12.05.2017

Ракеткой и мячом

Успешно вошли в май украинские теннисистки. В обновленном рейтинге WTA первая ракетка Украины харьковчанка Элина Свитолина поднялась на 2 позиции и вернулась в первую десятку мировой классификации. Киевлянка Леся Цуренко занимает 42-е место (+2), Катерина Бондаренко – 91(+3).

Своему успеху Свитолина обязана победе на турнире TEB BNP Paribas Istanbul Cup в Стамбуле. Это седьмой одиночный титул WTA в профессиональной карьере Элины и третий в нынешнем сезоне. Для нее это второй в карьере титул WTA, завоеванный на грунтовом покрытии.

Там же в Стамбуле отличилась еще одна украинская теннисистка – Надежда Киченок. В дуэте со словенкой Далилой Якупович она выиграла турнир пар.

Два года назад и одиночный, и парный титулы в Стамбуле тоже достались украинкам. Тогда личный выиграла Леся Цуренко, а парный – Элина Свитолина (вместе с Дарьей Гавриловой из Австралии).

Сейчас май для наших лучших теннисистов проходит под знаком подготовки ко второму в этом сезоне турниру Большого шлема. 28 мая на кортах Ролан Гаррос стартует Открытый чемпионат Франции.

Четыре представителя Украины попали в основную сетку турнира напрямую – без квалификации: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Александр Долгополов.

В квалификации заявлены Сергей Стаховский, Катерина Козлова (оба сохраняют шансы на попадание в основную сетку), Илья Марченко и Ангелина Калинина.

Также четыре украинца попали в основную сетку Открытого чемпионата Франции среди юниоров, который стартует в первое воскресенье июня. У юношей заявлен Никита Маштаков, у девушек – чемпионка Открытого чемпионата Австралии среди юниоров -2017 Марта Костюк, финалистка юниорского Уимблдона-2016 Даяна Ястремская, а также Катарина Завацкая.

В квалификации у юношей заявлен Георгий Кравченко. Шансы сыграть в отборочном турнире девушек сохраняет Анна Лагуза.

Измирский блиц

Украинская сборная отметилась рядом наград на чемпионате мира по шашкам-100 в блице, который проходил в Измире (Турция).

В последний день соревнований мужская сборная в составе Юрия Аникеева и Артема Иванова завоевала золотые медали.

Аникеев получил и индивидуальную награду и стал серебряным призером, опередив многократного чемпиона мира из России Алексея Чижова.

Женская команда также одержала награды. Ольга Балтажи и Виктория Мотричко стали вице-чемпионками мира.

Благоприятная Турция

Оказывается, Турция – подходящая страна для побед украинцев.

Сборная страны U18 заняла второе место на Международной юношеской матчевой встрече по легкой атлетике в Стамбуле, пропустив вперед хозяев.

В личных видах наши юные легкоатлеты побеждали 14 раз: Татьяна Безшийко (400 м), Татьяна Кравченко (толкание ядра), Валерия Иваненко (метание молота), Дарья Гаркуша (метание диска), Василий Макух

(100 м), Ярослав Демченко (400 м), Андрей Краковецкий (3000 м), Артём Коноваленко (тройной прыжок), Андрей Аулин (прыжки в высоту), Артур Бортников (прыжки с шестом), женская и мужская эстафетные команды.

А Ярослава Магучих возглавила мировой топ-лист сезона U18 по прыжкам в высоту (1,88 м). На такую же позицию в мировом рейтинге юных метателей молота вывел Михаила Кохана бросок на 81,16 м.