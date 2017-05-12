12.05.2017

Професія – Вітчизну захищати

Під час запеклих поєдинків з фашистськими загарбниками в українського будівельника, згодом офіцера Івана Єфименка яскраво проявились любов до Батьківщини, патріотизм і вірність життєвим ідеалам.

Дорогою визволення

МОНОТОННО вистукуючи колесами, потяг ішов на захід. У коридорі стояв молодший лейтенант Іван Федоренко. Він ніяковів через свій двометровий зріст, пропускаючи повз то провідника з чаєм, то пасажирів, яким не сиділося в купе й кортіло побачити українські краєвиди.

Потяг прямував до тих місць, де народились і жили діди та прадіди Івана Єфименка.

– Над чим зажурився, молодший лейтенанте? – спитав, зупинившись поруч, літній провідник.

– Душа болить, – відповів Іван. – Яку красу понівечили фашисти.

Не чекав він радісної зустрічі з Укра­їною. Вона вже стогнала під п’ятою окупантів.

Чим далі на захід рухався потяг, тим частіше зустрічалися на шляху вкриті воронками поля та зранені ліси, руїни станцій, сліди пожеж у містах і селах.

Про що іще думав командир кулеметного взводу? Про життя, як і кожний

27-літній. Про Батьківщину, як кожна чесна людина в ці дні. Будівельник за фахом, він міркував, як багато треба буде зробити після цієї руйнівної війни.

Вперше вода закипіла в кулеметах його підрозділу під Сталінградом. Здавалося, вона була гарячою в ті дні й у Волзі. Так здавалося не тільки нам, але й війську Паулюса. І це вже було добре. Засніжені поля стали дорогою поразки фашистів. А для наших військ – дорогою визволення. На них кулеметники Єфименка відчули радість перемоги. Медаль «За відвагу» командир як слід розгледів лише у шпиталі.

Головний подвиг

І ЗНОВУ настав травень, але вже сорок третього. Багато що змінилося. Вільною стала рідна Ворошиловградщина, а частина, в яку отримав призначення офіцер, уже була в Сумській області.

Сім тисяч кілометрів з боями пройшла 161-ша стрілецька Станіславська Червонопрапорна ордена Богдана Хмельницького дивізія. Кожний із цих кілометрів належить і йому, Івану Федоровичу Єфименку. Його друзям – живим і мертвим. Скільки їх не повернулося! Після кожного бою на Курській дузі недораховувалися третини.

І знову формування, і знову бій. Тут вручили офіцеру другу медаль «За відвагу». Він уже був командиром кулеметної роти, лейтенантом. Вірили бійці своєму командиру, і це додавало йому сил. Так готувався Єфименко до головного подвигу у своєму житті, за який був удосто­єний звання Героя Радянського Союзу.

Він настав 23 вересня.

Першими до Дніпра вийшли передові частини 3-ї гвардійської танкової армії. Перед дивізією, в якій служив Єфименко, стояло завдання форсувати річку.

О четвертій ранку від піщаного берега відштовхнулись два човни. За годину тридцять два воїни на чолі з командиром батальйону старшим лейтенантом Іваном Лапіним пристали до протилежного берега й рушили до північної околиці села Зарубинці. Через кілька хвилин кулеметна черга розірвала тишу. З-за пагорба пішла в атаку ворожа піхота. Почався бій.

Ситуація ускладнювалася на очах. Один за одним діставали тяжкі поранення бійці, закінчувалися патрони і снаряди. Цієї критичної хвилини прийшли на допомогу кулеметники старшого лейтенанта Івана Єфименка. Висунувши «максими» на фланги, вони відкрили по ворогу прицільний вогонь, протягом дня знищивши багато гітлерівців і кілька вогневих точок. Відважно діяли вони і в наступні дні.

До 10-ї ранку батальйон захопив висоти на північний захід від Зарубинців і закріпився. Гітлерівці вводили в бій нові сили, йшли в контратаки. Але вони зустрічали такий опір, подолати який не могла ніяка сила. Батальйон Івана Лапіна знову пішов уперед і відкинув противника до Трактомирова…

Тільки-но старший лейтенант Іван Єфименко підняв своїх бійців, щоб рухатися разом з усім батальйоном, як його фланги атакувала свіжа рота фашист­ської піхоти.

– На землю! – скомандував Єфименко. – До «максимів»!

Слухняна зброя в руках кулеметників зустріла фашистів густими чергами. Ворог кидав сюди дедалі більше своїх вояків, певно сподіваючись, що натрапив на основні сили. Це припущення старший лейтенант по рації передав комбату, запропонувавши розвернутись у бік лівого флангу і вдарити гітлерівців із тилу. Іван Лапін так і зробив. Ворога оточили. Зав’язався запеклий бій.

Автоматник рядовий Ігор Ожиганов першим увірвався в окоп бойової охорони противника і знищив трьох ворожих солдатів. Коли від кулі впав командир відділення, боєць зайняв його місце, зупинив противника на рубежі й особисто знищив за день десять фашистів. Поруч рядовий Іван Гриценко в рукопашному поєдинку захопив кулемет противника, змусивши ворога тікати, врятував командира Івана Пономарчука, в якого закінчилися патрони.

Сміливо нищили загарбників інші бійці. Кожен захищав чи визволяв часточку своєї землі. А вся разом вона й була Батьківщиною.

Малюнки внучки Оленки

ЗГОДОМ у своєму донесенні у штаб полку про бій 23 вересня комбат Іван Лапін напише: «Знищено 13 кулеметів, захоплено протитанкову гармату, два міномети». Серед офіцерів, які особливо відзначилися, другим у списку стоятиме ім’я Івана Федоровича Єфименка. Їхній подвиг стане ще яскравішим, коли згадати, що вони форсували Дніпро лише з кулеметами, автоматами та протитанковими гвинтівками. Майже вся артилерія, всі танки в перші дні залишилися на лівому березі.

Не оминула куля і Єфименка. Знову шпиталь. А після одужання разом із дивізією – на Житомир, Станіслав, Карпати. Тут з’єднання вийшло на державний кордон, а груди старшого лейтенанта прикрасив орден Вітчизняної війни 1-го ступеня.

Наприкінці 1944 року поїхав Іван Федорович на військові курси. Потім довго ще служив Батьківщині. Відпрацював майор запасу мирні 20 років, брав участь у відродженні рідної землі. Своїм гостям любив показувати альбоми, документи. Ось він із дочкою, харківським інженером Світланою Іванівною. Ось із сином, будівельником Богучарської ГЕС Віталієм Івановичем. І зовсім розцвів дід, коли поруч була внучка Оленка. Ось її малюнки. На них будинки і школи, яскраві птахи й веселе сонце на чистому небі. Особливо до вподоби малюнок із журавлями. Летять вони над Дніпром, річкою, яку він колись форсував. Величаву й мирну, що пам’ятає все.

За матеріалами архівних документів підготували Михайло БАЛТЯНСЬКИЙ та Анатолій КАЗИМІРЧУК, кандидат історичних наук.