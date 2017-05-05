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Главная / ДИСКУССИЯ / Где для нас Победа, там для нацистов поражение

05.05.2017 Грозовое предупреждение Поэтому так неистовствуют националистические радикалы всех мастей в канун великого для многих поколений украинского народа праздника.

ПОД «жовто-блакитним» стягом с хлебом на рушниках встречали их идейные предшественники немецко-фашистские войска, когда те занимали города Западной Украины. В униформе вермахта с гестаповскими нашивками воевали против своего же населения и селян соседней Белоруссии вояки «Нахтигаля» и дивизии СС «Галичина». При первом же столкновении с боеспособными частями Красной армии эти «молодцы против овцы» терпели сокрушительные поражения, после которых некоторые в своем трусливом бегстве останавливались только на американском континенте. Для них ничего не изменилось с далеких сороковых прошлого века. Как и тогда, они рвутся в бой со стариками, женщинами и детьми.

Против ветеранов Великой Отечественной и их внуков направлена акция устрашения, назначенная на 9 Мая. В День Победы, когда по многим городам мира в память о героях войны уже традиционно пройдет мирным маршем «Бессмертный полк», в Киеве националисты намерены провести акцию «Смертный полк».

Тем не менее, невзирая на любые угрозы, а также запреты любой советской символики и георгиевских ленточек, во многих городах Украины наши сограждане все-таки собираются выйти на улицы, чтобы почтить память предков, воевавших и погибавших в Великой Отечественной войне. Так, например, на днях, активисты организации «Вера и Память» на своем сайте сообщили о том, что в центре Киева на Воздухофлотском мосту появился огромный баннер с призывом: «Наш День Победы! Приходи на Марш Бессмертного полка!» Сообщается также, что марш начнется 9 Мая в 10.00 и пойдет от станции метро «Арсенальная» до парка Вечной славы. Почти на то же время и у той же станции метро «Арсенальная» неонацисты уже объявили и сбор своих сторонников.

Многие украинские СМИ запугивают, что 9 Мая в Киеве весьма вероятны серьезные столкновения, если на улицах Киева столкнутся участники «Бессмертного полка» и националисты ОУН и других экстремистских организаций. Когда заранее стравливаются две непримиримые силы, последствия могут быть самыми непредсказуемыми!

Резонанс может оказаться достаточно мощным, учитывая, что в этот же день, 9 Мая, в Киеве будет проходить первый полуфинал конкурса «Евровидение», на который приехало множество гостей из-за границы. Европейцев, совершенно не подозревающих, в какого толка «Европе» они оказались, вместо яркого попсового зрелища может ожидать тупое жестокое побоище…

Депутаты Верховной Рады уверены, что ныне Украина последний раз отметит День Победы как официальный праздник. Начиная с 2018 года, Украину обяжут праздновать «День примирения» по-европейски, стирая из памяти народа важнейшую историческую веху и гордость Народа-Победителя. Мы как «истинные европейцы, потерпевшие крах своих амбиций» должны будем отмечать окончание Второй мировой 8 мая и поминать «пострадавших от советской оккупации».

Подобное отношение к отечественной истории просто возмутительно. Но куда хуже та тенденция, которая наблюдается сейчас в Западной Европе: НЕДООЦЕНИВАТЬ или НЕ ЗАМЕЧАТЬ роста нацизма в Украине и в ряде других стран Восточной Европы!

Норвежских журналист Пол Стейган недавно задался вопросом: куда смотрят власти, когда вооруженные фашисты и нацисты занимают руководящие посты во власти в Украине, получая при этом от Норвегии милли­оны в форме господдержки.

Бывший профессор идиш из университета Вильнюса Давид Катц с тревогой пишет в ConsortiumNews, что для Запада в последнее время характерно неформальное принятие нацистских элементов, символики и идеологии как части любой формы главной тенденции. Так что в этой связи поддержка Западом, большинство стран которого входило в гитлеровскую коалицию, инициатив Украины насчет отмены 9 Мая сомнений не вызывает.

Но вот только слишком мало трезвых голов в Европе!

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