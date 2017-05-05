05.05.2017

Уважаемые соотечественники! Товарищи!

СЕМЬДЕСЯТ два года тому назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. Советский солдат, добив фашистского зверя в его логове, водрузил над поверженным рейхстагом Красное знамя Победы.

Тяжелым и долгим был путь от трагического рассвета 22 июня 1941 года до солнечного дня 9 мая 1945 года. На просторах нашей Родины 1418 дней и ночей полыхал огонь невиданной в мировой истории войны. По призыву коммунистической партии на войну против фашистского нашествия поднялся весь народ. Советские люди всех национальностей грудью встали на защиту социалистической Родины, веря в провозглашенные всему миру сталинские слова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!». Для советского народа эта война стала Великой Отечественной.

Трагизм первых месяцев войны не поколебал волю и стойкость нашего народа. День ото дня росла сила Красной армии. В грандиозной битве под Москвой был развеян миф о непобедимости гитлеровцев, похоронен авантюристический план «блицкрига». В сражениях под Сталинградом и на Курской дуге наши войска сломали хребет фашистскому вермахту. Яркими страницами в героическую летопись Великой Отечественной войны были вписаны бои за освобождение Украины и Белоруссии, Прибалтики и Молдавии, вследствие которых наша священная земля была очищена от фашистских захватчиков.

Миллионы славных сыновей и дочерей советской страны проявили в той страшной войне величайшее мужество и отвагу. Мужество миллионов храбрых рождало героические подвиги тысяч и тысяч храбрейших. Сотни героев, таких, как Александр Матросов, в решающую минуту своим телом закрывали вражеские дзоты. Свыше полутысячи отважных советских соколов-летчиков повторили бессмертный подвиг Николая Гастелло. Только на украинской территории, захваченной врагом, в партизанских отрядах и в подполье героически сражались более 600 тысяч человек. В борьбе с фашистскими захватчиками покрыли себя неувядаемой славой героический комсомол и юные пионеры. Навечно останутся в памяти будущих поколений мужество и героизм комсомольско-молодежного подполья, ярким примером которого являются молодогвардейцы и десятки тысяч других антифашистов. Героями Советского Союза на полях сражений той поистине всенародной войны стали 8182 русских, 2072 украинца, 311 белорусов, 96 казахов, 91 грузин, 90 армян, 69 узбеков, 43 азербайджанца, 34 осетина, 19 молдаван, 18 туркмен, 15 литовцев, 14 таджиков, 13 латышей, 12 киргизов, 9 эстонцев, 5 абхазцев.

Наша победа рождалась не только на фронтах, но и в тылу. Они тоже были бойцами – самоотверженные труженики советского тыла. Слава им и почет!

В первых рядах сражающихся против фашизма были коммунисты. По партийному призыву, добровольцами и по общей мобилизации за первые шесть месяцев войны в Красную армию влилось более 1 миллиона 100 тысяч коммунистов. Свыше 240 тысяч коммунистов направила на фронт партийная организация Украины, более 68 тысяч коммунистов воевали в партизанских отрядах на временно оккупированной территории республики.

В самые ответственные минуты боя, когда хлестали свинцовые ливни и, казалось, не будет такой силы, которая могла бы поднять бойца в атаку, звучало призывное и короткое, как выстрел: «Коммунисты, вперед!» Около двух миллионов членов партии – более половины ее довоенного состава – отдали жизнь во имя Победы. Компартия была поистине «сражающейся партией», и такой она останется в наших сердцах и в памяти благодарных потомков.

Победа советского народа над гитлеровской Германией и ее сателлитами была подготовлена всем предшеству­ющим ходом строительства социализма в нашей стране, теми коренными социально-экономическими, политическими и духовными преобразованиями, которые наш рабочий класс, колхозное крестьянство, советская интеллигенция под руководством Компартии свершили в предвоенные годы.

В памятную весну 1945 года Советской армии, армии-освободительнице, нашему героическому советскому народу-победителю рукоплескал весь мир, все благодарное человечество, спасенное от угрозы фашистского порабощения. Ведомый Коммунистической партией, наш народ, строящий социалистическое советское государство, в котором власть принадлежала рабочему человеку, высоко поднял над планетой и пронес сквозь огонь войны всепобеждающее ленинское знамя, знамя Великого Октября!

Сегодня в наш дом вновь пришла беда. Капиталисты-олигархи и обслуживающие их интересы политические авантюристы по указке из-за океана стремятся окончательно установить в нашей стране националистическую диктатуру. Захватив власть, пещерные националисты объявили героями и борцами за так называемое национальное освобождение гитлеровских пособников из ОУН-УПА, дивизии СС «Галичина» и батальона «Нахтигаль». Они хотят отнять у нашего народа Великую Победу, пытаются опорочить социалистический строй, межнациональную дружбу и славянское единство. Они переписывают историю, переименовывают города и села, улицы и площади, оскверняют памятники Великой Отечественной войны, под диктовку США, Запада, МВФ проводят политику социально-экономического геноцида, осуществляют террор и насилие над представителями оппозиции, в первую очередь над коммунистами.

Мы, коммунисты, призываем помнить увековеченные святые имена тех, кто пал смертью храбрых при защите нашего Отечества, кто был сожжен и замучен фашистскими изуверами в концлагерях и гестаповских застенках. Мы, коммунисты, призываем всех вас, дорогие ветераны, соотечественники, товарищи и друзья, выступить общим фронтом трудящихся против национал –предателей, дорвавшихся до власти в Украине.

Мы, коммунисты, призываем народ Украины выступить против олигархов-милитаристов и партий войны и заставить их прекратить братоубийственное противостояние в Донбассе!

Мы, коммунисты, обращаемся ко всем, кто хочет защитить от надругательства прошлое и обеспечить народу достойное будущее. Ни шагу назад перед подлыми последователями предателей-полицаев! Будем и впредь нести свет и живительную силу нашей общей Великой Победы народу Украины, в первую очередь молодежи.

Наша сила – в единстве! Правое дело восторжествует! Победили в 45-м – победим и сегодня! Положим конец фашизации нашей Родины! Добьемся, чтобы Красное знамя Великой Победы гордо реяло над Украиной! Мира вам, счастья, здоровья и благополучия! С праздником! С Днем Великой Победы!

С глубочайшим уважением Петр СИМОНЕНКО, Первый секретарь ЦК Компартии Украины.