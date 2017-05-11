11.05.2017

9 Мая в Днепре царила непростая обстановка. Такого количества неонацистов, пришедших на мероприятия, не было даже в первый год «нового государства». Но и людей, собравшихся, чтобы почтить память погибших в борьбе с нацизмом, тоже было неизмеримо больше, чем в прошлые годы.

Днепр

Провокации начались практически сразу после начала торжественных мероприятий. Националисты вначале попытались напасть на колонну Оппозиционного блока, но, получив достойный отпор, ретировались. Потом они устроили драку с социалистами «из за советской символики» (видимо, роза им показалась советским символом). Но им противостояли более решительно, чем в прошлые годы. К счастью, и полиция после нападения на социалистов вспомнила, для чего тут стоит, и стала «паковать» взбесившихся националистических быков, кидающихся на красный цвет.

Для коммунистов все прошло более или менее спокойно, если не считать мелких попыток провокаций по ходу их шествия к памятнику Славы. «В целом, – говорит секретарь обкома КПУ Днепропетровска Андрей Бондаренко, – мнение об акции осталось двойственное. С одной стороны, полиция пресекла действия нациствующих хулиганов. С другой – изначально на мероприятия были допущены эти люди, причем явно кем-то организованные и кем-то направленные. Обстановка в течение всего праздника оставалась напряженной, создавалось даже некое ощущение политической шизофрении».

Он также отметил, что на празднике Победы запрещена символика этой самой Победы. Под вопрос поставлен сам праздник Победы, но тем не менее власть спокойно продолжает пользоваться всем тем, что эта Победа принесла Украине в целом и ее нынешним представителям в частности. Ни одного баннера в честь Победы, ни флажка, ни одного украшения в городе, конечно, не было.

Кривой Рог

Массовая акция в честь Дня Победы прошла в Кривом Роге. По словам президента организации «Женщины Укра­ины за мир и стабильность» Ирины Кривенко, людей пришло намного больше, чем за все прошлые годы – порядка 30 тысяч. На праздничных мероприятиях у Южного ГОКа все прошло великолепно. Салют, парад, прохождение легендарного танка

Т-34, возложение цветов к братской могиле погибшим солдатам. Провокации начались, когда колонна направилась на Марш Победы в Саксаганский район Кривого Рога. Там неонацисты напали и разгромили палатку Оппозиционного блока, где людям бесплатно раздавали шарики.

«Подошли человек шесть «ахтивистов», – говорит Ирина Кривенко, – и начали что- то мычать про «понад усе». На защиту встали люди. После небольшой перепалки «ахтивисты» отступили. Потом к ним подошли еще человек восемь на подмогу, и они развалили-таки палатку. Потом достали черно-красный лоскут и портрет Шухевича, крикнули «Слава Украине!», сами себе быстренько ответили и ретировались»

Все это время полиция спокойно наблюдала за происходящим и не собиралась вмешиваться, чтобы остановить откровенное хулиганство.

«В целом, несмотря на провокации неонацистов, так вольготно чувствующих себя на территории Украины, праздник Победы в Кривом Роге все-таки удался. Люди не хотят забывать себя, несмотря на усиленные действия власти по манкуртиризации населения. Не хотят забывать истории – настоящей, а не нарисованной, и продолжают, несмотря на недовольство власти, чтить тех, кто один раз уже разгромил нацизм, влезший на нашу землю», – по­дытожила Ирина Кривенко.

Также возложение цветов к памятникам освободителей прошло в Каменском (Днепродзержинск) и других городах Днепропетровской области.