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11.05.2017 Накануне события С 12 по 18 июня в Киеве состоится чемпионат Европы по прыжкам в воду.

Его генеральной репетицией стал Открытый Кубок Украины, который прошел в конце апреля в одном из лучших на сегодня в Европе специализированном центре «Лико». «Рабочая газета» встретилась с главным тренером сборной Украины по прыжкам в воду Тамарой Токмачевой и попросила ответить ее на некоторые вопросы.

– Как вы оцениваете выступления украинцев в 2016-м?

– Прошедший год был для нас и не неудачным, и не очень хорошим. Были у нас потери спортсменов. Не совсем оправдались надежды, которые возлагались на членов сборной. Но из всего этого мы извлекли самое ценное – опыт. Опыт подготовки спортсменов к крупнейшим соревнованиям.

– Каковы планы на нынешний год?

– Сейчас идет пересмотр команды, поскольку многие спортсмены уже возрастные. А некоторые в этом году завершили спортивную карьеру. Поэтому ведем просмотр ближайшего резерва. Надо определить и концепцию подготовки, и стратегию подготовки на будущий олимпийский год.

– Это поможет нашим спортсменам в июне?

– Мы будем исходить из той команды, которая есть. Потому что основные спортсменки – первые номера команды – закончили выступления в этом сезоне (пятикратная чемпионка Европы, призер чемпионатов мира Юлия Прокопчук, а также призер чемпионатов мира и Европы Елена Федорова готовятся стать мамами – Авт.). И в этом сезоне нам приходится формировать команду из молодых, совсем юных девчат.

– А как обстоят дела с мужской половиной сборной?

– В мужской команде пока никаких изменений нет. Те же спортсмены, кроме Александра Бондаря, который уже выступает на официальных соревнованиях, став на сегодняшний день первым номером российской сборной. На чемпионате Европы он будет создавать серьезную конкуренцию нашей команде.

(Напомним, что Бондарь получил российское гражданство в 2015 году. Это было связано с его женитьбой на москвичке, которая выступала за юношескую сборную России, но была вынуждена закончить карьеру из-за травмы. В Москву переехала и вся семья Александра, поскольку им было опасно оставаться в их родном Луганске. – Авт.).

К сожалению, травмировал спину и не сможет выступать Александр Горшковозов.

– Очевидно, это создаст проблемы в синхронных прыжках…

– Естественно, приходится пересматривать составы пар. Так, на трехметровом трамплине будем пробовать много­опытного Илью Квашу с Олегом Колодием. Они уже тренируются вместе, но еще не выступали на официальных стартах. А вот на вышке пара Максим Долгов и юный Евгений Науменко уже попробовали свои силы в Мировой серии, заняв в Канаде шестое место.

У девочек на вышке неизменной осталась пара Анна Красношлык и Влада Таценко (серебряные призеры чемпионата Европы 2016 года. – Авт.). А вот на трамплине пробуем новые пары: Вику Кесарь с Анной Письменской и Анастасию Недобегу с Дианой Шелестюк.

– Пожалуйста, несколько слов о подготовке к чемпионату Европы.

– Мы ожидаем приезд команд примерно из 25 стран (пока заявилось 23), в том числе и из России. Постараемся сделать все, чтобы не ударить в грязь лицом в плане организации. Большое внимание уделяем и популяризации прыжков в воду, поэтому вход на соревнования будет бесплатным.

Что касается планов на выступление нашей команды, то, в первую очередь, рассчитываем на Илью Квашу, а также на наших синхронистов.

Немало о подготовке к чемпионату Европы рассказала в интервью

XSPORT генеральный секретарь Федерации прыжков в воду Украины (ФПВУ) Нина Уманец, которая как раз и занимается организационными моментами.

По ее словам, уже многое сделано, но еще не все. В частности, пока позитивно не решен вопрос с трансляциями чемпионата на «UA:Перший». «Хотя договоренность есть. Однако, принимая во внимание загрузку, связанную с проведением конкурса Евровидения, мы пока отошли на дальний план, – пояснила Уманец. – Поэтому мы ждем, когда до нас дойдет очередь. К тому же на наши соревнования по срокам накладывается еще и чемпионат Европы по боксу в Харькове, который стартует 14 июня».

И все-таки я уверен, что чемпионат пройдет на высочайшем уровне, особенно зная целеустремленность президента ФПВУ Игоря Лысова, который немало сил и средств вкладывает в развитие этого красивого вида спорта в нашей стране.

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