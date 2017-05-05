05.05.2017

Они ковали Победу

И школьники, и студенты всегда приветствуют ветерана Великой Отечественной войны бурными аплодисментами. Он этого вполне заслужил.

Фронту помогали подростки

ФИЛИМОН Михайлович родился 30 сентября 1926 года в селе Асакассы Калининского района Чувашской АССР. Его отец Михаил Леонтьевич вскоре стал первым председателем колхоза имени КИМа (Коммунистического интернационала молодежи), славился умением строить рубленые деревянные дома. Мать Екатерина Ивановна занималась воспитанием детей. Филимон был восьмым ребенком в семье. Когда ему исполнилось три года, мать родила девятого и умерла. У детей появилась мачеха.

С юных лет Филимон помогал семье, работая в колхозе. Запрягал лошадей, работал в поле, окруженном сплошными лесами.

– Когда объявили о переселении в Новосибирскую область, где надо было осваивать новые земли, туда отправился целый эшелон чувашей, – вспоминает ветеран. – Вместе с ними отбыли отец, мачеха и я, а старшие остались дома. Начали хозяйствовать на новом месте. Отец стал председателем колхоза «Красный путиловец». Я тогда учился в 3-м классе. Но через время папа вернулся домой. В родном колхозе появилась техника – молотилка, «жнейка», а потом и первый трактор. Были овцеферма, молочная и свиноферма. Перед войной в родном селе я окончил семилетку. Потом отправился к старшему брату в городок Шумерля, где окончил шестимесячную школу ФЗО и начал работать слесарем-инструментальщиком на экстрактовом заводе «Большевик». Там готовили смолу из щепы дуба для обувной промышленности. Ее применяли при производстве хрома, из которого делали сапоги и ботинки для солдат.

Боец сталинского призыва

КОГДА началась война, отца мобилизовали. В селе остались в основном старики, женщины и дети. Колхоз возглавила женщина, ранее работавшая директором школы, которая с переселенцами приехала из Харьковской области. Филимон вместе с другими подростками вывозил подводой навоз на поля, доставлял зерно с тока на элеватор на станции Вурнары. Одно время был даже бригадиром и отвечал за отправку зерна государству. Иногда ребята испеченным хлебом делились с солдатами, проезжавшими через станцию.

3 ноября 1943 года Филимона Михайлова призвали в армию. Это был последний сталинский призыв. Новобранцев, одетых в новенькие тулупы и валенки, отправили в Ярославскую область в 21-ю учебно-стрелковую дивизию. После шестимесячного обучения в конце апреля 1944 года он получил направление в Белоруссию во 2-ю гвардейскую танковую Краснознаменную армию, где служил автоматчиком-десантником 9-го танкового полка 16-го танкового корпуса. В это время, как стало известно позже, шла усиленная подготовка к крупномасштабной наступательной операции «Багратион».

В третью годовщину начала Великой Отечественной войны эта операция стартовала. В наступление ринулись свыше миллиона советских солдат и офицеров нескольких фронтов. Сопротивление было ожесточенным, но красноармейцы его умело подавляли. Правда, и сами несли потери. В одном из тяжелых боев были подбиты несколько наших танков. Ефрейтора Михайлова с группой бойцов после боя отправили на передний край выяснить, остался ли кто живой из танкистов, и помочь им. Филимон и его сослуживцы скрытно добрались до подбитых танков, обнаружили раненых бойцов и доставили в санчасть. За это Филимон Михайлович был отмечен медалью «За отвагу».

В конце августа операция успешно завершилась, в результате чего была освобождена вся Белоруссия, восточная Польша и часть Прибалтики. Во время перегруппировки сил танковый полк посетил командующий 1-м Белорусским фронтом маршал Константин Рокоссовский. Среди выстроившихся солдат и офицеров его внимание привлек самый маленький ростом ефрейтор Михайлов (для парня шинель нужного размера было трудно подобрать). Уточнив у командира его имя, высокий статный военачальник подошел к бойцу, взял за руку и спросил: «Ну что, Филимон Михайлович, будем брать Варшаву?» – «Так точно, товарищ маршал!» – растерянно-восторженно ответил паренек.

Но сходу Варшаву взять не получилось – враг оказал сильное сопротивление. Пришлось задержаться до конца года на рубеже Вислы. Но в начале января с боями ворвались-таки в Варшаву и освободили ее. Многие однополчане Филимона погибли. А он получил осколочное ранение в левую руку.

Уберегла судьба Михайлова и при взятии Берлина. На его гимнастерке добавились орден Красной Звезды, орден Славы 3-й степени и медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Бережет память павших

ПОСЛЕ войны Филимон Михайлов еще четыре года служил в Германии, а потом до 1952 года в Белорусском военном округе, в городе Осиповичи, откуда, по сути, начинался его боевой путь. Там женился и, демобилизовавшись, переехал в Запорожье. Здесь стал коммунистом и пошел работать на завод «Запорожсталь». Был начальником команды стрелков ВОХР, оператором-термистом на печах в цехе холодной прокатки жести. А в свободное время активно участвовал в работе ветеранской организации, регулярно выступал в школах и вузах, рассказывая молодому поколению о трудовых и военных подвигах советского народа.

И сегодня Филимон Михайлович, несмотря на свои годы, периодически появляется среди общественности. Так, на недавних соревнованиях гиревиков памяти дважды Героя Советского Союза генерала Петрова в легкоатлетическом манеже «Запорожстали» он приветствовал спортсменов.



Запорожье.