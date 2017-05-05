05.05.2017

Так казали бійці про героїню цього нарису, яка не лише вправно володіла лопатою під час риття траншей для оборонців Києва, не лише прожектором «ловила» в нічному небі літаки противника, щоб їх влучно добивали наші «вогневики», але й дзвінкими піснями надихала солдатів на ратні подвиги.

Штрихи до портрета сучасника

У небі – лiтаки з хрестами

ГАННУСЯ Хуторська того жахливого дня прокинулася рано від тріскотні, схожої на дощ із градом. Вискочила у двір. На свої подвір’я вибігли сусіди. Всі тривожно зітхали, позираючи в небо, де, ледь не торкаючись верховіть дерев, ревла зграя літаків з хрестами.

– Ой, що ж це буде? – заламували руки матері. – Невже війна?

Дівчину вразило, що батько й сусідські чоловіки заспокоювали жінок, примовляючи навздогін отим крукам:

– Наші зенітки спустять вас на землю.

Та коли о десятій ранку дівчина почула по радіо, що фашистська Німеччина віроломно напала на нашу країну, серце її стиснулось. Що робити?

Мерщій до однокласниці і разом з нею – до школи. А туди вже посходилися старшокласники. З’ясували: починається еваку­ація людей, підприємств, установ тощо. Водночас організовується оборона Києва, ведеться запис в народне ополчення.

– Запишіть і нас! – дуетом сказали подруги.

Протягом сімдесяти днів вони почергово то рови і траншеї копали, то нарівні з юнаками підносили снаряди і патрони. Працювати доводилося під бомбами хрестатих стерв’ятників.

Ганнуся постійно співала, і від її дзвінкого голосу радо спалахували очі ополченців. А коли вона починала «Якщо завтра війна, якщо завтра в похід», то підхоплював увесь довгий ланцюг копачів траншей. Пісня немовби ставала заслоном від ворожих літаків…

Взяли в прожектористи

ТА ОТ за наказом верховного командування оборону Києва припиняють. Військові частини почали виходити за Дніпро, прориваючи оточення. Ганнуся із подругою, знаючи про створення організації підпільників, залишилась у місті. Увійшовши в Київ, вже через кілька днів фашисти влаштували полювання на молодь, щоб вивезти на роботу в Німеччину. Подруги ховались як могли…

– Вийшли ми якось із мамою у двір, – згадує Ганна Іванівна, – і раптом бачимо: наближаються фріци на мотоциклах. Мама закричала: «Аню, тікай!» Кидаюсь до паркана, а німці вже біля воріт горлають: «Медхен, цурюк!», і цілять у мене з автомата. Я почала щосили волати, щоб відпустили за одягом. Один фашист привіз мене додому і став чекати біля воріт. Я через причільне вікно вилізла і городом повз кущі смородини побігла до хати коваля, який був підпільником. Він мене сховав у копиці сіна.

Вдруге мене схопили на ринку, де я купувала ковалю клей для розповсюдження листівок. Урятував літній чоловік, який заносив дрова у хлів, де фашисти мене прив’язали до стовпа. Втретє втекла з ешелону з остарбайтерами. Пожалів німець-охоронець.

Я подалась у Пущу-Водицю до знайомого лісника. Наступного дня він човном переправив мене на лівий берег Дніпра. Пробиралася до наших гаями, полем, чагарниками. Незабаром натрапила на групу прожектористів. «Така маленька, худенька, – по-батьківськи сказав командир і додав: – Нагодувати і в землянку обслуги». У взводі, до якого мене зарахували, було чотири прожекторних станції. Дві з них за допомогою прожекторів і звукоуловлювачів намацували літак противника. Дві інші ловили його в перехресті променів і висвічували так, що зенітникам залишалося тільки добити «метелика».

Я швидко навчилася працювати з прожекторами. Згодом вже відрізняла наші літаки від ворожих лише за шумом мотора й миготінням бортових вогнів. У складі прожекторного батальйону 17-ї бригади військ ППО пройшла всю війну. І не було дня чи привалу, щоб бійці не просили: «Заспівай нам для душі». Голос я мала дужий, чули його віддалені обслуги, які за спів «аплодували» яскравою ракетою. Так я, співаючи, брала участь у визволенні Києва, Житомира, Львова, інших українських міст, а також Варшави, дійшла до Берліна. Про мене казали: «Ти приспівала нам Перемогу».

Невгамовна «Гандзя»

– ПІСНЯ стала талісманом вашого життя?

– Можна і так сказати, – всміхається співрозмовниця. – З піснею не розлучалася ні тоді, коли розчищали руїни Хрещатика, ні в тяжкий голодний 46-й рік. Не випадково за порадами рідних і знайомих наважилася подати документи до Київського вищого музичного училища імені Глієра.

Під час першої сесії перед екзаменаторами виконую три речі – «Над полями да над чистыми», арію з опери «Травіата» і «Гандзю». Коли доспівувала «Гандзю», у двері буквально влетів молодий полковник з букетом квітів. Дає мені квіти в руки і беззаперечним тоном: «Гандзю, будьте моєю дружиною»…

Іван Бебіх також припав мені до душі. Того ж дня ми з ним пішли в загс. Через дев’ять місяців лелека приніс нам Світланку, а ще через рік – близнят Ольгу і Тетяну. Якраз арію Тетяни я співала на випускних екзаменах уже Київської консерваторії, де п’ять років навчалася на вокальному факультеті.

– І як склалася ваша співоча доля?

– Досить успішно. Запрошували до Київського оперного театру. Але Іван був проти. Тоді пішла солісткою українського радіо. Захоплююча робота. Сорок років їй присвятила. На день по три записи робили. З гастролями об’їздила всю Україну, багато міст колишнього Союзу.

–Що співаєте на заслуженому відпочинку?

– Пісні іншого змісту. Очолюю раду ветеранів третього мікрорайо­ну Печерського району. Тут безліч проблем. Тепер мене величають невгамовною Гандзею. Бо не даю спокою нинішній владі, яка часто забуває, що без старшого покоління її не було б на білому світі.

– Ви щасливі?

– І щаслива, і багата. Адже маю трьох дочок, п’ятьох онуків і шістьох правнуків.