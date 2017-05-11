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Задержание 9 Мая в Украине демонстрантов, использовавших советскую символику, является нарушением прав человека, заявила директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук. «Украинская власть обязана обеспечить свободу слова и свободу мирных собраний для всех граждан.





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11.05.2017 Буквально с боями приходилось прорываться в киевский парк Вечной Славы участникам акции «Бессмертный полк», посвященной Победе нашего народа в Великой Отечественной войне. За несколько дней до Дня Победы руководитель праворадикального движения ОУН Николай Кохановский анонсировал проведение своей контракции под названием «Смертный полк» и призвал «остановить подонков», которые примут участие в шествии «Бессмертный полк». Чтобы упредить столкновения, внушительные силы МВД с самого утра заблокировали здание, где находится оуновский офис, окна которого выходили как раз на маршрут следования памятной акции.

Из здания полетели дымовые шашки, и в итоге полиция приняла решение пойти на штурм, задержав и доставив в райотдел более двух десятков радикалов, которых, впрочем, отпустили во второй половине дня.

Местом сбора киевского «Бессмертного полка» традиционно стала Арсенальная площадь.

– Чемодан – вокзал – Россия! – кричали оппоненты «Бессмертного полка». – Ваши деды воевали за сталинскую империю, а не за Украину.

– Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, – отвечали знаменитой песней участники памятной акции.

Здесь же Кохановский. Рассказывает журналистам, что праздновать нужно только день УПА.

– Какая-то часть из так называемых ветеранов должна сидеть за решеткой, а какая-то часть – вообще забыта. Что они такого сделали? Те памятники, красные звезды должны быть уничтожены вместе с Родиной-матерью, – заявил националист.

Его соратники начинают отбирать у людей фотографии их воевавших родственников и кричать, указывая на изображение ордена Великой Отечественной войны, что на снимках изображена запрещенная советская символика. Затем портреты начинают топтать, вытирая о них ноги. Полиция не вмешивается. Более того: силовики требуют от граждан снимать оранжево-черные ленточки, использование которых, как известно, законодательно не запрещено. Несогласных задерживают.

На наших глазах правоохранители не пускают в парк двух женщин в пилотках с красной звездой: мол, снимайте и заходите.

– Да у нас один день в году остался, – в слезах говорит одна из женщин. – Дайте нам его отпраздновать, как мы хотим. Не сниму. Можешь стрелять.

Полицейские сдаются и переключаются на кого-то другого, а женщины направляются к Вечному огню, где периодически вспыхивают стычки между многочисленными сторонниками и значительно уступающими им числом противниками Дня Победы.

Если оценивать количество участников «Бессмертного полка» по сравнению с прошлогодней акцией, то в нынешнем году народу намного больше. Обелиск в парке буквально утопает в цветах, а люди продолжают идти и идти. Коммунисты поднимают у мемориала красное Знамя Победы.

Если подводить итоги, то однозначно можно сказать, что пока не увенчались успехом нескрываемые режимом усилия вытравить 9 мая из памяти и придать ему новый, не праздничный, а трагический смысл. Глупо выглядела и попытка записать УПА в «победители нацизма», причем в составе Объединенных наций. Абсурдность подобных утверждений прекрасно понимают и сами сторонники УПА.

Еще нам предлагают сделать 9 мая днем примирения. Возможно, сама по себе идея имеет право на жизнь, но лишь в том случае, если под примирением понимать отсутствие боевых действий при праве каждой из сторон иметь право на выражение своего мнения, в том числе и публично. Но проблема в том, что под соусом так называемого примирения значительной части общества пытаются навязать полную капитуляцию без права на выражение своего мнения.

Но сжатая пружина, как известно, рано или поздно распрямляется. Атака в отношении Дня Победы привела к тому, что сегодня 9 мая заиграло новыми красками. Теперь это не только праздник Победы, но и день сопротивления режиму, который прекрасно это понимает.

Примечательна паническая реакция журналиста Романа Скрыпина, не скрывающего своего негативного отношения к 9 мая. «Меня реально трясет. Будто из-под земли вырос снова «Бессмертный полк», которого не было. Так массово, так организованно, так агрессивно. По крайней мере, за последние три года такого не было», – заявил Скрыпин в эфире одного из телеканалов.

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