, фактически влезая в него на одной из сторон противостояния.



Григорий Глоба.