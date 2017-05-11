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Выпуск № 52 от 11 мая 2017 г.
 
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Львов. Цветы воинам-освободителям
11.05.2017

Несмотря на холодную погоду, многочисленные кордоны милиции и представителей националистических организаций, во Львове в День Победы тысячи горожан посетили воинские  мемориалы «Марсовое поле» и «Холм Славы».
Львовяне массово несли цветы и венки к захоронениям воинов-освободителей, поздравляли ветеранов, фотографировались возле зажженного на «Холме Славы» Вечного огня, памятников и монументов. Самое большое количество цветов, как и в предыдущие годы, было возложено к могиле Героя Советского Союза, легендарного разведчика Николая Кузнецова.
– Более всего радует, что львовяне продолжают помнить о светлом великом подвиге воинов-освободителей, что к братским могилам на воинских  мемориалах «Марсовое поле» и «Холм Славы» приходят и приезжают дети, внуки, правнуки героев, – рассказывает ветеран Великой Отечественной войны, 93-летний фронтовик Николай Чишкун. – Лично же для меня 9 Мая – это самый памятный день. На фронт я попал в первые дни войны и воевал до последних. Участвовал в обороне Киева, затем более двух лет был в партизанах, а закончил боевой путь освобождением Берлина. Дважды был ранен, контужен. Долго мы ждали окончания войны. Дня Победы вместе со всем советским народом мы ожидали долгих 1418 дней и ночей...
Соб. инф.

 


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