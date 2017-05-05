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Главная / ДИСКУССИЯ / Не вечно доллару «зеленеть»

05.05.2017 В мире серьезных финансов 25 апреля в Шанхае начал работать эталон стоимости золота, номинированный в юанях. Это еще на один кардинальный шаг приблизило Китай к возможности обладать решающим словом в определении цен на драгоценный металл.

ДО сих пор 80 процентов влияния на рынке золота находилось в руках Лондона и Нью-Йорка. По мнению экспертов, запуск «Шанхайского золота» означает, что Китай добился значительных успехов в приобретении возможности влиять на цены на золото.

Случившееся является важнейшим шагом для обеспечения проведения торгов китайскими инвесторами в юанях вместо американского доллара. Это позволит укрепить власть Китая над ценами международного рынка, а также защитить свою валюту от курсовых рисков.

Но это не единственная важная новость. Одна из западных служб разведки SK опубликовала доклад, в котором говорится, что Россия подготовила «первый удар» по США в условиях нынешней «холодной фазы» третьей мировой войны.

Якобы президент РФ уже дал указание приступить к реализации плана атаки на доллар США, и это вызвало настоящую панику на Западе. Доказательства этой паники – срочная организация секретной встречи в Новой Зеландии разведывательного альянса англо-саксонского мира The Five Eyes (FVEY), тайны которого в 2013 году раскрыл Эдвард Сноуден, и проведение заседания Совбеза ООН на американской земле.

Причиной тому появление одновременно еще двух сообщений: за год российская экономика снизила зависимость от доллара на четверть; советник российского президента Сергей Глазьев заявил, что есть всего один способ остановить американскую агрессию – «это получить избавление от доллара». Он также подчеркнул, что «как только мы и Китай закончим с долларом, это будет означать конец военной мощи Соединенных Штатов».



НАМ потребуется небольшой экскурс в прошлое. В начале 1970-х годов США инициировали отказ от Бреттон-Вудской системы, суть которой заключалась в фиксации твердой цены на золото – 35 долларов за 1 тройскую унцию.

Уже в мае 1973 года в отеле Saltsjöbaden нефтяные гиганты провели заседание Бильдербергского клуба. А затем США заключили серию соглашений с Саудовской Аравией, подразумевающих, что отныне все расчеты по нефтяным контрактам должны проходить в долларах. Так и возникла действующая до сих пор «нефтедолларовая система», а доллар стал доминирующей валютой в мире.

Правда, после этого в последние полвека государственный долг США начал расти катастрофическими темпами и превысил на сегодня 20 триллионов долларов. И это без учета еще 106 триллионов долларов ничем не обеспеченных обязательств перед собственными гражданами.

За все время только одна страна попыталась отказаться от системы «нефть на доллары», меняя нефть на продовольствие – Ирак при Саддаме Хусейне. В скором времени в Ирак вторглись американские войска из-за фальшивых обвинений режима Хусейна в хранении оружия массового поражения, в том числе и химического.

Об отказе от доллара заикнулся и лидер Ливии Каддафи. Мир еще не забыл о его судьбе.

Еще одна нефтеносная страна отказалась продавать нефть за доллары и перешла на «нефтеевро» – Иран. За столь великое прегрешение это государство пробыло почти 40 лет под давлением американских санкций. С приходом в Белый дом Дональда Трампа США стали сомневаться в том, что Иран действительно придерживается мирного характера своей ядерной программы.



НАПОМНИМ, что в том же 1973 году США вместе с союзниками из Западной Европы создали общество Всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT) – мировую межбанковскую систему, ежедневно переводящую триллионы долларов по всему миру – очень важную деталь функционирования мировой экономики. Но в 2012 году США впервые использовали систему SWIFT в качестве «оружия», отключив от нее нефтеносный Иран и ввергнув страну в экономический хаос.

В докладе службы разведки SK сообщается, что российский президент не оставил случай с отключением Ирана от системы SWIFT без внимания и распорядился создать альтернативную глобальную банковскую систему под названием «Служба передачи финансовой информации» (SPFS).

Председатель Центрального банка России (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина 23 марта сообщила, что перед Россией маячила угроза отключения страны от SWIFT, но «мы закончили работу над собственной платежной системой, и если что-то случится, все операции в формате SWIFT будут работать внутри страны. Мы создали альтернативу».

За неделю до заявления Набиуллиной ЦБ РФ открыл свое первое в истории зарубежное представительство, и не где-нибудь, а в Китае – для совместного обхода американского доллара в мировой валютной системе.

КАК отмечается в докладе разведки, недавно стали появляться свидетельства, что США используют SWIFT в качестве шпионского инструмента. Именно эта информация побудила российского президента начать реализацию плана атаки на доллар и «нефтедолларовую систему».

Предполагается, что подготовительным этапом к началу свержения гегемонии доллара стала продажа Россией почти всех казначейских облигаций США и закупка одной из крупнейших партий золота. Одновременно с этим Китай также закупает золото. Эти факты говорят о стремлении двух крупнейших стран восстановить глобальный золотой стандарт, отказавшись от нефтедолларов, и заменить американскую систему SWIFT российской системой SPFS.

По мнению многих экономистов, если Америка начнет давить на европейский бизнес и крупнейшие мировые корпорации с целью удержания их в системе SWIFT, то не исключено, что они смогут перейти в систему SPFS, желая оградить бизнес от политического давления.

В качестве вывода в докладе разведки упоминаются слова одного экономиста, который отметил, что сейчас Россия и Китай обладают огромным золотым запасом, в то время как США ликвидируют последние из своих золотых активов, что непременно приведет к коренной трансформации политической и экономической жизни в мире.

Так что финансовый барометр указывает на бурю.



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.

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