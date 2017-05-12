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Главная / НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ / Персональная благодарность главе Нацбанка, или Благая весть

12.05.2017 Оособенности финансовой системы Как известно, деньги предпочитают тишину… Но только не в Украине, где один финансовый скандал спешит сменить другой. Наверняка новые финансовые страсти разгорятся на Печерских холмах после того, как глава Нацбанка Валерия Гонтарева назвала имя исполняющего обязанности главы НБУ.

ОБ ЭТОМ Гонтарева сообщила в интервью одному из украинских СМИ: «Я всем объявила, что работаю до 10 мая и назначила своего первого заместителя Якова Васильевича Смолия и. о. главы Национального банка». По ее словам, с 11 мая она будет находиться в вынужденном отпуске и рассчитывает, что в ближайшее время Верховная Рада по представлению президента рассмотрит вопрос об ее отставке и назначении нового руководителя Нацбанка. При этом она добавила, что готова к отчету о своей работе перед Верховной Радой.

Что касается самого парламента, то его штатный клоун скандальный нардеп Олег Ляшко в эфире одного из телеканалов призвал привлечь главу Нацбанка Валерию Гонтареву, подавшую заявление об отставке, к уголовной ответственности. По словам главного радикала, реформирование банковской системы, проводимое под руководством Гонтаревой, привело к уничтожению более 80 банков, «установлена монополия российских банков на банковском рынке Украины, миллионы украинских граждан потеряли свои сбережения».

Пока вопрос об отставке главы НБУ нельзя считать закрытым. Спустя месяц после написания заявления об отставке ее прошение не рассмотрено президентом и не утверждено парламентом. По просочившейся информации, ввиду отсутствия реального преемника, этот вопрос может быть отложен до осени, а сама Гонтарева может рассчитывать на длительный и заслуженный отпуск.

К своим заслугам главный регулятор отечественной финансовой системы относит успешное реформирование украинского Центробанка и оздоровлению банковского сектора страны, а также достижение макрофинансовой стабилизации в Украине. От себя добавим: стабилизации на уровне крайней нищеты населения. Гордостью Гонтаревой является договоренность с МВФ о программе сотрудничества на 17,5 миллиарда долларов, получение четырех траншей на общую сумму 8,7 миллиарда долларов. Благодаря этому, считает главная банкирша, Украина нарастила золотовалютные резервы, которые на начало апреля составили 16,7 миллиарда долларов. Проверить это почти невозможно. Помните, как перед своим уходом премьер Азаров бахвалился, что у нас этих резервов «выше крыши Нацбанка»? А когда на его пост заступил пан Яценюк, то клялся и божился, что «казна абсолютно пуста». Как повелось, так происходит при смене всех правительств. Но ни разу ни уходящий, ни приходящий премьеры не были «схвачены за руку».



УХОДЯ, Гонтарева заявляет: главное, что после ее отставки не будет изменений в политике Национального банка. В частности, останутся неизменными плавающий валютный курс, а также инфляционное таргетирование (установление целевых ориентиров денежной системы), что более чем сомнительно. Сказано, скорее, для красного словца, в надежде, что народ все равно ничего не поймет. О плавающем курсе представление более четкое, особенно для тех, кто постоянно тусуется возле обменных ларьков. Но истинная его суть мало кому понятна, кроме тех, кому клялась Гонтарева.

В преданности этой плавающей субстанции и зарыта собака. Вернее было бы сказать, курсу, вечно ныряющему в глубь бездны. Никого не удивляет, как это «америкосы» смогли оккупировать Украину почти без одного выстрела (не считая тех, когда почти свои стреляли в спину почти своим), не вводя ни одного армейского соединения? У Госдепа и Пентагона нет такой необходимости. Всю грязную работу за них делают гонтаревы и ее непосредственные начальники. Правда, вся заслуга тут принадлежит Исааку Ньютону, ставшему знаменитым на века вовсе не из-за того, что на него упало яблоко. Прочную славу ему принесло выполнение заказа тогдашней британской королевы Анны, велевшей придумать систему, при помощи которой можно грабить все колонии, не прибегая к дорогостоящим услугам оккупационных войск. Ученый, трудившийся тогда по совместительству в казначействе, и придумал плавающий курс валют, при помощи которого можно любую самую богатую ресурсами страну обдирать как липку, веками держа в нищете ее народ. При такой системе нам как великое благо дают в долг пустые фантики, а вывозят реальную денежку. Да еще и поднимают постоянно курс этого фантика.

В РЕЗУЛЬТАТЕ, выражаясь словами президента-могильщика нашей реальной независимости, «маємо те, що маємо» – вечный мизер не в нашу пользу. Подтверждением того, что Гонтарева трудилась не зря, стали соболезнования американского издания The Washington Post, где 6 мая была опубликована статья, в которой говорится, что Гонтарева, находясь на своем посту, нажила себе много врагов. Издание отмечает, что самыми мощными битвами, которые вела Гонтарева в должности главы Нацбанка, были попытки регулировать деятельность частных банков в Украине, многие из которых контролировались олигархами. «Я здесь была кем-то вроде последнего из могикан, почти по Фенимору Куперу», — цитирует Гонтареву The Washington Post. За этим сочувствием скрывается самый большой комплимент от заказчика. В его интересах она делала все, как надо.

Но истинной благодарности исполнителю не дождаться. Еще в конце марта Национальное антикоррупционное бюро Украины (следует читать как национальный справочник о состоянии реальной коррупции в Украине) сообщило, что в рамках обысков изъяло документацию в Нацбанке. Как сообщил глава ведомства, правоохранители проверяют руководство Нацбанка на причастность к растрате средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков. То есть заказчик всегда держит тех, кто ему служит в подвешенном состоянии. И если возникнет нужда списать на кого-то свои прегрешения, с удовольствием сдаст своего исполнителя в качестве жертвы для разгневанных и ободранных до нитки им же масс.

Так что спектакль, разыгранный на подмостках Нацбанка, еще далек от своего завершения…



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.

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