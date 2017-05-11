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11.05.2017 Рукотворная красота В Киевском ботаническом саду имени Гришко проходит фестиваль «Ландшафтная весна 2017». На сей раз, по случаю Года Японии в Украине, он отличается мощным японским акцентом. В начале мая Национальный ботанический сад имени Гришко традиционно одно из самых посещаемых мест. Тысячи людей приходят сюда, чтобы искупаться в кипящем море буйно цветущей сирени, магнолий, черемухи, таволги и еще огромного количества всего, что цветет и пахнет в эти майские дни, и вдохнуть живительного, напоенного букетом тончайших и пьянящих ароматов воздуха. Ну и полюбоваться роскошными пейзажами днепровских склонов и Левобережья, во всю ширь открывающихся с террас ботанического сада.

В этом году в цветущее море влился, и далеко не каплей, новый мощный аккорд. Целая аллея сакур, которые ассоциируются со Страной восходящего солнца, высажена недавно в центральной части ботанического сада.

Любоваться их нежным бледно-розовым цветом можно бесконечно.

И это еще не вся японская составляющая нынешней «ландшафтной весны». В рамках фестиваля проходит конкурс садов «Японские мотивы в ботсаду».

Вниманию публики представлены композиции, характерные для национального садово-паркового искусства Японии. Их авторы – украинские дизайнеры, поэтому мотивы в них японские, а душа – украинская.

Одна из композиций так и называется – «Японский сад с украинской душой».

«Садово-парковое искусство Японии, – говорит автор этого рукотворного чуда Тать­яна Маргарид, – более чем какое-либо другое, выражает своеобразное отношение японской нации к природе. Для жителей Японии это одна из форм постижения истины. Я хотела показать тонкую схожесть некоторых составляющих японского сада и украинского. В композиции доминируют три цвета – зеленый, розовый и белый. В обеих странах они ассоциируются с весенним возрождением природы, молодостью и непорочностью. Есть и другие параллели. Сакура у японцев – символ чистоты и благополучия. Цветущая вишня в Украине – символ девушки на выданье.

Композиция у Татьяны получилась в прямом смысле наполовину японской, наполовину украинской. Вход в этот оазис ограничен наполовину циновкой, наполовину – классическим украинским плетнем. В этом же стиле ворота с навесом – часть под соломой, часть – под циновкой. Сад разделен на два пространства, которые перекликаются настолько, что в результате образуют гармонию.

«Какими бы разными ни были народы Запада и Востока, их восприятие красоты и человеческих ценностей сходны», – утверждает автор композиции.

Романтичностью отличается и проект другого автора, ландшафтного архитектора Елены Меняйло. Он воплощает в себе мечту о волшебной стране, где царит покой и природная красота. С горы сбегает быстрый ручей, превращаясь в долине в спокойное озеро со скалистым островком посередине. На зеленых склонах цветущие деревья, вдали таинственный храм.

По словам Елены, свою композицию она стремилась создать по типу японской гравюры. На мой взгляд, ей удалось.

Оригинальное решение нашла для своей композиции Юлия Голованова. В нескольких уголках ее мини-сада, где также доминируют японские молитвы, она расположила несколько рамок, которые можно наклонять и поворачивать – чудесная возможность сделать селфи на память.

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