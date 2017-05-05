05.05.2017

Скандал

Возмущенные объявленной «оптимизацией», благодаря которой каждый пятый работник Одесского филиала государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) попадает под сокращение, докеры провели предупредительный пикет под стенами АМПУ.

Главная функция – «проедание»

ЧТОБЫ избежать преследований за нарушение трудовой дисциплины, на пикет работники Одесского порта вышли в обеденный перерыв. В руках они держали плакаты «Нет сокращению!», «АМПУ – Аварійна Морська Партія України!», «Хватит жировать за наш счет!» Хотя руководители АМПУ знали о предстоящем пикете, никто из администрации к докерам не вышел. Охранники объяснили, что начальство выехало для консультаций по рабочим вопросам в Киев, в Министерство инфраструктуры, куда ранее была переведена часть аппарата АМПУ.

Чашу терпения докеров переполнил приказ и.о. председателя АМПУ Райвиса Вецкаганса № 115 от 19 апреля о создании специальной комиссии, которая должна в срок до 1 июня провести анализ эффективности деятельности филиалов и подготовить предложения по сокращению расходов и «оптимизации организационной структуры и штатной численности». «Одесский филиал АМПУ является стабильным, прибыльным коллективом, – говорил работник службы логистики и обработки автотранспорта Валерий Боталов. – И нет никакой обоснованной причины для сокращения наших работников. Кроме того, ожидаемое уменьшение численности коллектива Одесского филиала на 20 процентов является массовым увольнением работников по инициативе работодателя и профсоюз предприятия не согласует такие действия».

– За последние годы главный офис АМПУ трансформировался в сугубо паразитарную структуру, основной функцией которой стало «проедание» государственных денег, которые зарабатывают исключительно филиалы, – подчеркивал Валерий Боталов. – У Вецкаганса оклад 300 000 гривен, у его замов – по 280 000, у других сотрудников – 70, 100, 200 тысяч гривен. У портовиков зарплата колеблется от пяти до 13 тысяч гривен. А когда завели речь о необходимости минимально повысить зарплату портовиков, то услышали от пана Вецкаганса: «Вы и так получаете, кто в два раза, кто в три раза, кто в четыре раза больше минимального оклада, поэтому сидите и молчите, ждите своей участи, когда вас сократят».

Искусственный долг гробит порты

УЧАСТНИКИ пикета высказывали удивление по поводу появления четыре месяца назад на должности главы государственного предприятия АМПУ латвийского менеджера и коммерсанта Райвиса Вецкаганса, успевшего «подмочить» на родине свою репутацию участием в ряде коррупционных скандалов. И произошло это после того, как бывшее руководство АМПУ оказалось также замешано в коррупционных скандалах. Расследуя прошлогодний тендер на дно­углубительные работы в морском порту Южный, сотрудники СБУ выяснили, что АМПУ перечисляла на дноуглубительные работы в два-четыре раза больше средств, чем того требовали расходы фактических исполнителей. Сотрудничая с АМПУ, подрядчики пренебрегали требованиями действующего законодательства, привлекали офшорный флот, не платили налог на прибыль иностранных юридических лиц.

Одесские пикетчики рассказывали, что сегодня отставки Райвиса Вецкаганса уже требуют и докеры Мариупольского и Бердянского портов, подходные каналы и операционные акватории которых обмелели. Эксплуатационное дноуглубление в портах Азовского моря началось в прошлом году и проводилось вплоть до начала ледового периода. Данные работы должны были возобновиться и нынешней весной. А не начались они лишь потому, что АМПУ не расплатилась с подрядчиком, проводившим расчистку подходных каналов в прошлом году. А долг перед дноуглубительной компанией за уже выполненные и принятые работы составляет около 50 миллионов гривен. Ситуацию невозможно ни понять, ни объяснить, так как на счетах АМПУ находятся миллиарды гривен. И эта денежная блокада серьезно бьет по экономике Мариупольского и Бердянского портов, и без того страдающих из-за событий на востоке страны.

«Если не услышат, поедем в Киев»

И В НЕКОТОРЫХ других украинских морских портах государственные и частные стивидоры не могут дождаться полноценного дноуглубления, без которого снижается конкурентоспособность акваторий. Досаду по этому поводу ранее выразил глава компании «Нибулон» Алексей Вадатурский: «Не выдерживается обещание о том, что аккумулированные на счетах АМПУ финансы будут использоваться для поддержания портовой инфраструктуры в нужном состоянии, для проведения необходимых работ по дноуглублению... А что мы имеем сегодня? Деньги из николаевских портов выкачиваются и обратно уже не возвращаются – ни на ремонт причалов, ни на работы для поддержания необходимых глубин в акваториях портов».

Участников пикета тревожило, что намечающаяся «оптимизация» трудового коллектива может являться предвестником нависшего над портами приватизационного процесса. Опыт же Черноморского морского пароходства, многих других украинских транспортных, промышленных и сельскохозяйственных коллективов убедил их в том, что приватизация у нас лишь на словах направлена на повышение социально-экономической эффективности производства и привлечение средств для структурного преобразования национальной экономики. На деле же она оборачивается в Украине разграблением производства и ухудшением экономической и политической ситуации в стране.

– Мы направим требования докеров по кадровым и организационным вопросам руководителям АМПУ, – подчеркнул председатель профкома Одесского морского торгового порта Владимир Зайков. – Если нас не услышат, будем пикетировать здание Мин­инфраструктуры и Администрации президента Украины.



Одесса.