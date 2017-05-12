Главная / НОВОСТИ СПОРТА / В бой пойдут одни «старики»

12.05.2017 лига чемпионов Как и ожидалось после первых полуфинальных матчей, в финале сойдутся гранды европейского футбола туринский «Ювентус» и мадридский «Реал».

После гостевой победы в Монако (2:0) «старой синьоре» оставалось столь же успешно противостоять молодому задире. И этой ей вполне удалось. Еще в первом тайме Манджукич и Дани Алвес довели суммарный счет до 4:0, после чего даже самые ярые приверженцы «Монако» осознали: это конец. Забить «Юве» на его поле за 45 минут пять безответных мячей – даже не фантастика, а полная безнадега. Тем более, когда в воротах неувядаемый Буффон, не пропустивший на стадии плей-офф ни одного мяча.

Однако и он на 69-й минуте капитулировал перед 18-летним талантом монегасков Мбаппе. Правда, после матча тот признался, что его гол во многом был случайным.

Зато в мадридском противостоянии «Атлетико» с «Реалом», где, казалось бы, и ловить-то нечего, интрига расцвела уже на 16-й минуте. К тому времени счет был уже 2:0 в пользу хозяев после голов Ньигес и Гризманна (с пенальти).

После этого «матрасники» несколько снизили обороты, чем воспользовались соперники. На 42-й минуте Иско забил гостевой гол. И он опустил перед «Атлетико» шлагбаум в финал. Таким образом оба ответных полуфинальных матча завершились победой хозяев, но в Мадриде это только потешило их душу.

Итак, в Кардиффе 3 июня в финале встретятся два старейших клуба Европы, для которых это не в новинку. «Реал» 11 раз завоевывал главный клубный трофей в своих 15 финалах. «Ювентус» лишь дважды становился клубным чемпионом Европы, хотя в финалах играл 8 раз.

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