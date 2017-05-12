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12.05.2017 Советы юриста

Осквернение памятников стало массовым явлением в «демократической» Украине. Письма на эту тему комментирует юрист Татьяна Нечай.

«То и дело средства массовой информации сообщают, что в разных регионах Украины оскверняют памятники героям Великой Отечественной войны, а также политическим деятелям советского государства. От таких актов вандализма чувствуют себя оскорбленными люди с левыми взглядами. В отместку, вероятно, они оскверняют памятники, дорогие для радикально настроенных людей. Например, в Интернете бывший чиновник Верховной Рады разместил провокационную фотографию, где он справляет малую нужду на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Я не сторонник Степана Бандеры, но такую акцию не поддерживаю. Нельзя опускаться до примитивизма, нельзя воевать с памятниками. Это разделяет народ, дестабилизирует ситуацию в Украине, настоящий патриот никогда не будет воевать с памятниками. Историю надо принять, сделать выводы из минувших событий, не повторять ошибки прошлых лет. Не случайно Владимир Гройсман назвал тех, кто оскверняет памятники, врагами украинского народа.

Какое наказание предусмотрено для осквернителей могил и памятников?»

Николай Лещенко, Сумская область.

–В 2014 году были внесены дополнения в статью 297 Уголовного кодекса Украины, ужесточившие наказание за осквернение могил и памятников. В частности, за осквернение Могилы Неизвестного Солдата, братской могилы или памятника, посвященного борцам против фашизма, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от четырех до семи лет, а если деяние преступников причинило тяжкие последствия для общества, имело большой резонанс, то лишить свободы за это могут на срок от семи до двенадцати лет.



«Мне 78 лет, почти всю жизнь я прожил в Киеве. Люблю этот город, особенно Крещатик. Здесь, возле памятника Ленину, я впервые увидел свою жену Ольгу, с которой в любви и согласии живу уже 52 года. И когда вандалы разрушили этот памятник, мне было так больно, как будто бандитская рука вонзила мне в сердце нож. Почему вандалов не посадили в тюрьму? Ведь разрушенный памятник представлял большую историческую и культурную ценность. Почему вандалов не посадили в тюрьму лет на 10-15?»

Иван Никифорович, Киев.



–Уважаемый Иван Никифорович! Разрушение памятников в Украине – это проявление агрессивной нетерпимости к инакомыслящим, такие действия дискредитируют нашу страну в глазах мирового сообщества. Цивилизованные страны иначе относятся к своей истории. Например, в Германии сохранили памятники советским воинам, берегут памятники Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, другим коммунистическим вождям. Это проявление культуры, уважения к истории. В Украине все иначе...

Что касается памятника Ленину на бульваре Шевченко, то в прежние годы этот красивый монумент являлся памятником республиканского значения и охранялся государством. После 8 июня 2000 года, когда был принят Закон Украины «Об охране культурного наследия», его не внесли в Государственный реестр недвижимых памяток Украины, памятник потерял свой прежний статус, государство как бы устранилось от его охраны. Этим воспользовались радикально настроенные люди. То, что творилось во время разрушения памятника Ленину, видел весь мир, миллионы зрителей в разных странах. Памятник буквально растерзали. Разъяренная толпа, которая это делала, вряд ли думала об имидже страны, о том, что мир будет считать нас варварской державой. Ведь культура народа проявляется не в войне с памятниками, а в умении строить цивилизованное общество, в искусстве договариваться с теми, кто видит мир иначе».

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