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Пенсионный фонд опубликовал данные о средних пенсиях украинцев по состоянию на апрель этого года. Самые высокие средние пенсии в Киеве – 2408 гривен. На втором месте Донецкая область – 2102, а замыкает тройку лидеров Луганская область – 1989 гривен.





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12.05.2017 …не спрашивая мнение народа на закате эпохи

Так, 27 апреля акционеры ЧАО “Ильич-Сталь”, входящего в горно-металлургическую монополию Рината Ахметова “Метинвест”, приняли решение ликвидировать компанию в добровольном порядке, без правопреемственности.



КАК сообщается в официальной информации ЧАО в системе раскрытия информации НКЦБФР, за решение проголосовали 100 процентов акционеров. При этом отмечается, что стоимость чистых активов общества составляет 1 миллиард 164,250 миллиона гривен, сумма обязательств — 212,290 миллиона гривен, то есть ЧАО имеет достаточно активов для расчета по своим обязательствам. Сумма, которая может остаться после удовлетворения требований кредиторов и будет распределяться между акционерами ориентировочно, составит 35 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что “Ильич-Сталь” завершила 2016 год с чистым убытком в размере 574,277 миллиона гривен против чистой прибыли в 3,455 миллиона гривен в 2015 году. Нераспределенная прибыль составила 262,054 миллиона гривен.

Акционеры в накладе не останутся, в отличие от простых металлургов.



ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, что еще 13 февраля с помпой отмечалось 120-летие комбината. Те же акционеры с умилением вспоминали о событиях далекого 1897 года, кардинальным образом изменивших облик уездного города. Они стали точкой отсчета его истории как крупного промышленного центра страны.

Инвесторы – публика, уважаемая во все времена, – обратили внимание на скромный уездный городок Мариуполь по причине резкого спроса на трубы для начатого в 1897 году строительства нефтепровода Баку – Батум. Заметим, львиную долю средств в этот проект вложил Парижский банкирский дом Ротшильдов, занимавший доминирующее положение в добыче бакинской нефти. Заинтересовало инвесторов и расположение Мариуполя на берегу Азовского моря на пути встречного движения криворожской руды и донецкого угля при наличии железной дороги и крупного торгового порта, близкого к рынку сбыта.

О том, что творилось в провинциальном городке, дает представление «Книга воспоминаний» князя Александра Михайловича, описавшего ажиотаж с акционированием: «Адвокаты, врачи, педагоги, журналисты и инженеры были недовольны своими профессиями. Казалось позором трудиться, чтобы зарабатывать копейки, когда открывалась полная возможность зарабатывать десятки тысяч рублей посредством покупки акций (специально созданного) Никополь-Мариупольского металлургического общества».

А вот что писали представители департамента полиции в отчете об условиях жизни рабочих: «Для 3757 рабочих сколочены шалаши из тонких досок без помоста. В этих шалашах люди живут летом и зимой. Затоки дождевой воды образуют внутри шалашей разлагающуюся грязь. Нары, где без разделения помещаются мужчины и женщины, усыпаны насекомыми. Все это низводит жизнь рабочих к уровню жизни животных».



НО уровень жизни в России был таков, что заработок за 12-14-часовой рабочий день в размере 60-70 копеек на мариупольском заводе считался великим благом.

Построенный тогда завод стал прародителем трех градообразующих предприятий Мариуполя. В первую очередь – металлургического комбината имени Ильича. А также комбината «Азовсталь», который в 1929 году начали строить ильичевцы. Его первым директором стал ильичевский директор Яков Семенович Гугель. А еще – «Азовмаша», начинавшегося с ильичевской площадки. Акционеры уверены, что не было бы Мариуполя в его сегодняшнем виде, если бы не события, произошедшие 120 лет назад. Мы же, со своей стороны, выразим уверенность, что не было бы этих гигантов индустрии, если бы не победа большевиков в октябре 1917-го.



НЕ было бы и сегодняшних бед, если бы не реставрация капитализма в нашей стране.

Нынешняя деиндустриализация в Украине грозит проглотить любой промышленный гигант, не обращая внимания на его самую исключительную и легендарную историю. Вместе с завершением работы знаменитого металлургического комбината имени Иль­ича в небытие уходит целая эпоха. Меткомбинат пережил войну, оккупацию, перестройку и развал Союза, но не смог пережить Майдан и его последствия.

Для любого олигарха на первом месте его интерес и воля того, кто контролирует его активы. Вся подноготная происходящей драмы нам неведома. Как знать, не водила ли тут рука современного Ротшильда? Олигархам приходится торопиться, чтобы успеть урвать хоть что-то существенное. Во всяком случае, хотя бы оставшиеся активы на металл распилить…

Производственные мощности комбината позволяют производить в год около 6,1 миллиона тонн стали, в том числе конвертерной 3,6 миллиона тонн, 12 миллионов тонн агломерата, более 5,5 миллиона тонн чугуна и более 5 милли­онов тонн готового проката.



НО уже 31 января этого года на ММК имени Ильича были остановлены две домны из-за нехватки кокса после перебоев с поставками кокса с Авдеевского коксохимического завода. Именно тогда радикалы начали свою блокаду в Донбассе.

А ведь тенденции разрушения можно было заметить и раньше.

22 января 2013 года генеральный директор ООО “Харвист Холдинг” распорядился ликвидировать 21 агроцех дочернего предприятия “Ильич-агро” ММК имени Ильича. По ее данным, ранее указанные агроцеха, расположенные в Донецкой области, занимались выращиванием зерновых и других культур. Причиной их ликвидации было названо отсутствие производственной необходимости в них. Представляете, тогда для рабочих завода и их семей отпала необходимость в дешевом и качественном питании. Теперь для экономики Украины отпала необходимость и в продукции, выпускаемой этими рабочими.

Посмотрим, есть ли аналоги процессам, происходящим в Мариуполе. Оказывается, есть. Долго искать не пришлось: 4 мая в немецком Дуйсбурге,по данным профсоюза IG Metall, 7500 металлургов компании ThyssenKrupp вышли на улицы города, протестуя против планируемого объединения активов компании с индийской Tata Steel. Рабочие опасаются, что в результате такого слияния будет ликвидировано около 4000 рабочих мест на сталелитейных заводах ThyssenKrupp Steel Europe.

А какая динамика предшествовала нынешней драме? Еще в 2005 году на ММК имени Ильича работали 92 тысячи человек. В 2010 году их насчитывалось уже 49 335 человек. Ныне на комбинате работают только 17 тысяч человек. Кто-то помнит, чтобы на улицы Мариуполя вышло хотя бы несколько тысяч человек,чтобы защитить свои права на труд? Едва ли количество «постояльцев» на Майдане превышало те же 17 тысяч человек. А сколько бед натворили! Ко всему и остающимся еще на работе ильичевцам (не оправдавшим своего высокого звания) придется искать работу.

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