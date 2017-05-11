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Выпуск № 52 от 11 мая 2017 г.
 
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Дорогами памяти
11.05.2017
Дорвавшиеся до власти националисты пытаются сегодня лишить украинский народ Победы в Великой Отечественной войне. Такое мнение высказал лидер КПУ Петр Симоненко, посетивший 9 Мая памятные места, посвященные воинам Красной армии и советским подпольщикам.

По местам боевой славы

В этот день лидер украинских коммунистов побывал в Государственном музее-заповеднике «Битва за Киев в 1943 году» в Новых Петровцах и возложил цветы к памятникам освободителям Киева, Неизвестному солдату и командующему 1-м Украинским фронтом генералу Ватутину, освобождавшему Киев.
Также группа коммунистов во главе с Петром Симоненко посетила райцентр Малин на Житомирщине, где в годы Великой Отечественной войны действовала подпольная организация, которой руководил Павел Тараскин. Отдавая дань памяти подпольщикам, лидер КПУ возложил цветы к памятнику героям-подпольщикам.
Кроме того, руководитель Компартии возложил цветы к памятнику освободителям Коростеня, у которого состоялся митинг. По словам Петра Симоненко, в Украине установился режим, героизирующий пособников нацистов и пытающийся лишить украинский народ памяти о Великой Победе. Он призвал все здоровые силы общества сплотиться и выступить единым фронтом против антиукраинских сил, дорвавшихся сегодня до власти.
Первый секретарь ЦК КПУ побывал в Овруче, где в годы Великой Отечественной войны активно действовали советские партизаны и подпольщики, а также возложил цветы к памятнику павшим советским воинам в городском парке Народичей Житомирской области.
Петр Симоненко с товарищами по партии возложил цветы к памятнику, установленному на месте героической гибели советского летчика-истребителя Ивана Полякова, 1 июня 1944 года совершившего таран фашистского самолета. Памятник герою был установлен в прошлом году силами Народичской организации Компартии.
Соб.инф.

 


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