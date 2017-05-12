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Выпуск № 53 от 12 мая 2017 г.
 
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   Главная / НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ / Дзидзьо дорос до полного метра

Дзидзьо дорос до полного метра
12.05.2017

Снимается кино

На живописных просторах Васильковского района начались съемки полнометражного художественного фильма «DZIDZIO «Контрабас». Журналисты стали свидетелями работы над одним из его эпизодов. В центре внимания был исполнитель главной роли и автор идеи фильма экстравагантный, амбициозный, эпатажный и чудаковатый певец и шоумен Дзидзьо.

На сей раз неистощимый на выдумки Дзидьзьо предстал в облачении священника. Снималась, как можно было догадаться, сцена угона автомобиля главным героем в компании с коллегами по «цеху». Люди в рясах провели операцию блестяще и благополучно увильнули от погони.
Что было до этого эпизода и что будет позже – неведомо. Съемочная группа держит сюжет и интригу фильма в строжайшем секрете. Раскрывает творческий коллектив лишь главную идею.
– Если ты имеешь мечту, то ради нее пойдешь на все, – говорит Дзидзьо. – Мой герой преодолевает большие испытания и ведет при этом постоянные беседы с Богом, который ему помогает на пути к достижению цели.
Дзидзьо не новичок в кино. Он снял несколько короткометражных фильмов и получил, как говорится, широкую известность в узких киношных кругах.
– Я  всегда мечтал стать великим артистом, не только петь, но и снимать свое кино и завоевать всенародную любовь, – рассказывает Дзидзьо, который явно от скромности не умрет. –  Поклонники  в YouTube в комментариях под моими короткометражками уже давно просят: «Хватит нас дразнить! Пора снимать полный метр!» Наконец, я чувствую, что дозрел. Настало время осуществить мечту.
Помогают воплотить мечту идеологу проекта кинопродюсер Сергей Лавренюк и режиссер Олег Борщевский.
Рисковый человек Дзидзьо. Амбициозный, самоуверенный, верящий в свою исключительность и безграничный талант. Себя характеризует так: «Мегапопулярный чувак с бородой и усами. Антигламурный певец, композитор, режиссер, художник, философ, драматург».
Дзидзьо (настоящее имя Михаил Хома) действительно обрел довольно широкую популярность, особенно среди молодежи и подростков. Сначала благодаря сотрудничеству с Кузьмой Скрябиным, который помог становлению созданного Михаилом музыкального коллектива, названного в честь себя, любимого. Затем отметился удачным исполнением песни группы «Скрябин» «Старые фотографии», затем – своими эпатажными клипами, и, наконец, работой в жюри телевизионных песенных конкурсов.
Выступает Дзидзьо в жанре комедийной попсы – нечто близкое по стилю творчеству подзабытого Андрея Миколайчука или известной сегодня Верки Сердючки. В текстах использует диалекты, суржик, иногда ненормативную лексику. 
Талантом (во всяком случае, певческим) Михаил Хома - Д­зидзьо действительно не обделен. Под васильковским небом, среди депрессивного пейзажа полуразрушенных ферм и зернохранилищ (одной из локаций съемок фильма) хорошо поставленным классическим голосом он замечательно исполнил а капелла песню «Санта Лючия».
Вернемся, однако, к фильму. Жанр своего будущего детища Дзидзьо и компания определяют как народную комедию для всей семьи. «Поверьте, – утверждают ее создатели, – и дети, и родители, и дедушки, и бабушки надорвут животы на нашем фильме».
Что ж, посмотрим. Что получится из этой крайне амбициозной и широко разрекламированной задумки, можно будет увидеть в начале сентября.

 

Автор: Валерий ПОЛИЩУК.
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