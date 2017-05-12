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Пенсионный фонд опубликовал данные о средних пенсиях украинцев по состоянию на апрель этого года. Самые высокие средние пенсии в Киеве – 2408 гривен. На втором месте Донецкая область – 2102, а замыкает тройку лидеров Луганская область – 1989 гривен.





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12.05.2017 «культурная» экономика В Киеве с помпой открылся международный песенный конкурс «Евровидение-2017». Официальные лица и их ручные СМИ преподносят это как достижение украинского государства. Конечно, честь и хвала Джамале за победу на прошлогоднем конкурсе. Его не умаляет даже некий политический душок. Однако не все так радостно воспринимают песенный праздник. В первую очередь, задумались люди, с карандашом в руках прикинувшие, в какую гривну (или евро) все это выливается.

Начну с главного. Стоимость «Евровидения», только по официальным подсчетам, составила почти миллиард гривен, или более 30 миллионов евро. Кто-то может сказать, что это не так много ради престижа страны. Мол, Россия, Азербайджан и Дания потратили больше: Москва в 2009 году – 44 миллиона долларов, Баку в 2012-м – 46 миллионов (около

180 миллионов долларов с учетом постройки арены), а Копенгаген в 2014-м –60 миллионов долларов. По данным местной некоммерческой организации «Общественная ассоциация для содействия свободной экономике», общая стоимость «Евровидения» в Баку достигла 800 миллионов долларов, включая строительство арены, дороги, соединяющей комплекс с центром столицы, новых фирменных такси и различных проектов по облагораживанию облика города.

Но не стоит сравнивать финансовые возможности этих стран с украинскими. К тому же все прекрасно понимают, что львиная доля выделенных средств пойдет не на пользу страны, а в чей-то бездонный карман.

«Когда я в Вашингтоне рассказал о Евровидении в Киеве за

30 миллионов евро, в госдепе меня спросили, точно ли Украине нужна какая-то финансовая помощь. Даже по достаточно «вежливым» подсчетам, песенный конкурс в Киеве должен стоить максимум в три раза дешевле, то есть 10 миллионов евро, а не 30!» – написал нардеп Евгений Рыбчинский у себя в Facebook.

Год назад после победы Джамалы гендиректор Национальной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания уверял: Украина точно потратит меньше Стокгольма, чьи затраты, по разным данным, составили от 9 до 15 миллионов евро. Аргументировал он это тем, что стоимость услуг в Украине ниже. Очевидно, он исходил из следующих данных.

Средняя оплата труда за час в Австрии, которая в 2015-м провела конкурс за 42 миллиона долларов (из них государственных было только 11,6 миллиона), составляет около 20 евро. В Швеции, даже с учетом самого высокого в мире уровня налогообложения, – около 25 евро. В Дании, где организация конкурса в 2014-м обошлась в 51 миллион, – примерно 30 евро. В Украине «средняя температура по палате» – ОДИН евро.

Вот только не учел Аласания растущие аппетиты дорвавшихся к кормушке «руководителей». Впрочем, он скоро прозрел и в ноябре 2016 года подал в отставку. Одна из причин его ухода – отсутствие в стране легального и прозрачного пути финансирования песенного конкурса. По его словам, в процессе подготовки к Евровидению появились сопутствующие расходы «весом в десятки миллионов евро».

Дальше – больше. 13 февраля этого года один из организаторов Евровидения Денис Блощинский сообщил, что команда прекращает работу над подготовкой конкурса. Причиной стало вмешательство властей, назначивших нового руководителя команды. Блощинский пожаловался, что была принята схема подготовки конкурса, все процессы в которой отличаются непрозрачностью. Кроме того, он посетовал на нарушение трудовых прав и срыв сроков проведения тендеров.

Очень наглядный пример, как у нас проводятся тендеры, – разработка логотипа Евровидения. Как сообщила Страна.ua, он обошелся в 420 000 гривен. Нехило за этакий дизайнерский шедевр. Но интересно другое. Победителя выбрали и утвердили за 60 секунд. Объявление о проведении процедуры закупки появилось 22 декабря 2016 года в 22.42, а уже в 22.43 стало известно о намерении заключить договор с конкретным победителем.

Можно привести еще несколько данных с сайта ProZorro. Для ужина глав делегаций Евровидения пол-литровые бутылки воды закупили по 98(!) гривен за штуку. На костюмы трех гламурных ведущих конкурса официально потратили 894 тысячи гривен. Там что, бриллиантовые пуговицы? Интересно, у какого кутюрье все это шилось? Кстати, стоимость пошива эксклюзивного костюма украинским брендом «Воронин» обходится не более 20 тысяч гривен.

На кастинг танцовщиков выложили 3,8 миллиона гривен. 50 ноутбуков для организаторов конкурса закупили больше чем за миллион, а на два миллиона организаторы напечатали открыток.

На красную дорожку длиной 265 метров и площадью 2 000 квадратных метров, по которой прошлись гости церемонии, потратили полмиллиона гривен. При этом запустили в небо гелевые шарики стоимостью около 80 тысяч гривен.

Вот что по этому поводу сказал директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко:«У нас такая сумма из-за коррупции. Заработали все. Станцию метро «Левобережная» отремонтировали, но часть колонн осталась со старой плиткой. Тут не просто воровали – через рот назад лезло. По документам там лежит золотая плитка.

В цивилизованных странах государство организацией Евровидения не занимается. Нанимают частные компании. Они берут заем или привлекает инвесторов и за счет этих денег работают. Инвестор, считающий деньги, никогда бессмысленные расходы не сделает. Только у нас и в России финансирование происходит за счет государства. По-другому нельзя. Такая система с откатами, коррупционными схемами. Сломать невозможно – все повязаны. У нас можно было бы уложиться в менее чем половину потраченной суммы. На латание дорог и косметический ремонт зданий 3 миллиона хватило бы. На 30 миллионов евро можно построить новый выставочный центр».

Короче, средств, выделенных из государственного и киевского бюджетов на Евровидение, вдвое больше чем государство в 2017 году запланировало потратить на лечение детской онкологии, и в 2,5 раза больше, чем выделят на строительство детской больницы Охматдет.

Можно продолжить считать, но, по-моему, и этого достаточно для вывода. Мало того, что народ оплачивает необъявленную и никому не нужную войну, стыдливо прикрываемую аббревиатурой АТО; мало того, что страна превратилась в бездонную кормушку для бесстыжих олигархов, так еще на плечи граждан взвалили тупое развлечение, «вымывшее» из бюджета самой бедной страны Европы 30 миллионов евро! То есть из нашего с вами кармана, граждане!

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