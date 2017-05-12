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12.05.2017 Снимается кино На живописных просторах Васильковского района начались съемки полнометражного художественного фильма «DZIDZIO «Контрабас». Журналисты стали свидетелями работы над одним из его эпизодов. В центре внимания был исполнитель главной роли и автор идеи фильма экстравагантный, амбициозный, эпатажный и чудаковатый певец и шоумен Дзидзьо. На сей раз неистощимый на выдумки Дзидьзьо предстал в облачении священника. Снималась, как можно было догадаться, сцена угона автомобиля главным героем в компании с коллегами по «цеху». Люди в рясах провели операцию блестяще и благополучно увильнули от погони.

Что было до этого эпизода и что будет позже – неведомо. Съемочная группа держит сюжет и интригу фильма в строжайшем секрете. Раскрывает творческий коллектив лишь главную идею.

– Если ты имеешь мечту, то ради нее пойдешь на все, – говорит Дзидзьо. – Мой герой преодолевает большие испытания и ведет при этом постоянные беседы с Богом, который ему помогает на пути к достижению цели.

Дзидзьо не новичок в кино. Он снял несколько короткометражных фильмов и получил, как говорится, широкую известность в узких киношных кругах.

– Я всегда мечтал стать великим артистом, не только петь, но и снимать свое кино и завоевать всенародную любовь, – рассказывает Дзидзьо, который явно от скромности не умрет. – Поклонники в YouTube в комментариях под моими короткометражками уже давно просят: «Хватит нас дразнить! Пора снимать полный метр!» Наконец, я чувствую, что дозрел. Настало время осуществить мечту.

Помогают воплотить мечту идеологу проекта кинопродюсер Сергей Лавренюк и режиссер Олег Борщевский.

Рисковый человек Дзидзьо. Амбициозный, самоуверенный, верящий в свою исключительность и безграничный талант. Себя характеризует так: «Мегапопулярный чувак с бородой и усами. Антигламурный певец, композитор, режиссер, художник, философ, драматург».

Дзидзьо (настоящее имя Михаил Хома) действительно обрел довольно широкую популярность, особенно среди молодежи и подростков. Сначала благодаря сотрудничеству с Кузьмой Скрябиным, который помог становлению созданного Михаилом музыкального коллектива, названного в честь себя, любимого. Затем отметился удачным исполнением песни группы «Скрябин» «Старые фотографии», затем – своими эпатажными клипами, и, наконец, работой в жюри телевизионных песенных конкурсов.

Выступает Дзидзьо в жанре комедийной попсы – нечто близкое по стилю творчеству подзабытого Андрея Миколайчука или известной сегодня Верки Сердючки. В текстах использует диалекты, суржик, иногда ненормативную лексику.

Талантом (во всяком случае, певческим) Михаил Хома - Д­зидзьо действительно не обделен. Под васильковским небом, среди депрессивного пейзажа полуразрушенных ферм и зернохранилищ (одной из локаций съемок фильма) хорошо поставленным классическим голосом он замечательно исполнил а капелла песню «Санта Лючия».

Вернемся, однако, к фильму. Жанр своего будущего детища Дзидзьо и компания определяют как народную комедию для всей семьи. «Поверьте, – утверждают ее создатели, – и дети, и родители, и дедушки, и бабушки надорвут животы на нашем фильме».

Что ж, посмотрим. Что получится из этой крайне амбициозной и широко разрекламированной задумки, можно будет увидеть в начале сентября.

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