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11.05.2017 Накануне матча «Шахтер» – «Заря» ведущий программы «Профутбол» Игорь Цыганык понадеялся, что луганчане отложат хотя бы на матч досрочное чемпионство «горняков». Но силы были явно неравными. «Заря» по разным причинам лишилась многих основных игроков, так что уже к 55-й минуте счет был 3:0 в пользу дончан. Голы забили Феррейра, Исмаили, а третий получился уникальным. Его забил центральный защитник Ордец с подачи второго центрального защитника Ракицкого. Вопрос о победителе матча, а значит, и чемпионата был практически снят.

Охваченные эйфорией «горняки» расслабились и за последние 10 минут пропустили два мяча (Харатин, Бонавентуре). Но на большее луганчан не хватило, и «Шахтер» после двухлетнего перерыва завоевал «золото» чемпионата.

Их успех будут анализировать многие, но, по-моему, это хорошо сделал капитан «Динамо» Ярмоленко.

– Мне стыдно, что в ны­неш­нем году мы проиграли чемпионство абсолютно бездарно. Мы потеряли очки там, где не имели права не побеждать по определению и поэтому фактически в чемпионской гонке не участвовали. Но если разобраться, очки мы теряли по делу. Потому что с тем футболом, который команда демонстрировала в первой части чемпионата, претендовать на что-то существенное нельзя. Не исключаю, что после того, как мы выиграли чемпионат дважды подряд, отдельные игроки расслабились. У кого-то уже не та мотивация. Одни люди из команды ушли, другие пришли. Появилось немало молодых футболистов, им нужно время, чтобы играть в тот футбол, который требует тренер. У нас не индивидуальный вид спорта. Здесь четко определить причины неудачи сложно.

Не преуменьшая заслуги дончан, соглашусь с Ярмоленко, что их чемпионство определило слабое выступление киевлян.

В свою очередь, «Динамо» разгромило в Киеве «Александрию», забив в каждом тайме по три мяча. Правда, на ход встречи существенно повлияло решение арбитра матча Дердо. На 5-й минуте за фол против Гармаша он не только назначил справедливый пенальти, который реализовал Ярмоленко, но и удалил капитана гостей Семинина. После матча Ярмоленко прокомментировал этот момент, выразив мнение многих:

– Думаю, что удаление Симинина было незаслуженным. Как можно и ставить пенальти, и давать красную карточку? Честно говоря, не знаю, чему наших судей учит Коллина. Мне было очень жаль ребят из «Александрии». Было видно, что они настроены на борьбу. Но судья решил удалить их футболиста в самом начале игры. После этого интрига угасла.

Динамовцы заиграли в охотку. Голы забивали Беседин, Морозюк, Цыганков и дважды Гармаш – лучший, на мой взгляд, в этом матче. С этим согласились и эксперты, признавшие Дениса игроком тура.

Итак, чемпионская интрига чемпионата окончательно развеялась, да и серебряная тоже. Теперь интерес представляет, кто возьмет «бронзу» и попадет в еврокубковую зону.

Но меня больше интригует ситуация в подвале второй группы. Разыгравшийся «Днепр», несмотря на очковые штрафы, вполне может обойти на финише «Карпаты».

Но, согласно регламенту этого сезона, высший дивизион напрямую покидают две команды. То есть Западная Украина останется за пределами высшего дивизиона. Интересно, как сейчас поведет себя Федерация и Премьер-лига? Ведь вроде бы негоже лишить элиту представителей колыбели революции достоинства.

Предвижу несколько путей развития ситуации.

Первый. ФФУ или срочно внесет изменения в регламент, или еще за что-нибудь снова оштрафует днепрян снятием очков.

Второй. В дело вступят арбитры, или вытягивая «Карпаты», или топя «Днепр».

С интересом буду следить за развитием событий.

Результаты матчей 28-го тура:

«Волынь» – «Ворскла» 0:1

«Олимпик» – «Черноморец» 1:0

«Шахтер» – «Заря» 3:2

«Сталь» – «Карпаты» 2:1

«Звезда» – «Днепр» 1:1

«Динамо» – «Александрия» 6:0

Расписание матчей 29-го тура:

12 мая

«Волынь» – «Сталь» 19.00

13 мая

«Олимпик» – «Динамо» 17.00

«Заря» – «Александрия» 17.00

«Черноморец» – «Шахтер» 19.30

14 мая

«Ворскла» – «Звезда» 14.00

«Днепр» – «Карпаты» 19.30

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