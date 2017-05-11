Главная / ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ / «Запорожсталь» чествует ветеранов

11.05.2017 Никто не забыт, ничто не забыто! На ПАО «Запорожсталь» проведен ряд социально значимых для ветеранов комбината – участников войны – мероприятий. На эти цели комбинат направил более 400 тысяч гривен.

Так, предприятие выделило более 90 тысяч гривен на материальную помощь участникам боевых действий, инвалидам войны и членам семей погибших. Традиционно для 110 ветеранов войны – участников боевых действий и тружеников тыла – комбинат организовал бесплатный оздоровительный заезд в санаторий-профилакторий комбината на острове Хортице. Также запорожсталевцы посетили ветеранов на дому и в больницах, где вручили им памятные подарки. Кроме того, комбинат профинансировал проведение экскурсии для запорожских ветеранов – детей войны.

Пятого мая в доме культуры металлургов и 9 мая в санатории-профилактории прошли торжественные собрания, были организованы праздничные обеды. Также 9 мая молодежь комбината «Запорожсталь» провела благотворительную акцию «Подвезу ветерана». Запорожсталевцы на личном транспорте доставляли ветеранов к местам проведения городских торжественных мероприятий, приуроченных к 72-й годовщине Великой Победы.

ПАО «Запорожсталь» традиционно принимает участие в ежегодном благотворительном телемарафоне «Память», который в этом году проходит уже 18-й раз. На этот раз на помощь ветеранским организациям области предприятие направило 25 тысяч гривен. К участию в акции также присоединились ЧАО «Запорожогнеупор» и ЧАО «Запорожкокс», перечислив по 15 тысяч гривен соответственно.

В ветеранской организации ПАО «Запорожсталь» состоит 629 человек, в числе которых участники боевых действий, инвалиды войны и члены семей погибших. За заслуги во время Великой Отечественной войны 346 ветеранов награждены орденами и медалями.

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