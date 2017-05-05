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Главная / КОМЕНТАРИИ / Госпредприятия людей не радуют

05.05.2017 Долги по зарплате в Запорожской области уменьшились и одновременно увеличились. Как это понимать?

Во время очередного заседания областной комиссии по вопросам задолженности по зарплате, пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам директор департамента социальной защиты населения Запорожской облгосадминистрации Игорь Мещан сообщил, что общая задолженность по зарплате в регионе в марте этого года уменьшилась на 15,8 миллиона гривен, или на 19,3 процента, и на 1 апреля составила 65, 8 миллиона гривен. Но одновременно существенно увеличилась задолженность экономически активных государственных предприятий. Так, госпредприятие оборонного комплекса «Радиоприбор» в течение месяца увеличило долг по зарплате с 3,4 миллиона гривен до 4,1 миллиона, Мелитопольский завод «Гидромаш» – с 2 миллионов до 2,3 миллиона, научно-исследовательский и проектный институт «Титана» – с 420 тысяч до 718. Сложной остается ситуация в 12 структурных подразделениях гос­предприятия «Запорожский облавтодор», где общая сумма долгов по зарплате составляет 5,3 миллиона гривен.

По словам чиновника, динамика погашения долгов по зарплате в области продолжает определяться ситуацией на 48 предприятиях государственного сектора экономики (госпредприятия и те, в уставном фонде которых частица госсобственности превышает 50 процентов), где долги по состоянию на 1 апреля 2017 года составили 45 миллионов гривен, что составляет 68,4 процента от общей суммы задолженности по области. Но вот задолженность предприятий коммунальной формы собственности за март по сравнению с февралем 2017 года сократилась на 1,1 миллиона гривен, или на 30 процентов. Из ее общей суммы (2,6 миллиона гривен) 92,2 процента (2,3 миллиона) составляют долги структурных подразделений КП «Облводоканал» Запорожского облсовета. При этом в марте образована новая задолженность перед работниками КП «Куйбышевский водоканал» Бильмацкого поссовета (14,6 тысячи гривен) и КП «Громада Молочанского горсовета» (28,6 тысячи гривен) Токмакского района.

Могут похвалиться разве что работники бюджетной сферы, у которых по состоянию на 1 апреля задолженность по зарплате отсутствует.

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