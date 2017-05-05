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05.05.2017 Протесты за рубежом Праздник 1 Мая отмечают более чем в 140 странах. Однако далеко не везде все прошло мирно.

НЕКОТОРЫЕ профсоюзы и левые активисты во Франции хотели превратить 1 Мая в день солидарности против «Национального фронта», как это случилось в 2002 году, когда тогдашний глава НФ Жан-Мари Ле Пен вышел во второй тур президентских выборов.

По сообщению агентства «Рейтер», первомайское шествие, организованное в Париже крупнейшими профсоюзами, собрало 30 тысяч человек. Шествие несколько раз прерывалось столкновениями полиции с хулиганами и радикалами, которые забрасывали полицейских бутылками с зажигательной смесью, а также камнями и бутылками. Наблюдались случаи откровенного вандализма, когда радикально настроенные участники били стекла на остановках, выламывали опоры с дорожными знаками, поджигали мусор. Полиция отвечала слезоточивым газом.

Помимо акций в поддержку Ле Пен, в Париже проводились и митинги «за» Макрона, которые также сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией. «Люди в масках бросали различные предметы и коктейли Молотова в полицию», – пишет агентство «Франс пресс». В результате на женщине-полицейском загорелась форма. Она получила ожоги третьей степени и находится в тяжелом состоянии. В ходе столкновений пострадали четыре сотрудника полиции.

Стычки произошли и возле площади Бастилии в Париже, когда шествие, организованное профсоюзами, направилось к соседней площади. Кандидат в президенты Марин Ле Пен, которая отошла от руководства «Национального фронта» после первого тура выборов, чтобы сосредоточиться на избирательной кампании, написала в «Твиттере»: «Это было как раз то самое безобразие, которое я не хочу видеть на наших улицах».

Как передает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на представителя МВД Франции, всего в различных акциях, приуроченных к 1 Мая, в целом по стране приняли участие свыше 140 тысяч человек.

Не обошлось без провокаций и в Турции, когда манифестанты попытались прорваться на центральную площадь Стамбула. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, задержав при этом более двухсот человек.

Однако самые бурные события происходили на акциях протеста в Бразилии, где миллионы протестантов вышли на улицы городов на первую за более чем два десятилетия всеобщую забастовку. «Это станет самой масштабной забастовкой в истории Бразилии», – обещает глава профсоюзной группы Пауло Перейра да Силва.

По данным профсоюзов, всего участие в забастовке приняли до 40 миллионов человек. Это, в частности, работники общественного транспорта, сотрудники частных компаний, банкиры и учителя. Протестующие выступают против предложенных президентом страны Мишелом Темером пенсионных реформ. По мнению бразильского лидера, такие изменения необходимы, чтобы преодолеть экономический кризис. Демонстрации проходят по всей стране.

Сообщается, что в Рио-де-Жанейро полиция разогнала протестующих с помощью слезоточивого газа. Здесь участники акции протеста подожгли баррикады из покрышек, в ходе столкновений манифестанты разгромили отделение одного из банков. Большинство торговых точек в этом районе закрыто, а их владельцы загораживают двери и окна деревянными щитами, чтобы защитить имущество от вандалов.

Напомним, что 31 августа 2016 года в Бразилии Мишель Темер сменил на посту президента Дилму Руссефф, устраненную вследствие импичмента. Новый лидер назвал своими приоритетами борьбу с безработицей и устранение бюджетного дефицита. Протесты в стране начались после того, как на прошлой неделе нижняя палата парламента одобрила законопроект об изменении трудового законодательства. Среди пунктов этого документа – повышение пенсионного возраста и сокращение льгот для определенных категорий граждан.



ЕЩЕ одна акция протеста, на этот раз полицейских, привела к тому, что город Витория – столица штата Эспириту-Санту за пару дней превратилась в настоящий ад. Из-за невыплат зарплаты полицейские отказались от выполнения работы и подняли волну насилия в штате. Как сообщило AFP, в результате беспорядков убиты десятки людей. Самый заметный рост преступности отмечается на улицах города Витория, где орудуют воры и грабители. Школы и больницы закрыты, на улицах царит хаос.

Тем временем 200 военных отправились в юго-восточный штат Эспириту-Санту для усмирения забастовки полицейских. Прибывшие к вечеру понедельника силы национальной обороны вынуждены, квартал за кварталом, отвоевывать город под аплодисменты мирных граждан.

В штате Сан-Паулу недалеко от города Сан-Жозе-дус-Кампус автомобиль протаранил толпу людей, перекрывших автостраду. Несколько десятков манифестантов, протестующих против реформ трудового законодательства и повышения пенсионного возраста, не давали машинам проехать. Один из автомобилистов все же попытался проехать и сначала медленно двинулся в сторону людей, но несколько человек уперлись в капот и преградили ему путь. Тогда он резко нажал на газ и переехал несколько человек. По данным местных СМИ, пострадали две женщины.

Президент Бразилии Мишель Темер тем не менее заявил, что намерен продолжать «модернизировать законодательство страны». Во время демонстрации в Сан-Паулу протестующие в ответ на действия полиции забросали дом президента камнями.

По сообщениям информагентств.

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