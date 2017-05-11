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Задержание 9 Мая в Украине демонстрантов, использовавших советскую символику, является нарушением прав человека, заявила директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук. «Украинская власть обязана обеспечить свободу слова и свободу мирных собраний для всех граждан.





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11.05.2017 Понятно, что главным событием недели было празднование Дня Победы. И все, что вокруг этого дня творилось.

Начнем с того, что еще со времени американского холопа Ющенко статус Дня Победы старательно и неуклонно стремились понизить. Это Ющенко посоветовали выдернуть из Львова в Киев махрового и малограмотного националиста Вятровича и создать для него специальный институт, чтобы окончательно отбить национальную память.

Истоки этого явления вытекают из стратегии Вашингтона, суть которой проста: со временем пропагандистская война победит войну историческую. И они правы: уже большинство европейцев, в частности французы и немцы, уверены, что именно американцы и англичане выиграли Вторую мировую войну и даже взяли Берлин. На стороне СССР (а теперь это сторона России) только правда. Правда побеждает на длинных дистанциях, кривда – на коротких. Человечество – это длинная дистанция, жизнь одного поколения – дистанция короткая.

Вот и на будущий год временщики уже запланировали 9 Мая в Украине сделать рабочим днем. А ночью 8 мая в Одессе снесли мемориальный камень, установленный в честь маршала Георгия Жукова. Эти два события более чем связаны, это и есть так называемое советское наследие, с которым борются выращенные в алхимических колбах ЦРУ гомонкулусы-нацики. Умеющему складывать два и два сразу видна огромная, на все стратегические штаны, прореха сзади: первое, что должны были бы сделать борцы и борцухи с «советским наследием», так это отменить Украину, как главное советское наследие. Но они ее не отменили, а дотла разворовали, поэтому она в скором времени отменится сама по себе.

Однако годовщину Великой Победы отметили десятки и сотни тысяч граждан Украины вопреки запретам на уровне правительства и угрозам со стороны националистических приматов. И «Бессмертный полк» прошел по всей Украине. Кроме мелких стычек, ничего не произошло. А кое-где, в частности в Николаеве, Запорожье, Днепропетровске, откровенно «наваляли» именно нацикам, сразу отбив у них охоту к провокациям. В Одессе была огромная демонстрация и шествие с «Бессмертным полком», и местные радикалы не решились на нападение – помня 2 мая, их могли бы и порешить…

Есть одна тенденция, уже заметная, но что-то в СМИ ее отражения я не замечал – на празднование Дня Победы и, особенно, в колонны «Бессмертного полка» приходят с каждым годом все больше людей молодых – 20-30-40 лет. Они несут портреты дедов и прадедов, они объединились в чувстве общности Победы. Они гордятся своей, действительно славной, родовой памятью солдат-победителей. И отпор потомкам предателей и палачей собственного народа будет возрастать год от года.

Чтобы окончательно понять, по каким лекалам живет наша очередная марионетка, достаточно одной фразы, произнесенной у Вечного огня 9 Мая этого года: «Акция „Бессмертный полк“ — образец изящной политической спекуляции на чувствах людей. В Москве придумали ее не для того, чтобы почтить память защитников, а чтобы российской экспансии в соседние страны помогали не только живые», — заявил Порошенко.

«Бессмертный полк», прежде всего, объединяет. А вот кого может объединить безумная бредятина о том, что 1-й и 2-й Украинские фронты были составлены исключительно из этнических украинцев и сыграли решающую роль в Победе? Такое могло родиться только в головах у писарей племени свинопасов.

Второе по значению сообщение недели: ПАО КБ «Приватбанк» в начале мая подпишет соглашение с международным консорциумом компаний о реструктуризации кредитных обязательств бывших бенефициариев (владельцев) банка. И займется этим не кто-нибудь, а международный консорциум компаний, входящих в империю Ротшильдов. Информация о намерении Ротшильдов стабилизировать украинскую экономику была анонсирована пресс-службой «Приватбанка» 6 мая. Сообщается, что компании ООО «Эрнст энд Янг» и ООО «Финпоинт» (входят в империю Ротшильдов) были признаны Наблюдательным советом «Приватбанка» победителями конкурса из числа международно признанных компаний для проведения переговоров о реструктуризации долгов бывших владельцев организации. Отбросим разные финансовые фигли-мигли и перейдем к главному: на деньги Ротшильдов возродят украинский «Приватбанк».

И тут есть интересная во всех отношениях заковыка: реструктуризация долгов экс-владельцев банка чаще всего весьма убыточное предприятие. В случае с «Приватбанком» так оно и есть. Но рассказываю нехитрый фокус Родшильдов. Подобные процедуры (реструктуризация) регламентируются Меморандумом об экономической и финансовой политике между МВФ и Украиной. То есть украинское правительство будет обязано принять на себя ряд обязательств взамен на помощь со стороны международного консорциума международных компаний во главе с «Ротшильд». «Обязательства», мне кажется, Ротшильды уже приготовили. Мало не покажется.

Виталий Кличко открывал некий автоматический туалет рядом с фуникулером. Войти-то он туда вошел, а вот выйти не смог. Нет, он, конечно, там не остался навсегда, его вынули. Но каков гигант мысли – с туалетом не справляется, с Киевом не справляется, с головой не справляется, а мэр – прекрасный…

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