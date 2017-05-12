Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Кто мало спит, тот в сети рака угодит

12.05.2017 Ваше здоровье «Хроническое недосыпание увеличивает шансы заболеть раком», – считает врач-онколог Николай КОВАЛЬЧУК. – НИКОЛАЙ Сергеевич, наша читательница из Херсона София Кацман в радиопередаче о здоровье услышала, будто недостаток сна способствует возникновению злокачественных опухолей. Действительно ли обнаружена связь между недосыпанием и возникновение рака?

– Такая связь выявлена. Надо признать, что рак, как заболевание, недостаточно изучен. Но мы точно знаем: когда в организме нарушается выработка гормона мелатонина, опухолевые клетки начинают разрастаться. Вышеупомянутый гормон сдерживает их рост, но из-за хронического недосыпания его образуется недостаточное количество. Есть еще одно обстоятельство: недосыпание снижает силу иммунитета, который во время сна укрепляется. А иммунная система отвечает за борьбу с раковыми клетками. Вот по этим двум причинам можно утверждать, что недосыпание увеличивает риск развития рака.

– Одни специалисты считают, что нужно спать 8-9 часов, другие – 7-8. Есть мнение, что норма сна индивидуальна. Например, Наполеон спал 4 часа в сутки, и ему, видимо, было достаточно. Как определить, сколько нужно спать?

– Считается, что не менее 8 часов в сутки. Но я думаю, надо не привязываться к цифрам, а ориентироваться на свое самочувствие: засыпайте, когда потянет в сон, просыпайтесь, когда организм вас поднимет. Если вы встаете легко и бодро, вы выспались.

– Роскошь спать, сколько хочется, могут позволить себе пенсионеры или безработные. А если человек работает, и ему надо вставать по звонку будильника?

– Ложитесь раньше с таким расчетом, чтобы утром вы были бодрыми. Но вернемся к теме рака. Часто приходится слышать от больных: «Столько денег государство выделило на борьбу с раком, а онкологи до сих пор не могут победить эту болезнь!» Принимая справедливый упрек, в оправдание скажу: главная сложность лечения рака в том, что медики до сих пор точно не знают причину этого недуга. Есть около сотни гипотез о причинах появления рака, и, не исключено, что одной причины вообще нет, а именно совокупность причин провоцирует онкологические недуги. Если это так, то представьте, насколько сложно лечить такое заболевание, вызываемое несколькими причинами.

– В научно-популярной литературе то и дело появляются статьи о том, что рак излечим и найдено лекарство от этой болезни.

– Людям хочется верить в сказки, потому желаемое часто выдается за действительное. Самый высокий шанс на выздоровление имеют больные, у которых рак выявлен на первой (ранней) стадии. Вероятность сохранения жизни в течение пяти лет после постановки диагноза у этой группы пациентов составляет 95 процентов. Но еще одна сложность в борьбе с раком заключается в том, что существует много видов рака. Выявлено более сотни нозологических форм онкологических заболеваний. (Нозологическая форма – определенная болезнь, которую выделяют как самостоятельную, как правило, на основе установленных причин, механизмов развития и характерных клинико-морфологических проявлений. – Авт.). Некоторые формы рака развиваются так стремительно, что очень легко пропустить первую стадию болезни, и когда человек обращается к врачу, недуг уже зашел в такую стадию, что шансы на исцеление невелики…

– Из Киева написала Тамара Степановна О. У ее 43-летней дочери обнаружили рак кожи. «Может, причина болезни в курении? Дочка курила со школьной скамьи, хотя я ее и ругала. А еще она любила загорать на пляже, добиваясь шоколадного загара».

– Со стопроцентной вероятностью могу сказать, что у дочери вашей читательницы рак возник из-за курения и длительного пребывания на солнце. Вероятно, действовали и другие неблагоприятные факторы. Доказано, что избыточное солнечное излучение, плохая экология, канцерогены в воздухе, воде и пище, стрессы способствуют развитию злокачественных опухолей. Приближается лето, и я хочу предостеречь ваших читателей: не более 15 минут в сутки безопасно находиться под прямыми солнечными лучами! Да и то лучше до 9 часов утра и после 5 часов вечера. Когда солнечного излучения слишком много, в организме в огромном количестве образуются свободные радикалы, они повреждают клетки, которые перерождаются. Каждая такая клетка в принципе может стать началом раковой опухоли. Носите головной убор, одежду с длинными рукавами, солнцезащитные очки. Пользуйтесь солнцезащитными кремами. Наносите их на кожу перед выходом из дому в солнечный день.

– Александр Л. из Яготина Киевской области спрашивает, правда ли, что настойка болиголова лечит рак.

– Болиголов – самое ядовитое растение в Европе, его применяют в онкологии, но в небольших дозах и только под строжайшим контролем врача. Самолечение всегда вредно, а при заболевании раком еще и смертельно опасно.

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