Главная / ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ / «Полк Победы» не всем понравился

11.05.2017 В Запорожье в этом году тысячи жителей традиционно собрались на площади возле Аллеи Боевой Славы. На торжественном митинге, как всегда, ветеранов Великой Отечественной поздравили руководители области и города, самодеятельные артисты исполнили несколько хореографических сцен, посвященных героическим годам; состоялось возложение цветов к Вечному Огню. А вот дальше события развернулись не лучшим образом.

Новосозданная общественная организация «Полк Победы», объединившая представителей организаций «Дети войны», «Воин», Союза советских офицеров, Всеукраинского союза женщин «За будущее детей Украины», неравнодушных запорожцев, пригласила жителей города на марш наследников Победы. У стен горсовета собрались сотни ветеранов и молодых людей. Коммунисты и комсомольцы, как и другие участники акции, при­шли не только с портретами отцов и дедов, но и с красными флагами Победы. Желающим раздавали красные ленточки.

У молодых представителей ОУН-УПА и других национал-шовинистических организаций, которые специально вклинились в ряды ветеранов, эта атрибутика вызвала негодование. Начались провокации, потасовки, оскорбления, у кого-то сорвали красный флаг, в ход пошли кулаки. Благо тесные ряды полиции и нацгвардии начали оттеснять провокаторов. И тут один из провокаторов направил в толпу дерущихся струю слезоточивого газа. Больше всего пострадал начальник патрульной полиции Запорожья Роман Пилипенко. Ему и другим потерпевшим тут же оказали первую помощь, а виновника вскоре задержали.

Ситуация вроде успокоилась.

Женщины-ветераны красиво спели несколько песен военной поры. А дальше ряды «Полка Победы» двинулись к Аллее Боевой Славы возложить цветы, но им дорогу перегородили молодчики. Снова начались потасовки. Окруженные плотными рядами полиции и нацгвардии представители общественной организации подошли к мемориалу, где первому секретарю обкома КПУ Алексею Бабурину с большим трудом удалось поставить корзину живых цветов. А марш не получился. С противоположной стороны тесным рядом выстроились молодчики с портретами так называемых бессмертных волков из сериала «Игра престолов». И злорадно улыбались, радуясь, что помешали людям свободно проявить свои патриотические чувства и отдать дань уважения защитникам Родины.

Многие ветераны затем переместились в Парк Победы, где проходили разные конкурсы, концерты, выставки, а работники полевой кухни угощали людей солдатской кашей.

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