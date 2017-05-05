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05.05.2017 УКРАИНА • Жилищная субсидия, начиная с 1 мая, не будет назначаться на следующий период, если у потребителя есть двухмесячная задолженность по оплате услуг ЖКХ. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина от 26 апреля 2017 года, размещенном на сайте правительственного портала.

• Шахтеры пяти шахт ПАО «Криворожский железорудный комбинат» в Днепропетровской области отказались подниматься на поверхность после ночной смены, требуя повышения заработной платы, сообщил глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец. Горняки не прекратили работу, рабочие первой смены также спустились в шахту.

• Объем добычи угля угледобывающими предприятиями, подчиненными Министерству энергетики и угольной промышленности Украины, снизился в первом квартале 2017 года по сравнению с соответствующим периодом минувшего года на 17,1 процента (на 275 тысяч тонн), сообщает пресс-служба ведомства.

• Украинский экспорт – это в основном продукты питания. Согласно статистике, товары этой группы составили 47,7 процента всего проданного за рубеж отечественными производителями в первом квартале 2017 года. И только 6,5 процента пришлось на товары машиностроения. Об этом сообщили в Украинском аналитическом центре.

• Нацбанк Украины констатирует, что 21 банк из 60 крупнейших, как и раньше, нуждается в докапитализации, пишет портал «Минфин». Об этом свидетельствуют обнародованные результаты специального диагностического обследования банков. ЗА РУБЕЖОМ

• В Иране (провинция Голестан) на угольной шахте произошел взрыв, сообщает Reuters. Погибли 35 человек. По предварительным данным, причиной ЧП стала превысившая допустимые нормы концентрация метана. На глубине 1,8 тысячи метров оказались заблокированы несколько десятков шахтеров.

• В Киргизии (Ошская область) мощный оползень сошел на жилые дома. Не менее 24 человек погибли. По данным МЧС, пишет Би-би-си, оползень объемом почти в миллион кубометров обрушился на село примерно в 4.20 утра по местному времени.

• Сенат США отложил рассмотрение законопроектов о санкциях против РФ. Вместо этих законопроектов сенаторы намерены поставить на голосование законопроект, направленный на борьбу с российской пропагандой в Европе и Соединенных Штатах.

• Беларусь отправляет первый пилотный контейнерный поезд в Китай со своей продукцией (ДСП, ламинат). Маршрут товарного состава будет пролегать через Россию и Казахстан. Он должен преодолеть расстояние около 10 тысяч километров за 12 суток.

• В Румынии возобновились акции протеста против принятия закона о частичном помиловании осужденных за коррупцию. Они прошли в Бухаресте, Констанце, Клуже и других городах страны, информирует агентство «Укринформ». Манифестанты скандировали: «Румыния без воров!», «Румыния требует: без помилования коррупционеров!», «Мы обязаны защитить страну от воров!»

• В Каракасе тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы в знак протеста против внесения в конституцию Венесуэлы изменений, предложенных президентом страны Николасом Мадуро, сообщил американский телеканал Эй-би-си. Демонстрантов встретила вооруженная полиция, которая применила против них слезоточивый газ. • В Иране (провинция Голестан) на угольной шахте произошел взрыв, сообщает Reuters. Погибли 35 человек. По предварительным данным, причиной ЧП стала превысившая допустимые нормы концентрация метана. На глубине 1,8 тысячи метров оказались заблокированы несколько десятков шахтеров.• В Киргизии (Ошская область) мощный оползень сошел на жилые дома. Не менее 24 человек погибли. По данным МЧС, пишет Би-би-си, оползень объемом почти в миллион кубометров обрушился на село примерно в 4.20 утра по местному времени.• Сенат США отложил рассмотрение законопроектов о санкциях против РФ. Вместо этих законопроектов сенаторы намерены поставить на голосование законопроект, направленный на борьбу с российской пропагандой в Европе и Соединенных Штатах.• Беларусь отправляет первый пилотный контейнерный поезд в Китай со своей продукцией (ДСП, ламинат). Маршрут товарного состава будет пролегать через Россию и Казахстан. Он должен преодолеть расстояние около 10 тысяч километров за 12 суток.• В Румынии возобновились акции протеста против принятия закона о частичном помиловании осужденных за коррупцию. Они прошли в Бухаресте, Констанце, Клуже и других городах страны, информирует агентство «Укринформ». Манифестанты скандировали: «Румыния без воров!», «Румыния требует: без помилования коррупционеров!», «Мы обязаны защитить страну от воров!»• В Каракасе тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы в знак протеста против внесения в конституцию Венесуэлы изменений, предложенных президентом страны Николасом Мадуро, сообщил американский телеканал Эй-би-си. Демонстрантов встретила вооруженная полиция, которая применила против них слезоточивый газ.

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