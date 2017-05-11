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Выпуск № 52 от 11 мая 2017 г.
 
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Одесса. Персональный концерт для Ивана Кулибабы
11.05.2017
Девятого мая возле одной из пятиэтажек на проспекте имени Тараса Шевченко  дал импровизированный концерт оркестр Военно-морских сил Украины. Мелодии Великой Отечественной звучали под балконом 96-летнего ветерана, бывшего морского пехотинца Ивана Кулибабы, которому в последнее время из-за состояния здоровья трудно посещать общественные мероприятия.


Когда Иван Трофимович вышел на балкон поприветствовать музыкантов, то ему вместе с военными аплодировали и одесситы, собравшиеся со всей округи, чтобы поздравить героя. Военные моряки и воспитанники Одесского военно-морского лицея вручили ветерану также и ряд «предметных» подарков. Кулибаба является почетным моряком Одесского батальона морской пехоты. Вторую мировую войну он встретил в Керчи, будучи матросом наводчиком  военно-морской береговой зенитной батареи. За плечами у него тяжелые бои с фашистами в Крыму, на Кавказе, в феврале 1943 года в составе десанта он был высажен в районе Новороссийска. Здесь десантники захватили плацдарм, названный Малой землей, обеспечив последующее освобождение Новороссийска от фашистов.
За те годы матрос Кулибаба, проявля­ющий смелость, решительность и хорошие командирские способности вначале был удостоен звания младшего лейтенанта, а затем – лейтенанта. Иван Трофимович был трижды ранен в боях за Кавказ, награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени и орденом Богдана Хмельницкого
2-й степени. Ко Дню памяти и примирения и 72-й годовщине Победы над нацизмом в Одессе прошли многочисленные мероприятия, в которых принимали участие ветераны, руководство города, области, представители дипломатического и депутатского корпуса, а также общественных организаций.
Были возложены цветы к братским могилам и монументам Пояса Славы, к  памятнику Неизвестному матросу на Аллее славы в парке имени Тараса Шевченко, на траверсе памятника Неизвестному матросу в акватории Одесского залива с кораблей и катеров Западной военно-морской базы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, к стеле «Крылья победы» на площади Десятого апреля. Прошли митинги-реквиемы. В  храмах  Одессы  отслужили панихиды по жертвам Второй мировой войны, молебны за мир и согласие в Украине, за защитников Отечества. Во время торжественных мероприятий  произошло несколько стычек между активистами ультрапатриотических организаций и движения «Куликово поле», которые оперативно гасились полицейскими.

 

Автор: Денис АРБУЗОВ.
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