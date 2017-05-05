Автор: Михаил БАЛТЯНСКИЙ.
Так казали бійці про героїню цього нарису, яка не лише вправно володіла лопатою під час риття траншей для оборонців Києва, не лише прожектором «ловила» в нічному небі літаки противника, щоб їх влучно добивали наші «вогневики», але й дзвінкими піснями надихала солдатів на ратні подвиги.
Штрихи до портрета сучасника
У небі – лiтаки з хрестами
ГАННУСЯ Хуторська того жахливого дня прокинулася рано від тріскотні, схожої на дощ із градом. Вискочила у двір. На свої подвір’я вибігли сусіди. Всі тривожно зітхали, позираючи в небо, де, ледь не торкаючись верховіть дерев, ревла зграя літаків з хрестами.
– Ой, що ж це буде? – заламували руки матері. – Невже війна?
Дівчину вразило, що батько й сусідські чоловіки заспокоювали жінок, примовляючи навздогін отим крукам:
– Наші зенітки спустять вас на землю.
Та коли о десятій ранку дівчина почула по радіо, що фашистська Німеччина віроломно напала на нашу країну, серце її стиснулось. Що робити?
Мерщій до однокласниці і разом з нею – до школи. А туди вже посходилися старшокласники. З’ясували: починається евакуація людей, підприємств, установ тощо. Водночас організовується оборона Києва, ведеться запис в народне ополчення.
– Запишіть і нас! – дуетом сказали подруги.
Протягом сімдесяти днів вони почергово то рови і траншеї копали, то нарівні з юнаками підносили снаряди і патрони. Працювати доводилося під бомбами хрестатих стерв’ятників.
Ганнуся постійно співала, і від її дзвінкого голосу радо спалахували очі ополченців. А коли вона починала «Якщо завтра війна, якщо завтра в похід», то підхоплював увесь довгий ланцюг копачів траншей. Пісня немовби ставала заслоном від ворожих літаків…
Взяли в прожектористи
ТА ОТ за наказом верховного командування оборону Києва припиняють. Військові частини почали виходити за Дніпро, прориваючи оточення. Ганнуся із подругою, знаючи про створення організації підпільників, залишилась у місті. Увійшовши в Київ, вже через кілька днів фашисти влаштували полювання на молодь, щоб вивезти на роботу в Німеччину. Подруги ховались як могли…
– Вийшли ми якось із мамою у двір, – згадує Ганна Іванівна, – і раптом бачимо: наближаються фріци на мотоциклах. Мама закричала: «Аню, тікай!» Кидаюсь до паркана, а німці вже біля воріт горлають: «Медхен, цурюк!», і цілять у мене з автомата. Я почала щосили волати, щоб відпустили за одягом. Один фашист привіз мене додому і став чекати біля воріт. Я через причільне вікно вилізла і городом повз кущі смородини побігла до хати коваля, який був підпільником. Він мене сховав у копиці сіна.
Вдруге мене схопили на ринку, де я купувала ковалю клей для розповсюдження листівок. Урятував літній чоловік, який заносив дрова у хлів, де фашисти мене прив’язали до стовпа. Втретє втекла з ешелону з остарбайтерами. Пожалів німець-охоронець.
Я подалась у Пущу-Водицю до знайомого лісника. Наступного дня він човном переправив мене на лівий берег Дніпра. Пробиралася до наших гаями, полем, чагарниками. Незабаром натрапила на групу прожектористів. «Така маленька, худенька, – по-батьківськи сказав командир і додав: – Нагодувати і в землянку обслуги». У взводі, до якого мене зарахували, було чотири прожекторних станції. Дві з них за допомогою прожекторів і звукоуловлювачів намацували літак противника. Дві інші ловили його в перехресті променів і висвічували так, що зенітникам залишалося тільки добити «метелика».
Я швидко навчилася працювати з прожекторами. Згодом вже відрізняла наші літаки від ворожих лише за шумом мотора й миготінням бортових вогнів. У складі прожекторного батальйону 17-ї бригади військ ППО пройшла всю війну. І не було дня чи привалу, щоб бійці не просили: «Заспівай нам для душі». Голос я мала дужий, чули його віддалені обслуги, які за спів «аплодували» яскравою ракетою. Так я, співаючи, брала участь у визволенні Києва, Житомира, Львова, інших українських міст, а також Варшави, дійшла до Берліна. Про мене казали: «Ти приспівала нам Перемогу».
Невгамовна «Гандзя»
– ПІСНЯ стала талісманом вашого життя?
– Можна і так сказати, – всміхається співрозмовниця. – З піснею не розлучалася ні тоді, коли розчищали руїни Хрещатика, ні в тяжкий голодний 46-й рік. Не випадково за порадами рідних і знайомих наважилася подати документи до Київського вищого музичного училища імені Глієра.
Під час першої сесії перед екзаменаторами виконую три речі – «Над полями да над чистыми», арію з опери «Травіата» і «Гандзю». Коли доспівувала «Гандзю», у двері буквально влетів молодий полковник з букетом квітів. Дає мені квіти в руки і беззаперечним тоном: «Гандзю, будьте моєю дружиною»…
Іван Бебіх також припав мені до душі. Того ж дня ми з ним пішли в загс. Через дев’ять місяців лелека приніс нам Світланку, а ще через рік – близнят Ольгу і Тетяну. Якраз арію Тетяни я співала на випускних екзаменах уже Київської консерваторії, де п’ять років навчалася на вокальному факультеті.
– І як склалася ваша співоча доля?
– Досить успішно. Запрошували до Київського оперного театру. Але Іван був проти. Тоді пішла солісткою українського радіо. Захоплююча робота. Сорок років їй присвятила. На день по три записи робили. З гастролями об’їздила всю Україну, багато міст колишнього Союзу.
–Що співаєте на заслуженому відпочинку?
– Пісні іншого змісту. Очолюю раду ветеранів третього мікрорайону Печерського району. Тут безліч проблем. Тепер мене величають невгамовною Гандзею. Бо не даю спокою нинішній владі, яка часто забуває, що без старшого покоління її не було б на білому світі.
– Ви щасливі?
– І щаслива, і багата. Адже маю трьох дочок, п’ятьох онуків і шістьох правнуків.