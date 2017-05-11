11.05.2017

Професія – Вітчизну захищати

Своєю хоробрістю й завзяттям син донбаського шахтаря, командир кулеметної обслуги, сержант Михайло Замула надихав бійців у боях із фашистами, визволяючи Україну й наближаючи омріяну Перемогу.

Крізь молоко з кумисом

УКРАЇНЕЦЬ сержант Михайло Замула вже в 19 років був досвідченим воїном. Від старших бійців перейняв просту науку: перед виконанням чергової операції треба підвестися на повний зріст і глянути довкіл. Так було й цього разу.

– А що там видно, командире? – запитав піднощик патронів казах, рядовий Абай Нурлан

– Молоко, – відповів Замула, – суцільне молоко.

– А може, то кумис? – з гумором допитувався солдат.

– Подекуди молоко змішується з кумисом і виходить сіра пелена, яка нас влаштовує, – сержант перевів розмову в серйозну тональність і переповів щойно почуте від комбата капітана Григорія Никіпелова завдання, яке той виніс із світанкової наради в командира 592-го стрілецького полку майора Савелія Пагулієва. Там обговорювалися деталі форсування Дніпра й захоплення плацдарму.

Утримати захоплений плацдарм

…СТЕЛИВСЯ густий туман. Він був добрим союзником готових до десантування підрозділів. Кулеметники обслуги сержанта Замули пливли на рибаль­ському човні. «Максим» працював безперервно, змусивши замовкнути кілька ворожих вогневих точок. Нарешті човен зашарудів днищем по піску. Всі вистрибнули на берег і кинулися вперед. Метрів через сто зупинялись і давали кілька черг по фашистах.

– Праворуч кулемет! – гукнув сержант навіднику-стрільцю.

І ця вогнева точка ворога замовкла. По сусідству з нею вдарив ще один кулемет. Не могла дістати його обслуга Замули. Тоді командир з кількома гранатами поповз до ворожої траншеї. Кидок, другий – замовк кулемет.

Наприкінці дня отримали наказ: закріпитися! Розвідники повідомили – попереду добре підготовлений рубіж оборони противника. Мінні поля, загородження, дзоти, гармати. У прибережних балках – підрозділи піхоти. Значить, чекай контрудару.

Кулемет сержанта Замули стояв на стику двох батальйонів. Поруч путівець. Комбат не помилився, коли попереджав сержанта: «Пильнуй! Тут напевне підуть танки!» На світанку після атаки ворожої піхоти почав наростати гуркіт моторів. Гітлерівці помітили «максима». На окоп кулеметників пішли чотири танки. У пам’яті Замули спливло ім’я народного поета Хусена Андрухаєва. 7 листопада 1941 року він, прикриваючи відхід роти біля донбаського села Дякове, де жив Замула, опинився в кільці гітлерівців. Жодного шансу на порятунок! Тоді Андрухаєв підпустив ворогів поближче й останньою протитанковою гранатою звів з ними рахунки. Відтоді Хусен Андрухаєв став для нього взірцем виконання військового обов’язку.

Під ворожими кулями

ТЕПЕР Замула з кількома гранатами поповз назустріч танкам. Після другого кидка пролунав вибух. І майже одночасно неподалік сміливця розірвався ворожий снаряд. Отямившись, сержант побачив поруч санінструктора.

…Бій на плацдармі не припинявся три доби. Гітлерівці застосовували все, щоб скинути десантників у Дніпро. Вогонь перекинувся на першу траншею. Цієї миті спостерігачі помітили, як із найближчої балки знову виповзли фашистські танки. Проскочивши передні окопи, вони мчали вглиб оборони, сподіваючись, що все живе на передньому краї розчавлено, спалено, змішано із землею. Але з окопів у них полетіли зв’язки гранат, пляшки із запальною сумішшю. За три доби боїв десантники розширили свій плацдарм, кожний метр придніпровської землі брали в запеклому, кровопролитному бою.

Потім 203-ю дивізію відвели на лівий берег. Полки одержали поповнення, і знову в бій. Сім днів штурмували Запоріжжя. Бої точилися за кожну вулицю, за кожний дім. Пізно ввечері вийшли на берег Дніпра. Поруч Дніпрогес. Замполіт проінформував, що гребля і станція начинені вибухівкою, ртутними фугасами.

– Там уже діє командир саперів-підводників, – повідомив. – Завдання нашої дивізії – відволікти увагу гітлерівців.

Вперед, ударні групи!

ПЕРШИМИ рушили кілька ударних груп. Кулеметники сержанта Замули з п’ятьма автоматниками пливуть на залізному понтоні крайніми ліворуч. Нижче за течією на горизонті темніє гігантська стіна. Це гребля. Десантники розраховують на раптовість. Але непоміченими допливли лише до середини Дніпра. Ворожі кулеметні черги, як автоген, різали стінки понтона. Пробоїни ледве встигали затуляти верболозом, передбачливо нарізаним бувалими воїнами.

Берег скоріше відчули, ніж побачили: бійці один за одним стрибали в крижану воду. Їх прикривав «максим» Замули. На березі натрапили на бойову охорону ворога. Вона стала першою жертвою десантників. Захопили кулемет і пустили його «кочувати» берегом. Хай, мовляв, гітлерівці думають, що нас цілий полк висадився на правому березі.

– Окопатись – й ані кроку назад! – крикнув сержант бійцям своєї групи.

Цього дощового ранку 29 жовтня розвиднювалося повільно. І раптом передсвітанкову темряву розітнули ворожі прожектори. Вдарили фашистські артилеристи. А десантники мовчали. Хвилин через сорок гітлерівці пішли в атаку. На флангах пролунав кулеметний клекіт, а в центрі били автоматники. Перед окопом обслуги сержанта Замули залишилося п’ятнадцять трупів гітлерівців. Надвечір контратака повторилась. І знову ворог недорахувався двох десятків своїх вояків. Другу добу гітлерівці контр­атакували. Всі десантники були поранені й контужені. У найкритичніші хвилини їх надихала безмежна хоробрість командира. Михайло Гаврилович двічі був поранений, але не залишав поля бою, вів вогонь із кулемета.

Потім була третя доба, здавалося, ворог зімне десантників, скине їх у Дніпро. Четвертої ночі крізь вогняну завісу через річку пробилося кілька рот. Німці відразу під їхніми ударами почали задкувати. На вогневі позиції ударної групи Замули заглянув командир 592-го стрілецького полку майор Савелій Пагулієв. Перед траншеєю лежало понад сорок гітлерівських трупів, неподалік – розтрощена гармата, зруйнований дзот.

– Це робота нашого сержанта. Він їх гранатами, гранатами, – розповідали солдати командирові полку.

– Вдруге переконуюся, що ваш сержант – справжній герой.

Уже із Золотою Зіркою на грудях Михайло Григорович Замула після Запоріжжя й Миколаєва визволяв Нікополь, Одесу, Тирасполь, десятки великих і малих міст, населених пунктів. Свого «максима» він зачохлив аж у Празі.



За матеріалами архівних документів публікацію підготували Михайло БАЛТЯНСЬКИЙ та Анатолій КАЗИМІРЧУК, кандидат історичних наук.