12.05.2017

Психреформы

Под фишкой сближения Украины с Евросоюзом, укрепления самостийности и окончательного разрыва с Россией «энтузиасты» озвучили новый сомнительный проект, вызвавший шок у всей страны. На этот раз жертвой реформаторского зуда оказался наш алфавит, который собираются заменить латиницей, чтобы таким образом приблизиться к европейским культурным ценностям.

Идею с заменой алфавита обнародовал через свою страницу в Face­book некий Станислав Речинский – киевский журналист и одновременно советник главы МВД Украины Арсена Авакова, известный своим скандальным сайтом «ОРД». «В перспективе неплохо было бы сначала в форме шутки, а потом всерьез перейти и на латиницу», – написал этот «журналист».

Подобное заявление, как под копирку, прозвучало и в эфире ток-шоу «Прямым текстом», которое ведет Остап Дроздов. По его словам, кириллицей сейчас пользуются только «отсталые страны», а все «цивилизованные» давно перешли на латиницу.

Разработчик украинской латиницы Юрий Зеленый на львовском телеканале ZiK заявил, что переход украинского языка с кириллицы на латиницу – это еще один способ наглядно продемонстрировать, что украинцы — не русские. По его словам, сейчас украинский язык только несколькими буквами отличается от русского, поэтому его и не хотят изучать, а переход на латиницу сразу породит интерес к «мове».

Понятно, что все эти высказывания и предложения не случайно возникли в головах этих людей и к тому же почти одновременно. Они элементарно были вброшены в украинское информационное пространство. За этими чуждыми славянизму и православию идеями, конечно же, стоят радикально-националистические силы, преследующие определенную цель: культурно оторвать жителей Украины от общей славянской культуры, от русского языка и сформировать на этой базе совершенно новую национальную идентичность.

В пример нам даже приводят Казахстан, где его президент Нурсултан Назарбаев выразил готовность страны перейти с кириллицы на латиницу в 2025 году. Но, во-первых: казахи относятся к тюркским народам, которые исторически пользовались арабской письменностью, а сейчас зачастую имеющие латинский алфавит. Во-вторых, Кирилл и Мефодий не ходили казахскими степями, да и религиозная принадлежность большинства населения не предполагала векового воспитания на старославянских текстах и песнях. В-третьих: в Казахстане проживает значительная часть русского населения, с которым Назарбаеву придется тоже считаться, и этому решению будет еще весьма сложно пройти все законодательные этапы воплощения в жизнь.

Напомним, что наш украинский алфавит был основан на базе кириллического шрифта, авторами которого являются болгарские христианские проповедники Кирилл и Мефодий, жившие примерно в Х веке. Кириллическая графика, созданная ими, была адаптирована для письма более чем в 100 языках народов, преимущественно проживающих на территории современной России, в Центральной Азии и в Восточной Европе. Самыми известными представителями кириллического сегмента языковой карты мира являются белорусский, болгарский, македонский, русский, сербский, украинский, а также черногорский языки. До недавнего времени Молдавия, Азербайджан, Узбекистан и Туркмения тоже использовали кириллическое написание в своих алфавитах. Теперь, по всей видимости, их предписывается считать более «продвинутыми», чем Украина.

Некоторые западные политики считают, что страны, где еще используют кириллицу, откровенно являются пророссийскими. Поэтому, по их мнению, кириллица не является ценностью, которую нужно ревностно охранять. И чтобы защитить украинский язык от русского, его следует … «очистить от «московских» слов и перевести на латиницу». Это заставит упертых граждан быстро выучить украинский язык или нанять переводчика. И примером нам могут служить славянские языки: польский, чешский, словацкий, сербский.

В виде эксперимента во Львове даже начали выпускать журнал с двумя алфавитами, одна и та же статья печаталась на кириллице и на латинице. Правда, следует признать, значительной поддержки у населения это новшество пока не получило.

Также следует успокоить и оставшуюся большую часть Украины: ни технически, ни экономически перевести сегодня украинский язык на латиницу невозможно. Это потребует не только колоссальных средств, а главное, длительного преодоления упорного сопротивления подавляющего большинства общества, которое вряд ли захочет пойти на такой радикально-бесполезный шаг.

Кириллица стоит и на пути русофобии, которая сегодня в Украине набрала чудовищные обороты. Старинный графический шрифт постоянно напоминает о древнейшей общей культуре славян, истории и едином славянском народе, что приводит в ужас враждебные силы. Злые языки твердят, что за последние 25 лет русский язык сдал свои позиции в мире больше, чем любой другой язык, что в течение десяти лет русский язык покинет десятку самых распространенных мировых языков.

Между тем исследования «Яндекса», проводимые на протяжении последних пяти лет, показали, что доля запросов в Интернете на украинском языке в нашей стране не превышает 15 процентов. Причем даже на территории большинства областей Западной Украины запросов на русском языке оказалось значительно больше. Так что рано мечтать, «щоб у сусіда корова здохла», гляди, как бы самому раньше не загнуться.