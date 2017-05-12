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Пенсионный фонд опубликовал данные о средних пенсиях украинцев по состоянию на апрель этого года. Самые высокие средние пенсии в Киеве – 2408 гривен. На втором месте Донецкая область – 2102, а замыкает тройку лидеров Луганская область – 1989 гривен.





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12.05.2017 Из жизни марионеток Самая непредсказуемая для стороннего взгляда избирательная кампания по выборам президента Франции завершилась без сюрпризов для одной из главных сил из числа ее организаторов — американской элиты глобалистского толка, имевшей возможность активно вмешиваться в ход выборов через Министерство юстиции США. Новым главой государства стал лидер движения «Вперед», бывший министр экономики, чрезвычайно удобный и вполне управляемый Эммануэль Макрон.

ПО принципу, когда вор громче всех кричит «Держи вора!», клинтоновская гоп-компания, обвиняя Россию во вмешательстве во французские выборы, поочередно вбрасывала компроматы на не угодных ей французских кандидатов. Сначала был «уничтожен» самый неугодный – Франсуа Финьон. Потом досталось и Марин Ле Пен. Наиболее убойный компромат был вброшен после того, как она вышла во второй тур. Якобы Ле Пен получила девять миллионов евро в российском банке при посредничестве спецпредставителя Путина сенатора Александра Бабакова. О подробностях так называемого русского следа в финансировании «Национального фронта» сообщило издание RNS со ссылкой на французский интернет-портал Mediapart. Утверждалось, что еще в 2014 году соратник Ле Пен по партии Жан-Люк Шафхаузер выступил посредником при получении кредита в Первом чешско-российском банке. С российской стороны эти же функции выполнял член Сов­феда и спецпредставитель президента по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Бабаков.

В качестве тяжелой артиллерии была запущена компания «Фашизм не пройдет!» Со времени основания «Национального фронта» прошло 45 лет, но французам упорно внушается мысль что «черного кобеля не отмыли добела». Французам продолжают упорно вдалбливать, что «Национальный фронт» — крайне правая, фашистская партия, что совершенно не соответствует действительности. Уже двадцать лет как электорат «Национального фронта» сменился в результате процессов мондиализации (почти то же самое, что и глобализация) и деиндустриализации французского социума, вызванных массовой иммиграцией во Францию дешевой неквалифицированной рабочей силы из Северной Африки. Такой приток мигрантов позволил резко снизить зарплаты неквалифицированным рабочим, так называемым petits Blancs – «маленьким белым». Электорат «Национального фронта» в 2017 году — это именно они — Les petits Blancs, рабочий класс плюс безработные.

Первое время рабочий класс верил в мондиализацию и голосовал за Европу. Но потом работяги поняли, что от Европы они ничего не получили, более того, она отняла у них благосостояние. Сегодня для этих беднейших слоев населения «Национальный фронт» является единственным рупором. Большие города им не по карману, поэтому в Париже Марин Ле Пен собрала всего лишь около 10 процентов сторонников. «Маленькие белые» живут в маленьких населенных пунктах, где жизнь дешевле. Именно поэтому лучшие результаты Ле Пен получила именно в глубокой провинции – обители рабочего класса.

КО всему, как утверждают объективные эксперты, Макрон на самом деле заслуживает именно те 24 процента, которые он набрал в первом туре. Прибавочные 41 процент во втором туре он получил благодаря абсолютно фальшивой системе выборов.

Утром 8 мая сообщалось, что в городе Туре собралась толпа людей, и с криками «Марин! Марин!» вступили в физическое противостояние с жандармами. Все афиши Макрона в городе оказались сорванными. Люди кричали, что они все голосовали за Марин, но официальные результаты «сделаны за Макрона». В таких случаях, как и нас в Украине, обычно утверждают, что результаты «нарисованы». Подобные факты поступали со многих избирательных округов после первого тура, когда избиратели, отдавшие голоса за Ле Пен, узнавали, что, оказывается, они поддержали совершенно иных кандидатов. Так лидер «Национального фронта» лишилась львиной доли голосов. Таковы на деле реалии хваленой демократии. А избирателям, скорее всего, остается пошуметь, побить витрины и разойтись по домам. Хотя на этот раз все чревато гораздо большими протестными выступлениями. Более трети избирателей страны (свыше 34 процентов) остались не удовлетворены результатами выборов, так что ситуация может быстро не успокоиться.

Клич «Остановим фашизм!» в какой-то мере способствовал победе выскочки Макрона – искусственного кандидата, созданного в пробирке под управлением дома Ротшильдов. Ведь против него работал и брак с женщиной, которая почти на 30 лет его старше, и «браки» разных банковских счетов. Большинству французов понятно, что Макрон это не их победа, что он, на самом деле, куда хуже для Франции, чем «Национальный фронт» и его вождь Марин Ле Пен.

Выборы показали, сколько деструктивных сил скопилось на территории Франции, сколько опасных гнойников на ее теле. Улыбчивого Макрона вполне могут смести мощные вихри, которые уже запущены невидимой рукой тех, которым не нужна сильная Франция, проводящая разумную политику в интересах собственного народа, как не нужна им и развивающаяся ради благосостояния своего народа Украина.

Президент Украины Порошенко поздравил Эммануэля Макрона с выда­ющейся победой! «Выбор французского народа – это яркое свидетельство победы программы Европы свободы над альтернативной Европой национализма. Украина всегда будет надежным партнером Франции на этом пути!» – заявил Порошенко. Он поблагодарил Макрона за «бескомпромиссную поддержку Украины в условиях российской агрессии». «С этой победой Украина получила надежного союзника в нормандской формате, в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности».

Как всегда, ни слова правды. Той правды, о которой сказал известный мальчик в сказке Андерсена: а король-то голый…



По материалам французских СМИ.

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