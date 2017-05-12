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Выпуск № 53 от 12 мая 2017 г.
 
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   Главная / НОВОСТИ ОБЩЕСТВА / Металлурги помогают медицинским учреждениям

12.05.2017
ПАО «Запорожсталь» приобрело медицинское оборудование и мебель для Запорожской детской больницы №1.

КОМБИНАТ «Запорожсталь» в рамках социальной ответственности профинансировал приобретение медицинского оборудования и мебели для Запорожской детской больницы № 1. На эти цели комбинат направил 100 тысяч гривен, сообщает пресс-служба металлургического предприятия. Медицинское оборудование (аспираторы, электронные весы) будут применять в инфекционно-боксированном отделении для детей младшего возраста. В частности, закуплены два аспиратора для малышей, у которых наблюдается дисфункция выделительной системы организма. Также комбинат полностью обновил мебель в палатах пациентов отделения: приобретены новые кровати для детей и родителей, пеленальные столы и тумбочки.
ПАО «Запорожсталь» оказывает системную поддержку и помощь медицинским учреждениям города и области: приобретает медицинское оборудование и направляет средства на проведение ремонтов. За последние три года комбинат инвестировал более 7,5 миллиона гривен в больницы Запорожья и области. Средства направлены примерно 20 медицинским учреждениям на помощь в проведении ремонтов и приобретении оборудования.

 

Автор: Григорий ПЕТРАКОВ.
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