Главная / ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ / Харьков. День Победы 9 Мая 2017 года

11.05.2017 Без размаха, который был еще в недавние времена, прошло в этом году празднование Дня Победы в Харькове. 9 Мая не было ни массового шествия по главной улице областного центра, ни военного парада на центральной площади с демонстрацией военной техники. Мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы над нацизмом, были локализованы по административным районам Харькова. Там возлагали цветы к братским могилам, проходили встречи с ветеранами, организовывали традиционные полевые кухни с «фронтовыми ста граммами», устраивали концерты.

Хотя были и общегородские мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. В историческом музее открылась выставка «История одного треугольничка». Ее помогли создать студенты харьковских вузов, которые нашли в своих семейных архивах письма с фронта и написали к ним комментарии. Письма с обычными словами, поздравлениями, просьбами, советами, в стихах и письма-прощания — большинство их авторов так никогда и не увидели тех, к кому обращались. Выставка «История одного тре­угольничка» будет работать в течение всего мая.

В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького состоялся фестиваль «Поклонимся великим тем годам», на котором выступали творческие коллективы Харькова. По аллеям парка и примыкающего к нему лесного массива прошел традиционный легкоатлетический забег. Это спортивное мероприятие проводилось уже сороковой раз.

Традиционная выставка-ярмарка цветов, посвященная Дню Победы, была открыта в сквере на площади Свободы. А рядом на площадке возле оперного театра прошел парад оркестров.

Праздничный ретропоезд, уже ставший традиционным,

9 Мая проехал от станции Харьков-Пассажирский до станции Основа. Для его пассажиров звучали мелодии, фронтовые песни и инструментальные композиции времен Второй мировой войны. На станции Основа ветеранов Южной магистрали и юных железнодорожников ждал концерт и праздничное угощение.

Все мероприятия, приуроченные к 72-й годовщине Победы, прошли на хорошем организационном уровне, без каких-либо происшествий.

Но без конфликтных ситуаций 9 Мая в Харькове не обошлось. Вот уже с десяток лет случаются потасовки на Мемориале Славы в Лесопарке. Сюда, к самой большой на Слобожанщине братской могиле советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом, 9 мая и 23 августа – в день освобождения Харькова от фашистов – приходят горожане, чтобы почтить память героев. Многие идут на святое место не только с цветами, но и с атрибутами Дня Победы, сопровождавшими их жизнь в советское время и до сих пор ассоциирующихся с 9 Мая.

Главный символ этого праздника – Знамя Победы – запрещено в 2015 году в рамках декоммунизации. В то же время на георгиевские ленточки табу нет.

Однако радикалы по-своему трактуют использование этой символики людьми, сохранившими историческую память, что и становится причиной конфликтов. Так произошло и ныне. При входе на центральную аллею Мемориала один из молодых людей прикрепил к груди георгиевскую ленту. К нему подбежали радикалы и хотели сорвать не нравящийся им символ. В конфликт пришлось вмешаться сотрудникам полиции, которые отвели «пострадавшего» на безопасное расстояние.

Второй конфликт произошел на подходе участников акции «Бессмертный полк» к памятнику «Родина-мать». Они держали в руках портреты своих погибших родственников, скандировали «Спасибо деду за победу!», а также пели советские песни. Радикалы пытались перекричать оппонентов, вырвать копию Знамени Победы, которую держал правофланговый шествия «Бессмертного полка». Завязалась потасовка. Полиции снова пришлось усмирять буянов. Как сообщила пресс-служба Нацполиции, никто из участников массовых мероприятий не был задержан.

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