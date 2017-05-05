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Главная / НОВОСТИ ПОЛИТИКИ / Людоеды из «ящика»

05.05.2017 РАЗГОВОРИЛСЯ я как-то с бывшим киевлянином, а ныне москвичом. Ох, давненько он не был на неньке! «У вас, – говорит, – какие-то странные люди тусуются на телевидении: говорить не умеют, но говорят»… Эх, послушал бы он сейчас, что из телеящика несется!

Депутат ВР от БПП Иван Виннык по поводу трагедии в Одессе 2 мая 2014 года (112 канал): «Как я понимаю, то это победа Украины, которую мы получили над идеей создания Одесской народной республики по примеру Луганской, Донецкой или Крыма… 2 мая 2014 года Украина, по крайней мере, в Одесской области, покончила с этими идеями. Действительно, погибло определенное количество людей, которые поддерживали Россию и вражеские идеи относительно Украины. Погибли украинские герои – это самооборона Майдана, в которую начали стрелять во время мирного шествия из автоматического оружия», – заявил Виннык.

Ему вторил экс-лидер УНА-УНСО Дмитрий Корчинский: «Нужно скорбить по гибели наших людей, украинских защитников и, безусловно, радоваться гибели московской агентуры. Нужно грустить по тому поводу, что в Одессе так и не смогли навести порядок. Предки русских – монголы – говорят, что нет ничего страшнее недобитого врага. Вот враг в Одессе недобитый».

Вот спросил бы у меня бывший киевлянин, ныне москвич, кто эти людоеды, я ему, пожалуй, не смог бы и объяснить толком. Корчинский – типичный тунеядец, профессиональный украинец. Дважды пытался учиться в вузе и дважды не выдержал тяжелого напряжения учебного процесса. Якобы журналист, якобы телеведущий. Трижды рвался в депутаты, трижды провалился.

Виннык – представитель пропрезидентской партии. За ним длинный шлейф махинаций, рейдерства, судебных процессов и «кидалова». То есть того, что они ныне называют предпринимательством. Судя по высказываниям, несомненный «патриот Украины». Но если завтра нас захватят марсиане, он тут же станет «патриотом Марса». Типичный представитель правящей «элиты».

Пойдем дальше. С подачи пана Вятровича, директора «Института национального беспамятства», очень их всех, как истинных оккупантов, волнуют праздники 1 Мая и 9 Мая. С одной стороны, понятно – это не их солидарность и не их победа. Они – сторона проигравшая. Составляя агрессивное меньшинство в стране, они вынуждены все время грозить, запугивать, терроризировать мирное большинство.

Еще одно сообщение от директора Института правовой политики и социальной защиты Елены Бережной о том, что во избежание провокаций решили не проводить акцию под названием «Бессмертный полк». Вы представляете, в Нью-Йорке эта акция проходит, в Париже, во многих европейских городах, а в нашем заповеднике ни-ни… Поэтому в Киеве пройдет акция под названием «Никто не забыт, ничто не забыто». В Днепре и Кривом Роге мероприятие будет называться «Марш Победы». Запланированы акции в Мелитополе, Харькове, Кропивницком (бывший Кировоград) и ряде других городов. На улицы готовы выйти, и я уверен – выйдут десятки тысяч людей!

В ответ нацисты объявили о подготовке акции устрашения под названием «Смертный полк»: «9 мая в Киеве коммунисты и их сторонники в очередной раз выйдут на шествие, которое берет свои истоки из Московии и носит название «Бессмертный полк», – написал на своей странице в Facebook командир одного из так называемых добровольческих батальонов ОУН Михаил Кохановский. – Не допустим ватного шабаша 9 мая в Киеве!»

Насчет «Смертного полка» он, Кохановский, прав. Пример дивизии «СС Галичина», которую в боях под Бродами в июле 1944 года советские войска практически полностью уничтожили, свербит в памяти.

Городские власти тоже подсуетились: Евровидение, мол, у нас! Крещатик всякой дребеденью заставили, не пройдешь. То туалет, то телевизор, то урна в национальных цветах. Интересно, какому идиоту пришло в голову, что сморкаться, плеваться и выбрасывать объедки с окурками будет весьма патриотичным в желто-голубые урны? Все равно, что на флаг гадить. Еще бы унитазы покрасили!

Конечно, 9 мая возможны варианты политической гнуси и из недр администрации. Не скажу какой… Я тут копнул интернет, и оказалось, что американцы проводят анализ и аудит того, куда бесследно исчезают американские деньги. Готовят большой доклад для своего Конгресса. Хотят, негодяи, такой вкусный чупа-чупс изо рта «своего же ребенка» вырвать! Так что вполне могут наши власти какую-нибудь отвлекающую гадость устроить…

Говорят, что на акцию 2 мая в Одессе пришло больше людей, чем ожидалось. И ни Нацгвардия, ни СБУ, ни радикалы ничего поделать не смогли! Помните, «ведь нам нужна одна Победа, одна на всех, мы за ценой не постоим».

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