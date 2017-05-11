11.05.2017

90-летний Василий Павлович Завгородний хорошо помнит прожитые годы. Нелегкими они были, но он гордится тем, что жил в такие времена, и своим участием в защите Отечества и в трудовых делах Советской страны.

В огороде окопалась рота

НА ПОДВОРЬЕ дома в поселке ДД (так его назвали во время строительства Днепрогэса выходцы из Донбасса: поселок Днепрогэс – Донбасс, а сокращенно ДД. – Авт.) мы неспешно беседуем с Василием Павловичем.

– Родился я в селе Малая Белозерка Большебелозерского района Запорожской области 13 августа 1926 года, – с азов начинает ветеран. – Мать Варвара Демидовна все время работала в колхозе имени Кагановича. Нас было три сына, я – старший. Отец Павел Иванович тоже работал в колхозе, но его арестовали и отправили на строительство Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). В 1936 году папу реабилитировали, но в 37-м снова арестовали «без права переписки». Мы долго ничего не знали о его судьбе.

…До войны Василий окончил 5 классов. С юных лет включился в колхозную жизнь. О начале войны узнал от мужиков в селе. Многие из них сразу же ушли в армию, и почти никто не вернулся. Через месяц в огороде, вспоминает Василий Павлович, окопалась рота милиции. Командир предупредил мать: «Забирайте свою коровенку и отводите ее глубже в тыл. Мы тут роем противотанковые рвы, скоро здесь будет бой». Больше месяца шли жестокие бои. Дом Завгородних и другие были взорваны, сады спилили, чтобы был обзор. Много полегло и наших солдат, и врагов.

– Когда вернулись к своим подворьям во время оккупации, там были одни руины, – уходит мыслями в прошлое ветеран. – Поселились в уголке фермы на краю села. В 1942 году начали забирать молодежь в Германию на принудительные работы. Я прятался в противотанковом рву на минных полях. Но меня дважды забирали, и я дважды бежал. Второй раз из товарняка на станции в Никополе. По мне и стреляли, и собак вслед пускали. Я решил переплыть через Днепр. Это было в сентябре 43-го. В утреннем тумане, выбиваясь из сил, увидел левый берег, и там были уже наши войска, наступавшие на Запорожье. И тут меня, 17-летнего, призвали в армию. Неделю готовили к военным действиям. Вдруг под утро тревога. Из плавней рядом с селом Балки на нас двинулись казаки-предатели. Хорошо, что мы, местные, а также ребята курские, орловские были вооружены. Мы открыли огонь, и они удрали.

Чудом пуля не задела сердце

– И ТУТ вдруг меня долбануло осколками по правой стороне туловища. А вскоре приказ Сталина: юношей 1926 года рождения отправить для подготовки кадровой армии. Нас повезли на восток под Сталинград. Осколки так и были в организме, никто их не извлекал, но я стал ходить. Нас начали обучать, образно говоря, пулеметному делу. Выдали обмундирование и отправили на Кавказ. В городке под Тбилиси поселили в конюшни, где была кавалерийская дивизия. Потом отобрали группу ребят и направили в Тбилиси на обучение в снайперскую школу. В мае 44-го позвали в бой – в эшелон и на Перекоп. Пока мы доехали, наши наступали, а немцы панически отступали. Нас разворачивают – и на север. Попадаем в Псковскую область. И мы пошли в наступление. В Эстонии 3-й Прибалтийский фронт действовал, были ночные бои. Я был снайпером 284-го стрелкового полка 168-й стрелковой дивизии.

И вот там в ночном бою в августе 1944 года Василия тяжело ранило – были прострелены челюсть и левое легкое. Пуля чудом прошла мимо сердца. В палатке бойцу откачали кровь и отправили в госпиталь в Ленинград. Там удалили пулю, которая застряла в легком. В декабре выписали и направили в батальон выздоравливающих, а оттуда – на Карельский перешеек на Черную речку.

– В мае война закончилась, нам присвоили звание сержанта, – продолжает мой собеседник. – Мы продолжали службу в укрепрайоне до октября 1950 года. Но это я забежал немножко вперед. А в 45-м, когда война закончилась, меня вызвал командир полка – я на стрельбах как снайпер отличился – и объявил об отпуске на 10 суток. Я приехал в село – и встретился с отцом! Узнал, что он в последнее время строил Беломорканал. А потом его направили на Кольский полуостров, где держали оборону. В 1945 году его демобилизовали и отправили домой.

Из цеха ушел в 84 года

МЕДАЛЬ «За отвагу» Завгородний получил за ночной бой в 44-м. После демобилизации в начале 1951 года Василий Павлович сразу пошел работать на «Мотор Сич» шлифовальщиком в инструментальный цех. Заочно во время службы окончил семилетку в Ленинграде, а уже в Запорожье поступил в авиатехникум.

Женился, родился сын, а потом еще двойняшки – сын и дочь. Оформил земельный участок и начал строить свой дом в поселке ДД. Как начальник участка, как-то выступил на партсобрании и сделал замечание насчет того, что шлифовальные станки разбросаны по всему цеху, нет нормальной вытяжной вентиляции. Начальник цеха прислушался и сделал, как положено. И сегодня уже молодой начальник цеха, встречаясь иной раз с ветераном, благодарит его за то, что в свое время создал такой отличный участок. К 100-летию со дня рождения Ленина Завгородний был награжден юбилейной медалью. А чуть раньше ему присвоили звание «Мастер «Золотые руки».

Слесарь-инструментальщик 6-го разряда Василий Павлович Завгородний только в 84 года закончил трудовую деятельность в цехе № 48. Но и сегодня еще на общественных началах работает председателем совета ветеранов-инвалидов Великой Отечественной войны и Советской армии Шевченковского района Запорожья.



Запорожье.