12.05.2017

Жизнь как она есть

Волна изнасилований захлестнула Украину. Как считают эксперты, из десяти пострадавших лишь один обращается к правоохранителям. Остальные, боясь насмешек окружающих и мести преступника, предпочитают молчать…

Опасное ремесло

ПОЗДНО вечером на кухне студенческого общежития три студентки утешали однокурсницу, 20-летнюю Машу. Девушка приехала в столицу из Хмельницкой области, стипендии на жизнь не хватало, и она решила подработать, занявшись… проституцией. В Интернете на сайте знакомств создала страницу, разместила соответствующего содержания фотографии и предложила клиентам секс за деньги. «Заработав» за месяц лишь 400 гривен, Мария разместила на сайте более откровенные снимки, и сразу предложения от мужчин посыпались как из рога изобилия.

Однажды вечером Машу пригласил на встречу некий Антон. Она приехала по указанному адресу, позвонила в квартиру. Дверь открыл высокий парень с приветливым лицом. «Проходи! Какая ты симпатичная!» – прозвучал комплимент. Девушка зашла в квартиру, сняла плащ. Вдруг из-за шкафа выскочил мужчина в черной маске, набросился на Машу и, приставив нож к горлу, повалил на кровать… Надругавшись, избив и ограбив (у нее отобрали мобильный телефон и 260 гривен) девчонку, «мачо» пригрозили, что зарежут, если она заявит в полицию.

«Что мне делать, девочки?! – плакала Маша. – Столько унижений ради денег пришлось вытерпеть, а эти подонки забрали и телефон, и деньги!» – «Радуйся, что жива осталась, – утешали подружки. – Опасное ремесло у тебя, привыкай. А в полицию не обращайся: все равно насильников не поймают, а тебе позор и пятно на всю оставшуюся жизнь. Кто на тебе после этого женится?

Одна из подружек, Оля, призналась: «Меня в прошлом году тоже изнасиловали, но я в полицию не обращалась. После вечеринки меня должен был провожать Игорь из соседнего общежития, но мы поссорились, и я шла одна. Немного выпившая была и потому сдуру пошла через стадион. А там за деревом стоял какой-то гад в черной куртке. Набросился на меня с огромным ножом: «Раздевайся, не то пузо проткну!» Ну, я от страха и сделала все, что он требовал…А потом три недели ходила к венерологу, лечилась».

Дурной пример Европы

В КРИМИНАЛЬНОЙ хронике преступлений, совершенных в Украине, все чаще звучит слово «изнасилование». Отцы насилуют малолетних дочерей, студенты – своих сверстниц, растет число гомосексуальных изнасилований, совершенных старшеклассниками над учениками младших классов.

Вся страна содрогнулась от ужаса, узнав подробности омерзительного преступления, совершенного во Львовской области. Там восьмиклассник, подросток из неблагополучной семьи, будучи пьяным, затащил мальчишку лет 10 на стройку, поставил на колени и изнасиловал, подражая зэкам, которые «опускают» своих более слабых сокамерников.

Психологи считают, что подобные преступления совершаются под влиянием сериалов о зоне и жестоких боевиков. Некоторые исследователи заявляют, что волна изнасилований докатилась до Украины из Европы. После того, как в Евросоюз хлынули потоки беженцев из арабских стран, в Европе совершены сотни преступлений подобного рода. За одну только ночь в немецком городе Кельне было зарегистрировано 516 изнасилований. А сколько потерпевших не решились сообщить о надругательстве? Резко увеличилось количество изнасилований в Швеции, причем иммигранты, живущие в этой стране, в 19 раз чаще совершают такие преступления по сравнению с коренными жителями.

Похожая ситуация в Финляндии. Недавно на борту финского парома «Amorella» было совершено зверское изнасилование. Из восьми преступников семеро выходцы из Сомали, восьмой – из Ирака.

До Майдана многие украинцы идеализировали Европу, считая ее чуть ли не раем земным. Сейчас, после резкого снижения уровня жизни и роста преступности, многие граждане Украины пересмотрели свои взгляды…