11.05.2017

УКРАИНА

• В Украине в апреле произошло подорожание девяти из 11 групп продовольствия, по которым рассчитывается минимальная стоимость продуктовой корзины. Последняя составила для трудоспособного лица, пишет «Хроника.инфо», 1364 гривны. Для нетрудоспособных этот показатель – 1057 гривен, что составляет 85 процентов от уровня прожиточного минимума для каждой из этих категорий украинцев.

• Обрушение конструкций железобетонного перекрытия произошло на территории металлургического комбината «АрселорМиттал Кривой Рог», сообщает ГСЧС. Три человека из четырех, находившихся в момент аварии в здании, смогли вовремя покинуть помещение. Один работник погиб.

• Новое украинское оружие представили на выставке в Турции, пишет пресс-служба Укроборонпрома. Это переносной реактивный гранатомет, предназначенный для поражения легкобронированной и небронированной техники, ДОТов с ДЗОТами, а также живой силы противника, находящейся в укрытиях. Дальность стрельбы – почти два километра.



ЗА РУБЕЖОМ



• В США введено чрезвычайное положение на объекте по производству радиоактивных материалов в штате Вашингтон, пишет Укринформ. Там произошел обвал и возникла угроза утечки в атмосферу опасных веществ. О пострадавших ничего не сообщается.• В Эстонии начались масштабные учения НАТО «Весенний шторм-2017», сообщает радио «Свобода». В учениях на севере и северо-востоке страны будут участвовать около девяти тысяч человек. Более двух тысяч из них – иностранные военнослужащие. Учения продлятся более двух недель.• В Евросоюзе не готовят никаках мер по списанию долгов Греции, которые составляют около 300 миллиардов евро. Об этом сообщило министерство финансов Германии агентству Reuters, тем самым опровергнув недавнее заявление греческих властей. Этот вопрос будет рассматриваться после полного выполнения пакета реформ, которые обязались провести Афины.• В Черном море началось строительство газопровода Турецкий поток в обход Украины, сообщает «Интерфакс». Работы стартовали у российского побережья. Укладку ведет судно Audacia компании Allseas – подрядчика строительства обеих ниток морского участка газопровода.